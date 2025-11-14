L'Oroscopo di Corinne dal 14 al 20 novembre

ARIETE: Vi attende una settimana incandescente nel corso della quale avrete un mucchio di faccende da sbrigare, animi da placare, idee da rassettare… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete, in casa sbufferete, tanto che rinvenire un po’ di pace sembrerà un miraggio ma, appellandovi alla pazienza, riuscirete a far tutto rimanendone soddisfatti. La quadratura di Giove potrebbe favorire delle improvvisate, uno spizzico di fiacca o un acciacco da curare.

TORO: Con Giove e Saturno benevoli guardate avanti facendo dell’ardore, della comprensione e della disponibilità un capitale su cui investire il futuro e vedrete che tante cose andranno meglio anche se una fesseria, un’impennata di orgoglio, un guizzo di impulsività, potrebbe compromettere un rapporto interpersonale. Disguidi in casa, sul lavoro o sulla strada. Vi converrebbe pure cominciare a fare un giretto tra bancarelle e negozietti per le strenne di Natale.

GEMELLI: Procuratevi un vagone di pazienza e una catasta di ironia: serviranno a zittire chi è geloso o si crede al di sopra delle parti… Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dare il giusto valore alle cose e alle persone, non esagerare con la pignoleria, gustare l’attimo fuggente, non prendervela per niente. Taluni si troveranno a dover prendere una decisione, altri riceveranno meritatissime ovazioni. Evento da festeggiare.

CANCRO: La vostra sensibilità è proverbiale e basta un nonnulla a ferirla, come succederà nei prossimi giorni quando qualcuno, comportandosi indelicatamente, lascerà di baccalà, così come vi ansimerete, forse esageratamente, per un figliolo, un contratto, od un a qualcosa che, alla fine, volgerà a vostro vantaggio. La tenacia invece verrà premiata e una visita più o meno inaspettata vi rallegrerà. Attenti a non spaccare delicati oggetti! Capricci intestinali o contatti con dottori.

LEONE: Stupefacente questo ultimo quarto di Luna che il 12 novembre si forma nella vostra costellazione… Approfittate di tal indulgenza astrale al fine di riequilibrare un settore zoppicante, cavarvi un pallino, reclamare sacrosante ragioni e trarre saggezza da ogni esperienza. Qualche nativo avrà modo di sistemare una delicata questione mentre altri prenderanno una cantonata causa una fiducia mal depositata… Non da escludere disturbi stagionali o uno stomaco in subbuglio.

VERGINE: “Tutto è bene ciò che finisce bene” sarà il vostro primo pensiero dopo esser passati attraverso il vaglio di una prova, cavandovela per mezzo pelo striminzito da un garbuglio e, malgrado persistano ansie motivate dal lavoro, dalla vostra o altrui salute, dalle finanze e da un chiodo fisso, vi leverete un bel fardello... Partner da spronare e compere sfiziose o obbligatorie. Occhio a non beccare raffreddori o forme influenzali! Nel week end farete un incontro casuale.

BILANCIA: Situazioni imbarazzanti, contatti con picchiatelli, costernazioni e discussioni costelleranno l’andazzo di una settimana talmente variegata dall’arrivare a domenica con la testa squagliata. Vi capiteranno altresì cose strane oppure vi prenderete una pausa di riflessione prima di dare delle risposte di immane rilevanza. Siate contenuti nelle spese e chiarite una faccenda prima che prenda brutte pieghe… Gioie o ritrovi nel week end. Tendenza alle infiammazioni.

SCORPIONE: Se vi state ponendo un fracco di domande sappiate che la risposta l’avete a portata di mano: basterà infatti ascoltare il sesto senso e quasi certamente prenderete la direzione giusta. Un soggetto vi metterà in imbarazzo, farete un acquisto pazzo oppure comincerete ad organizzarvi per un dicembre movimentato e fervente. Propensione a polemizzare o a prendere abbagli riguardo una faccenda privata o finanziaria. Regali o feste per chi compie gli anni.

SAGITTARIO: E’ risaputo che Saturno abbia importunato ma adesso pensate positivamente perché, malgrado tutto sembri remare contro, la spunterete riguardo una faccenda stante a cuore, dando poi ragione a chi l’aveva pronosticato. Diciamo che di sopportazione ne dovrete ancora portare ma alla fine la spunterete. Fattibili delle gioie da bimbetti, animaletti, comunicati. Se coabitate con un partner testone preventivate dei piccanti scambi di opinione. Sabato movimentato.

CAPRICORNO: Più zucconi che mai lotterete per tagliare i traguardi ambiti e sarà proprio grazie alla costanza che riuscirete in un’ardua impresa ricavandone delle soddisfazioni alla faccia di chiunque non abbia avuto fiducia in voi. Quasi simultaneamente una dichiarazione vi lascerà perplessi, un amico stupirà e, se single, troverete qualcuno con cui condividere la quotidianità. Le coppie in disuso invece litigheranno o si faranno il muso. Adesione ad un qualcosa di importante.

ACQUARIO: Vi attendono giorni così intensi dal non riuscire a rinvenire un minimo di quiete nel caos della quotidianità, così come tenderete a sbottare o a prendere per offesa personale dei discorsi mal interpretati e, come se non bastasse, un personaggio esiguamente saggio darà filo da torcere. Girate altresì alla larga da chi ha beccato l’influenza e aiutate chi sta attraversando un momento di difficoltà. Minuta arrabbiatura tra giovedì e venerdì. Domenica alquanto pazzerella.

PESCI: Malgrado sembri presto, già da ora, i giorni antecedenti al Natale, appaiono frenetici e anche solo lontanamente ipotizzare di riposare sarà impossibile così come un guizzo tensione vi porterà a sbottare rimanendo nauseati di chi si innalza ad onnisapiente. Qualche nativo recupererà dei soldini altri invece dovranno sopperire a dei versamenti. Sabato e domenica da dedicare ai figli, alla famiglia o a delle compere finora posticipate. Incontri o innamoramenti per i single.

E che le stelle illuminino il cammino e ci guidino nell’oscurità della vita…