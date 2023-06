Le Alpi e le città d'arte del Cuneese si preparano ad ospitare gli appuntamenti dal vivo promossi con il "Cuneo Music & Art Festival" (VIDEO)

Tantissimi gli spettacoli in programma in provincia di Cuneo, già partiti nel mese di maggio con Città in Note, con appuntamenti musicali animati da artisti di fama nazionale e internazionale. In partenza anche la stagione di Jazz Visions nelle valli del Saluzzese con numerose proposte musicali e artistiche innovative.

Il 17 giugno in Piazza d’Armi a Mondovì si alzerà il sipario della Stagione Teatrale Comunale organizzata dal Comune di Mondovì in collaborazione con Piemonte dal Vivo: ad aprire la rassegna, Maurizio Lastrico.

La ricca programmazione vedrà protagonisti anche Stefano Massini e Luca Barbarossa, l’attore Andrea Pennacchi, con un omaggio conclusivo al trombettista Chet Baker. Attesa ed emozione per il Concerto mistico per Battiato di Esperienze Artigiane sul Palco, rassegna organizzata da Confartigianato Cuneo, con Simone Cristicchi e Amara, in programma il 29 giugno a Savigliano, cui seguirà il 10 settembre il Primo Tour con Frida Bollani Magoni. Dal 30 giugno all’8 luglio, Nuovi Mondi Festival porterà in Valle Stura spettacoli e incontri sul tema “Oltre le nuvole”.

Durante l’estate, un fitto calendario di appuntamenti prenderà la scena a Fossano con le rassegne Vocalmente e con Non solo musica d'estate, promosse dalla Fondazione Fossano Musica, e con l’atteso ritorno - tutto da ridere - del Festival del Cabaret con protagonisti Maurizio Lastrico, Maurizio Battista, Max dei Fichi d’India, Mauro Villata, Marco Carena, Stefano Chiodaroli ed Emanuela Aureli.

Suoni delle Terre del Monviso, che nasce dal coordinamento e dall’incrocio di due rassegne, Suoni dal Monviso e Occit’Amo Festival, ha confermato anche per questa stagione la partecipazione di grandi nomi della canzone italiana tra i quali Madame, Umberto Tozzi, Biagio Antonacci ed Eugenio in Via di Gioia. Tra gli appuntamenti di Occit’Amo Festival disseminati nelle valli occitane del Cuneese, musica e allegria saranno protagonisti con le Aubada e i Passacharriera.

Da un lato le “albe”, concerti sospesi che regalano un inizio di giornata emozionante e segnato dal sole che illumina angoli di vallate a volte sorprendenti. Dall’altro i chiassosi passaggi nei mercati di città e frazioni. Anima Festival ospitato nel suggestivo Teatro dell’Anima di Cervere, porterà il pubblico a cantare e a ballare i big del calibro di Modà, Fiorella Mannoia, Nek e Renga, Mannarino, Gigi D’Alessio, per concludere con la splendida voce di Giorgia.

Accademie in Valle porterà musica, lirica e spettacoli nelle località di Chiusa Pesio, Vernante, Limone Piemonte ed Entracque: tra i big, l’artista Karima a Chiusa Pesio. Dal 14 al 16 luglio tornerà Onde Sonore a Tarantasca con tanta musica e uno spettacolo dedicato alla musica dei Pink Floyd, con la Pink Floyd Legend band e il coro de I Polifonici del Marchesato. Mondovicino Outlet Village di Mondovì proporrà il MOV Summer Festival, proposto da Wake Up: dal 13 luglio al 3 agosto, tutti i giovedì sera la piazza principale del parco commerciale si animerà con i grandi interpreti della musica italiana e nomi emergenti molto interessanti.

Nelle giornate dell'1, 2, 8, 9 e dal 13 al 23 luglio il rione Piazza di Mondovì ospiterà invece Piazza di Circo, con una serie di spettacoli e appuntamenti dedicati a grandi e piccini per sognare ad occhi aperti. E ancora, il 18° Festival Ferie di Augusto ospitato nell’anfiteatro romano di Bene Vagienna, con spettacoli tra danza, musical e teatro in programma il 1°, l’8 e il 15 luglio.

A fine luglio Piazza Ex Foro Boario a Cuneo ospiterà il Festival Musica & Pace | R-Estate al Foro, organizzato da Open Baladin e ProHumanity, con occasioni di raccolta fondi per progetti benefici. Tra gli appuntamenti di punta per le cinque serate programmate, i concerti dei Marlene Kunz del 2 agosto e di Francesco Baccini il 4 agosto. Sul finire dell’estate le strade e le piazze del Cuneese esploderanno di colori e di magia con la 17^ edizione del Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, il più importante appuntamento dedicato all’arte performativa e agli spettacoli itineranti, con la partecipazione di artisti e compagnie di fama internazionale. Gli spettacoli del capoluogo saranno preceduti da anteprime on the road a Savigliano, Alba, Vernante e Busca.

A Coumboscuro eventi di rilievo in occasione del Roumiage de Setembre con il flash mob di sabato 26 agosto “1000 VOCI”, che raggrupperà i cori di ogni genere e stile provenienti da Piemonte, Nizzardo e Provenza. Sempre a Coumboscuro, domenica 27 agosto, finale d’eccezione con l’artista italiana Tosca che presenterà in anteprima la produzione dedicata alla “Voce dei popoli”. Sempre in settembre, Cuneo tonerà protagonista con il Festival Connessioni che, tra gli appuntamenti, proporrà il concerto di Francesca Michielin, in tour con “L’estate dei cani sciolti”, domenica 17 Settembre.

“L’estate cuneese sarà nuovamente un tripudio di musica e arte. – dichiara Mauro Bernardi, Presidente dell’ATL del Cuneese - Il Cuneo Music & Art Festival promuove le più importanti iniziative e rassegne che vantano una tradizione consolidata e che rappresentano un elemento di forte richiamo per la nostra destinazione turistica. La montagna cuneese è outdoor, è cucina tradizionale, ma è anche spettacolo e musica dal vivo, grazie alle scenografie naturali che regalano i paesaggi montani e i centri storici e artistici delle nostre città”.

Il Cuneo Music & Art Festival è una rassegna aperta e in continua evoluzione. Gusto, attività all’aria aperta e grandi spettacoli: questa è l’essenza dell’estate nelle Alpi di Cuneo.

Il programma è in continuo aggiornamento su www.visitcuneese.it.