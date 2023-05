La tenia: come prevenirla e curarla nei cani e nei gatti

La tenia è un parassita intestinale che può infestare sia i cani che i gatti. Questo verme piatto può causare problemi di salute ai nostri amici a quattro zampe, ma fortunatamente esistono modi per prevenire e curare l'infestazione.

Come si contrae la tenia

I cani e i gatti possono contrarre la tenia mangiando cibo o acqua contaminati da uova di questo parassita. Inoltre, gli animali possono infettarsi ingerendo pulci infette da larve di tenia. Le pulci sono spesso portatrici di questa infezione, quindi è importante mantenere il proprio animale domestico libero da questi parassiti.

Sintomi dell'infestazione da tenia

I sintomi dell'infestazione da tenia includono vomito, perdita di peso, irritabilità e prurito anale. In alcuni casi, le feci del cane o del gatto possono contenere segmenti bianchi mobili (che sono parti della tenia adulte). Se notate uno o più di questi sintomi nel vostro animale domestico, consultate il veterinario per una diagnosi accurata.

Come prevenire l'infestazione da tenia

Per prevenire l'infestazione da tenia nel cane o nei propri animali domestici, è necessario seguire alcune semplici linee guida:

Mantenere l'ambiente pulito e igienizzato, eliminando le feci del cane o del gatto il più presto possibile.

Prevenire le pulci. Utilizzare prodotti antipulci per cani e gatti, come collari, spot-on o compresse.

Lavare regolarmente la cuccia dell'animale domestico e i suoi accessori con acqua calda e sapone.

Come curare l'infestazione da tenia

Se il vostro animale domestico è stato diagnosticato con un'infezione da tenia, il veterinario prescriverà un farmaco antiparassitario per eliminarla. Esistono diversi tipi di farmaci disponibili sul mercato, quindi seguite sempre le istruzioni del vostro veterinario per la somministrazione corretta. Inoltre, è importante continuare a prevenire le pulci nelle settimane successive alla terapia antiparassitaria per evitare una nuova infestazione.

La tenia può essere fastidiosa ed è importante prevenirne l'infestazione nei nostri animali domestici. Seguendo alcune semplici linee guida come mantenere l'ambiente igienizzato e prevenire le pulci si può ridurre significativamente il rischio di contrarre questa infezione. Se tuttavia dovesse verificarsi un'infezione da tenia nel nostro amico a quattro zampe, consultate sempre il vostro veterinario per una diagnosi accurata e una terapia adeguata.