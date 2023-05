Tante dolcezze…da gustare

Tra le tante opportunità ecco che tre proposte per trovare un po’ di dolcezza e stuzzicare il palato.

Tre opportunità per scoprire anche i segreti di fabbricazione dei prodotti del Sud della Francia in una cornice accogliente.

MAISON AUER

7 rue Saint François-de-Paule - 06300 NICE Tel.: +33(0)4 93 85 77 98 Orari di apertura: 9-18 Chiusura annuale:01/05 et 25/12 Chiusura settimanale: Lunedi tutto il giorno, Domenica tutto il giorno, Dal 1820, le 6 generazioni di confettieri-cioccolatai Auer stuzzicano le nostre papille gustative. Situato di fronte all’Opéra, questo negozio dagli interni in stile fiorentino possiede un fascino innegabile. Gli eccellenti frutti canditi, sempre di produzione propria, e tutta una gamma di prodotti squisiti vengono venduti in eleganti confezioni, sempre apprezzate come idea regalo. La famiglia Auer accoglie gruppi da 20 persone al massimo nel suo magazzino per illustrare i procedimenti di fabbricazione della frutta candita e di altre golosità. Solo su appuntamento. Chiusura: Lunedi tutto il giorno, Domenica tutto il giorno.

BISCUITERIE, CHOCOLATERIE, CONFISERIE LA CURE GOURMANDE

2 rue Sainte-Réparate - 06300 NICE Tel.: +33(0)4 93 62 41 78 L’idea iniziale di questa Pasticceria, Confetteria e Cioccolateria è stata quella di ritrovare, oltre alla qualità del gusto, anche le emozioni profonde dei prodotti Tradizionali di un tempo. Un assaggio gratuito vi sarà offerto al momento della vostra visita. Visita gratuita, su prenotazione. 30 persone. Degustazione commentata di biscotti artigianali e di dolci provenzali.

CONFISERIE FLORIAN NICE

14 Quai Papacino - 06300 NICE Tel.: +33(0)4 93 55 43 50 La Confiserie Florian du Port de Nice ha aperto i battenti nel 1974. Nei suoi laboratori di fabbricazione vengono confezionati cioccolatini della casa e bonbon aciduli ai frutti e ai fiori. Inoltre, vengono prodotte confetture agli agrumi della regione nizzarda, frutta candita e anche petali di fiori canditi che fanno di questo luogo una delle prime attrattive per i golosi di tutta Nizza. Visita guidata e commentata gratuita. Degustazione gratuita.