Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di maggio (Foto)

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.

Questo il programma del mese di maggio 2024 .

Les incontournables

Visite per scoprire l'essenziale di Nizza in 90 minuti, in compagnia di una guida turistica - Prenotazione obbligatoria al Centre du Patrimoine

Quand Nice invente la Riviera: il giovedì alle 9,30 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75;

Le Vieux-Nice: il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 9,30 – Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Les visites de sites - In compagnia di una guida e di un conferenziere

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Il venerdì ore 14,30 - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr

L’Opéra - 4-5 rue Saint-François-de-Paule – Ogni lunedì ore 15.

Diacosmie - 8 avenue Claude-Debussy – Martedì 28 maggio 2024 ore 15,30

Visite de la Tour Saint François – Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il venerdì dalle 16 alle 20 (ultimo accesso ore 19,30).

Le Bellandarium, per la sua posizione privilegiata la tour Bellanda offre una delle più belle viste sulla Baia degli Angeli e racconta la storia millenaria della Colline du Château. Appuntamento Montée Lesage, colline du Château dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Tour Saint-François - Rue de la Tour – Sabato e domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili)