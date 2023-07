L'assicurazione sulla casa, attenzione alla polizza!

L'assicurazione sulla casa, in Francia, è obbligatoria (ma non per tutti e copre il rischio di danni causati o talvolta subiti.

Il costo dell'assicurazione può variare: è necessario valutare il rapporto qualità/prezzo delle offerte e accertarsi che determinate garanzie siano comprese in polizza.

Cosa copre l'assicurazione sulla casa

L'assicurazione copre i danni causati e subiti dai locali ad uso abitativo, le recinzioni e i muri di contenimento, la quota delle parti comuni in comproprietà, gli annessi, le autorimesse, le cantine e le verande se inserite in polizza al momento della stipula del contratto.

Consiglio: essere estremamente precisi nella descrizione dell’abitazione e, soprattutto, delle sue pertinenze.

Non copre i danni a edifici in costruzione, piante, impianti di illuminazione o per il tempo libero e le tubazioni esterne.

Non sono coperte, inoltre, le piccole infrastrutture a servizio del giardino.

E’ conveniente optare per un'assicurazione multirischio: in questo caso, oltre alla copertura dei danni a cose, comprenderà anche la responsabilità civile dell'assicurato, che consentirà di risarcire terzi vittime di danni e la copertura della responsabilità civile "vita privata", che copre l'assicurato e i suoi familiari in caso di danni cagionati a terzi.

L’assicurazione sulla casa non è obbligatoria: sono tenuti a contrarla solo gli inquilini e i comproprietari, ma non i proprietari di abitazioni mono famigliari.

Le garanzie incluse nei contratti di assicurazione sulla casa.

La copertura inclusa in qualsiasi contratto di assicurazione sulla casa è la Responsabilità Civile che copre gli occupanti dell'alloggio, gli oggetti custoditi e gli animali domestici, solo in caso di danni arrecati ad altri.



La polizza copre inoltre:

Incendio ed esplosione compresi i danni causati dai vigili del fuoco.

La garanzia danni causati a beni mobili e immobili dall'acqua.

La garanzia furto, che rimborsa gli oggetti rubati e danneggiati in caso di furto con scasso nell'alloggio. Il furto deve essere avvalorato da un'effrazione, da intrusione o dall'uso di chiavi false.

La garanzia rottura vetri compresi i danni accidentali ai vetri di finestre e lucernai, alle pareti vetrate di balconi, terrazzi e verande.

La garanzia catastrofe naturale, che copre i danni causati da alluvioni, siccità, valanghe, tempeste.

Nel contratto di assicurazione sulla casa possono essere inserite anche altre garanzie, in questo caso facoltative, quali:

Furto di beni e valori: inclusa nelle garanzie di base, esiste garanzia aggiuntiva che consente di assicurare i valori per un miglior risarcimento;

Degrado delle strutture del giardino: barbecue, recinzioni, illuminazione esterna, vegetazione, mobili

Deterioramento mobili: gli animali domestici sono, di solito, assicurati con questa garanzia facoltativa;

La “franchigia zero”: permette di non scontare alcuna franchigia da pagare in caso di sinistro;

Tutela legale: prevede il ricorso gratuito ad un avvocato nell'ambito di procedimenti legali che oppongono a terzi;

Monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7: copre i costi di monitoraggio remoto presso un centro di monitoraggio.

Responsabilità civile del resort: copre i sinistri che si verificano in caso di scambio di alloggio, ad esempio durante il periodo di vacanza.

Viceversa, ogni contratto presenterà esclusioni di garanzia. Alcuni saranno decisi dall'assicuratore, ma tutti i contratti avranno anche esclusioni comuni:

Lesioni personali volontarie, lesioni personali tra membri della stessa famiglia, lesioni personali contrarie alla legge o al buon costume, lesioni personali causate da una persona in possesso di armi o esplosivi, danni causati nell'esercizio di una professione, funzione pubblica o di rappresentanza.

A volte, le esclusioni riguardano anche la pratica di uno sport pericoloso o la detenzione di cani di 1a e 2a categoria;

Esclusioni dalla garanzia per danni a cose: danni causati o subiti di origine nucleare, i danni derivanti da guerra, i danni la cui origine è anteriore alla firma del contratto.