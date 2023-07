L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 14 luglio

ARIETE: Ma porterà fortuna l’ultimo quarto di Luna che il 10 luglio si forma nella vostra costellazione? Probabilmente sì anche molto dipende dalla posizione dell’Ascendente ma sicuramente l’astro d’argento regalerà attimi di rilassamento, lenendo, per chi se l’è vista bruttina, un latente tormento. Qualcuno ideerà un viaggetto, altri materializzeranno un progetto o trascorreranno memorabili orette insieme a persone graziose e deliziose malgrado subentri una solenne incavolatura.

TORO: La buona volontà verrà premiata: non abbacchiatevi quindi se qualcosa non funge perché, dopo lune storte e giornate agitate, riuscirete in un intento per poi abbandonarvi al dolce far niente. Abbiate però un occhio di riguardo per la salute, coordinatevi adeguatamente, sorvegliate le valute e non fidatevi troppo di un prossimo che spesso delude. Un buffo corteggiamento lambirà le giovincelle mentre taluni accoppiati bisticceranno per delle sciocchezze. Sorpresina in arrivo.

GEMELLI: Tempo di ghiaccioli, gelati, angurie, sorbetti, scorrazzate e magiche estive giornate… Suvvia riponete l’aria accigliata, acquartierate il malumore e godete appieno ciò che di imprevedibilmente sollazzante vi sta aspettando sotto il solleone di una metà luglio burlona e pazzerellona. Un tipino peperino darà filo da torcere, una femmina avrà mille pretese, un’amicizia si rinsalderà e una posteriore si affievolirà. Per pura casualità vedrete qualcuno risalente al passato.

CANCRO: Si profila un periodo spumeggiante durante il quale avrete modo d’incontrare soggetti intriganti, trascorrere piacevoli ore fuori dalle solite quattro mura, gustare il sapore dell’estate, approfondire un rapportino e cavarvi un pallino. Tra coniugi o fidanzati nasceranno delle contese dovute a malintesi mentre i single faranno faville e scintille. Fattibile pure una possente indignazione e una netta propensione alle allergie o alle indigestioni! Domenica singolare.

LEONE: Fregarvene altamente di gente molto opportunista e poco intelligente è l’unica maniera per accostarvi serenamente ad un periodo gaudente con la certezza che ogni ingiuria torni al mittente… Non da escludere un invito gradito, un qualcosa da organizzare, delle spese imponenti, una compera conveniente e una soddisfazione appagante così come vi succederanno cose strane ma ci siete talmente abituati dal non farci caso… I super stressati stacchino la spina!

VERGINE: Leggermente giù di tono non avrete voglia di dar retta alle chiacchiere di interlocutori che mandereste volentieri a quel paese…Ciononostante dovrete dipendere da qualcuno, sovrastare un ostacolo, far buon viso a cattivo gioco e accontentarvi di ciò che passa il convento poi, con agosto, tante faccende miglioreranno. Ascoltate altresì i consigli di un’amica, sollazzatevi, incrementate l’autostima e domenica radunatevi con degli amici. Contatti con enti sanitari.

BILANCIA: Non avrete molte certezze al punto di oscillare sulla fragile corda del dubbio specie per quanto concerne affetti, famiglia od operazioni finanziarie dove avete l’impressione che qualcuno insista nel farvi muovere passi di cui non siete convinti. Qualche nativo partirà per la villeggiatura altri invece, boccheggiando dalla calura, combineranno un ritrovo refrigerante. Non da escludere delle improvvisate, delle mattinate incasinate e delle notizie impensate.

SCORPIONE: Le stelle illumineranno il cammino malgrado Giove tenti di rompere i bussolotti favorendo ritardi od intoppi. Chi non si può ancora concedere una vacanza opti per un week end risanatore partecipando a sagre, spettacoli oppure riunendo un gruppetto capace di infondere allegria. In concomitanza rimarrete stupefatti dal comportamento di chi credevate diverso o denoterete degli ingroppi personali od operativi. Sabato o domenica però qualcosa ringalluzzirà.

SAGITTARIO: Affronterete la settimana con un pizzico di agitazione riguardo faccende che non sapete qual piega possano prendere e la cui soluzione dipende sia da voi che da terzi… Ma siate fiduciosi perché ogni pedina andrà al suo posto: basta solo aspettare e smetterla di rimuginare! Coltivate un’amicizia e a titolo precauzionale non fidatevi di chi parla solo perché ha la lingua in bocca. Accettate un invito mangereccio e andate in fondo ad una faccenda dai contorni oscuri.

CAPRICORNO: Non essendo il corrente un periodo eccellente usate prudenza in qualsiasi frangente… Il sostegno di Giove può però aiutarvi a scampare un guaio, riequilibrare un budget finanziario un po’ carente, sollazzarvi sotto il solleone, cavarvi un pallino e riposarvi un attimino. Tra venerdì e lunedì riceverete una novella, vi accadrà uno strano fatterello o riabbraccerete chi non vedevate dalle calende greche. Con l’afa attanagliante mangiate leggero e limitate bevande gassate.

ACQUARIO: Con Giove furbacchione qualcosina non andrà per il verso giusto oppure vi toccherà scendere a compromessi sia con la sorte che con gli umani, ingollare un rospetto, selezionare le amicizie, drizzare le antenne, posticipare appuntamenti, sopperire ad un paio di inconvenienti… Però, nel complesso, la corrente settimana ve la centellinerete pari ad un pregiatissimo vinello, sia che andiate a zonzo che rimaniate al paesello… Tendenza alle infiammazioni.

PESCI: Imparate l’arte della diplomazia e prendete la vita con filosofia perché incavolarsi o penare non cambia lo stato delle cose. Certo che di problemini ne avrete più di uno ma state sereni in quanto li risolverete. Un combino allieterà, una risposta attesa arriverà, un comunicato stupirà e una proposta entusiasmerà mentre una faccenda pratica impensierirà. Divertimento garantito per chi, essendo già in ferie, toccherà il cielo con un dito. Sbalzi di pressione.

Nelle magiche notti d’estate i grilli, la luna e le stelle, suoneranno incantevoli serenate…

