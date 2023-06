Tappeto in erba sintetica e animali: cosa è bene sapere

Chi ha un tappeto in erba sintetica sa quanto sia importante la sua manutenzione e cura soprattutto se si possiedono animali in casa; infatti gli "incidenti" possono sempre succedere, ecco perché, soprattutto in questi casi, vi è bisogno di una pulizia accurata e regolare per evitare la proliferazione di batteri e cattivi odori.

È consigliabile utilizzare prodotti specifici per la pulizia e mantenere la superficie sempre asciutta.



Inoltre, è importante scegliere un tappeto in erba sintetica resistente e adatto alle esigenze del proprio cane: esistono diverse tipologie di prati sintetici sul mercato, alcuni dei quali sono pensati appositamente per gli animali domestici.

È importante verificare che il rivestimento sia resistente ai graffi, alle intemperie e alle sostanze chimiche contenute nelle urine dei cani e gatti .



Altro fattore da considerare è la temperatura della superficie; durante le giornate calde, il prato sintetico può raggiungere temperature elevate e diventare difficile da calpestare per gli animali.

In questi casi è possibile utilizzare un sistema di irrigazione a nebulizzazione o rinfrescare la superficie con acqua fresca.



Infine, è importante valutare l'impatto ambientale del tappeto in erba sintetica; sebbene sia una scelta più sostenibile rispetto all'erba naturale, dal momento che non richiede l'utilizzo di acqua e prodotti chimici, è comunque un materiale sintetico e non biodegradabile.

È quindi importante scegliere un prodotto realizzato con materiali riciclabili e privo di sostanze nocive per l'ambiente.

Tappeto in erba sintetica: come pulirlo dalla pipì del cane

Il tappeto in erba sintetica è una soluzione sempre più diffusa tra i proprietari di animali domestici, ma una delle principali preoccupazioni legate all'utilizzo di questo tipo di pavimentazione è la sua pulizia dalla pipì del cane.



In primo luogo, è importante ricordare che il prato sintetico è stato progettato per essere resistente e facile da pulire; tuttavia, per mantenere un ambiente igienico e salubre per il nostro amico a quattro zampe, è necessario adottare alcune semplici precauzioni.



La prima cosa da fare è rimuovere immediatamente la pipì del cane dal tappeto in erba sintetica con un panno o con carta assorbente ; se la pipì viene lasciata sulla superficie per troppo tempo, può creare macchie e odori sgradevoli.



Una volta rimosso il liquido, si consiglia di lavare l'area interessata con acqua pulita.

In caso di macchie persistenti o odori forti, si può utilizzare un detergente specifico per prati sintetici per cani.

Tuttavia, è importante assicurarsi che il prodotto scelto non contenga sostanze nocive per gli animali domestici.



Inoltre, è consigliabile lavare l'intera area del tappeto in erba sintetica regolarmente con acqua e detergente delicato per evitare l'accumulo di batteri e sporco.



Infine, se si cerca una soluzione più rapida ed efficace, si possono utilizzare prodotti specifici come spray igienizzanti o deodoranti per prati sintetici.



In ogni caso, è importante prestare attenzione alla qualità del prato sintetico scelto: un prodotto di bassa qualità può creare problemi in termini di igiene e durata nel tempo; è quindi consigliabile optare per un pavimento sintetico di alta qualità, progettato appositamente per gli animali domestici.

Ovviamente, si dovrebbe far in modo che il proprio animale eviti di fare i bisogni sul tappeto in erba sintetica; a tal proposito ci sono diverse strategie che si possono adottare.

In primo luogo, si consiglia di educare il proprio animale domestico a fare i bisogni in un'area specifica del giardino o del terrazzo, dove si può posizionare una toilette per cani apposita in modo che il cane impari a distinguere tra la zona dove può fare pipì e quella dove deve giocare.



In alternativa, si può optare per l'utilizzo di prodotti repellenti specifici per cani, che emettono un odore sgradevole per gli animali e li dissuadono dal fare pipì sul prato sintetico; questi prodotti sono disponibili in diverse forme, come spray o granuli da spargere sul terreno.



Un'altra soluzione è quella di irrigare regolarmente il tappeto in erba sintetica con acqua e acido citrico diluito, poiché quest'ultimo ha un effetto neutralizzante sui residui di pipì degli animali; in questo modo si previene la formazione di macchie e odori sgradevoli.

Tappeto in erba sintetica: come togliere i peli del cane

Per quanto riguarda, invece, la presenza dei peli del cane sul tappeto in erba sintetica, per eliminarli si può utilizzare un aspirapolvere con una spazzola a setole morbide oppure una scopa in gomma; in alternativa, si può utilizzare un getto d'acqua per lavare il prato sintetico.



Un'altra soluzione efficace è l'utilizzo di prodotti specifici come diserbanti o detergenti neutri che possono essere acquistati presso negozi specializzati per animali domestici o online.



Infine, per prevenire l'accumulo di peli sul prato, si può spazzolare il pelo del cane regolarmente e tagliarlo corto durante la stagione estiva; in questo modo, si ridurrà notevolmente la quantità di peli che finiranno sul prato sintetico.



Il tappeto in erba sintetica è una soluzione pratica e funzionale per chi ha un animale domestico.

Tuttavia, è importante prestare attenzione alla pulizia del prato e alla rimozione dei peli del cane; seguendo questi semplici consigli, sarà possibile mantenere il prato sempre pulito e in ordine, offrendo al proprio amico a quattro zampe un'area sicura e confortevole dove giocare e divertirsi.