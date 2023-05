Migliaia di libri, anche rari, in vendita sabato 14 in Place Garibaldi

Oltre 20mila libri saranno esposti domani , sabato 13 maggio, a Nizza, in Place Garibaldi.

Si tratta della decima edizione della “Foire aux livres” organizzata dal Lions Club Nice.

Una rassegna di notevoli proporzioni, un vero paradiso per gli appassionati del libro: girovagando per banchetti e stand sarà possibile rinvenire qualche edizione ormai introvabile di libri da collezione oppure acquistare, a basso costo, “tascabili” da leggere in casa o, al sole, sulla Promenade des Anglais o in spiaggia.

Questa decima edizione della “Foire aux livres” si preannuncia ricchissima di offerte, alcune anche di notevole pregio é, come le altre, organizzata dal Lions Club a scopo benefico.

Il ricavato delle vendite sarà devoluto a favore dei bambini portatori di handicap della città di Nizza.

La “Foire aux livres” di Place Garibaldi sarà aperta sabato 13 dalle 10 alle 18,30.