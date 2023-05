Tanti gli eventi per il centenario del Principe Ranieri

A quasi 133 anni dal primo chicco tostato in via Pietro Micca, l’azienda torinese Costadoro produttrice di caffè di alta gamma, che rappresenta oggi una realtà industriale presente in oltre 30 Paesi, parteciperà il 31 maggio ai festeggiamenti organizzati da S.A.S. il Principe Alberto II in occasione del centenario del Principe Ranieri.

Il Principe Alberto II ha programmato vari eventi che si terranno nel corso del 2023 a partire dal 31 maggio 2023, che segna il giorno della nascita del Principe Ranieri III.

In questa data alle ore 14.15 21 colpi di cannone annunceranno l’inizio dei festeggiamenti che continueranno per tutta la giornata. I festeggiamenti si terranno a la Rocher, il più antico dei 10 quartieri del Principato di Monaco e sede dei palazzi delle istituzioni, primo fra tutti il Palais Princier, la residenza dei Principi.

Questa prima cerimonia riunirà la grande famiglia monegasca e gli abitanti del Principato attorno a una imponente torta di compleanno e a numerose attività e spettacoli basati sugli interessi del marito di Grace Kelly.

Tra i punti “Gourmandises” presenti sul territorio de la Rocher sarà presente anche Caffè Costadoro.

Costadoro è stata insignita nel 2022 del prestigioso titolo di “Fournisseur Breveté de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco”, un riconoscimento che gratifica enormemente l’azienda che da anni collabora con il Principato di Monaco come Official Partner e Supplier per la fornitura di caffè all’interno del Pavillon de Monaco durante gli Expo (Milano, Kazakistan, Dubai).

Per questo motivo Costadoro ha scelto Monaco per il suo flagship store di proprietà, aperto nel 2022, per rafforzare i propri rapporti col Principato e conseguentemente con tutto il settore Ho.Re.Ca. della Costa Azzurra, una piazza importantissima da più di 20 anni dove Costadoro conta già numerosi clienti e locali.