L'Oroscopo di Corinne dal 7 al 13 novembre

ARIETE: Sarebbe ora di dare un taglio a ciò che non funge, reclamare ragioni e rispetto, imparare ad apprezzare la beffarda ma pur meravigliosa vita, girare ben lungi dagli astiosi, dagli invidiosi e dagli stupidi, fare tesoro dei consigli altrui e assaporare l’attimo fuggente… Un accadimento quasi da stordimento vi lascerà di baccalà mentre un posteriore riempirà il cuore di gioia. Contratti da revisionare, soldi da reclamare e mattinate strane. Infreddature in vista.

TORO: Propenderete a perdere il senso della misura ma, anziché bofonchiare, calatevi nei panni altrui, non tenete il broncio, ammettete un torto, tendete una mano al nemico, chiarite un malinteso, toglietevi sia uno sfizio che un sospeso e tingete le giornate di un salubre ottimismo visto che dietro l’angolino vi attendono delle sorprese, l’alleggerimento di un fardello e un episodio bello da posizionare, anche se in anticipo, sotto il vostro alberello. Cene o feste nel week end.

GEMELLI: Con Marte, dal 5 novembre opposto al Sole, vi sentirete agitati e timorosi di non riuscire ad affrontare le incombenze gravanti sulle vostre spalle così come dovrete sostenere delle spese, riflettere riguardo un eventuale acquisto, contrastare un’iniquità, valorizzare un’amicizia, accettare un barboso invito e prendere una delicata decisione. Nel weekend qualcuno vi farà arrabbiare o riceverete un buffo messaggio. Propensione a raffreddori o articolazioni dolenti.

CANCRO: La settimana si palesa concitata, rigurgitante di sensi e controsensi, inconvenienti e soddisfazioni, al punto di passare velocemente dalle stelle alle stalle. La prevalenza di taluni aspetti planetari sparpaglierà inghippi, perplessità e amenità sul palcoscenico di una vita dove di gente che recita falsamente e di problemini ne avete le scatole piene ma, grazie ad un appoggio impensato, riuscirete in un intento agognato. New da figlioli o anziani signori. Sabato agitato.

LEONE: Trafelati e intronati vorrete stare lontano mille miglia da tutto il caos che precede il Natale invece vi toccherà correre da una parte all’altra, sopportare tipi più indigesti di un capitone o far buon viso a cattivo gioco per non litigare. Però su con il morale perché molto presto sistemerete una questione traballante. Coltivate inoltre un’amicizia, non arrabbiatevi per inezie e, se invitati ad un ritrovo, accettate senza fare in muso o mugugnare. Incontro casuale.

VERGINE: Tante saranno le cose che preoccuperanno e tante quelle che si risolveranno, nel senso che se ben seminerete ben raccoglierete: molto dipenderà dal modo in cui imposterete un andazzo amoroso o professionale. Un successo farà gongolare, un responso penare, una questione pratica incavolare, una proposta gioire, ma nel complesso non vi potrete lamentare a parte dei corrucci spettanti un amico o familiare. Giovedì scompaginato e week end fermentato.

BILANCIA: Se i mesi scorsi son stati opprimenti sappiate che le cose si inquadreranno e che vedrete certe situazioni volgere a vostro vantaggio a patto di compiere scelte assennate, guardarvi da una femmina serpentina pronta a seminar zizzania da sera a mattina e credere in voi stessi. Se vi recate in luoghi affollati sorvegliate borsa e portafoglio onde scagionare ladrocini. Stramberie in ambito domestico o affettivo. Domenica pazzerella. Gola irritata o sbalzi di pressione.

SCORPIONE: Un periodo ricco di emozioni e contraddizioni: ecco, a grandi linee, ciò che propineranno degli astri intenzionati a costellare il cammino di croci e delizie, compiacenze e irriverenze, dolcezze e asprezze… Uno spizzico di nervosismo tingerà le giornate di grigio poi le nubi spariranno debellando l’affanno. Finanziariamente siate guardinghi: qualcuno tenterà di gabbarvi e non rifiutate un invito godereccio o mangereccio. Sorpresone per chi compie gli anni!

SAGITTARIO: Gli strali di un Saturno avverso si faranno sentire rendendo l’umore fluttuante e i nervetti saltellanti… In aggiuntiva una persona squinternata avrà il potere di mettere a dura prova la vostra pazienza, un acciacco non andrà trascurato, un appuntamento posticipato e una ridicolaggine costellerà il week-end. Propensione a spaccare oggetti. Se la sfiga abbonda contrastatela appendendo in cucina una treccia d’aglio e dei peperoncini. Evento da festeggiare e domenica speciale.

CAPRICORNO: Subentreranno, nei prossimi dì, tante di quelle cosine da sbrigare dal non rinvenire un attimino da dedicare alla santa pace ma alla fine scoprirete che il gioco varrà la candela visto che i risultati ottenuti compenseranno di tanti sacrifici e lunghe attese. Ogni tanto vi adombrerete o indignerete con chi non capisce niente ma riponete l’aria torva in quanto il destino, a partire da adesso, vi sta preparando qualcosa di molto carino. Week end adatto a compere e passeggiate.

ACQUARIO: E giunta l’ora di accendere quella lucina chiamata speranza che, dopo stonature, incavolature, sopportazioni, indignazioni, consentirà di illuminare i confusi pensieri. Una persona contraddittoria chiederà solo di essere capita quindi lasciatela tranquilla a meditare: prima o poi rinsavirà e preventivate un problemino da tamponare prima di Natale. Comunque sia apprestatevi ad una settimana incasinata e rigurgitante di cose inaspettate. Domenica fermentata.

PESCI: Si delinea un momento delicato ma discretamente sereno: alcuni timori svaniranno come neve al sole e gli astri vi sosterranno in imprese abbastanza caustiche… Rimane ancora quel birbaccione di Saturno a fomentare ritardi ed impedimenti, gelosie e rivalse ma, facendo dell’intelligenza un baluardo, soprassederete su tante meschinità! Nei prossimi giorni si raccomanda prudenza sulla strada, nell’uso dei oggetti affilati o nello spostare pesi. Week end piuttosto singolare.

E se fossimo veramente figli delle stelle?