L'Oroscopo di Corinne dal 28 novembre al 4 dicembre

ARIETE: Prossimamente le reazioni di soggetti astrusi vi disorienteranno al punto di non riuscire a capire cosa vogliano veramente. Anche un equivoco andrà chiarito prima che vi porti sulla strada delle incomprensioni così come dovrete programmare minuziosamente le uscite e le entrate. Il consiglio di una saggia persona vi sarà invece di valido aiuto per sbrogliare una matassa. Nel week end sarete un po’ affaticati ma simultaneamente discretamente appagati.

TORO: I prossimi giorni vi vedranno spettatori o protagonisti di accadimenti burleschi: un contrattempo irriterà, una donna infastidirà, in amore o sul lavoro qualcosa non quadrerà ma, quasi contemporaneamente un altro accadimento vi ringalluzzirà! Attenti solo a non scivolare e a non rompere oggetti fragili. Se agghindate già l’alberello collocate tra i rami delle pigne e dei bastoncini di cannella: aiuteranno a scacciare le rogne costanti… Invito domenicale.

GEMELLI: Con Marte opposto al Sole e un Saturno avverso il periodo appare essere piuttosto controverso ed annoverante delle problematiche da fronteggiare tempestivamente. Qualche nativo, non godendo di una forma ottimale, dovrà attenersi a regole stringate, altri se la piglieranno per una iniquità, altri ancora si troveranno alle prese con tante cose a cui pensare o da sistemare. Non da escludere degli scambi di opinione chi vuole sempre avere ragione. Visite o ritrovi.

CANCRO: Tra apprensioni e tensioni la settimana scorrerà così velocemente dal non accorgervi nemmeno delle mille faccende da sbrigare entro Natale ma, visto che la fretta è una pessima alleata, imparate a vivere alla giornata e dedicate i ritagli di tempo a ciò che più alletta. Una risposta non tarderà ad arrivare e una delicata questione si delineerà. Piccolo spavento scampato. Qualcuno vi sta preparando un omaggio impensato e lo stupore, quando lo riceverete, sarà assicurato!

LEONE: Confidate nell’indulgenza di qualche stellina al fine di accostarvi al Natale in maniera serena al di là di quelle ansie che vi hanno accompagnato in un 2025 abbastanza incasinato. Una delusione bussa alla porta ma nel contempo una bella soddisfazione ve la toglierete alla faccia di chiunque si sia creduto onnipotente… Rivedrete un’amica, vi sdebiterete di un favore, un’iniziativa darà frutti succulenti e comincerete vestire la casa con natalizi ornamenti.

VERGINE: Con Saturno, che dal suo aspetto di opposizione sghignazza, si prospetta un mesetto assai insolito dove dare qualcosa di scontato sarebbe esagerato… Sbuffi e dubbi si alterneranno, una novella allieterà, l’ansia spadroneggerà, un comunicato allibirà, mentre da qualcuno una sorpresa arriverà. Certo che il 2025 non è stato molto clemente ma vedrete che pian piano risalirete la china chiudendo la sfiga e il malumore in cantina… Ritrovo per una cenetta.

BILANCIA: Dicembre: mese di pandori, panettoni, lenticchie e zamponi ma anche di sogni da depositare sotto l’albero di Natale… Per quanto vi concerne dondolate in una fase di stallo in attesa di miglioramenti non tardanti a giungere: quindi niente bronci e su col morale…Qualche cruccio lambirà il settore operativo o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei combini, una frettolosa corsa in negozi o mercatini e un congiunto da spronare.

SCORPIONE: Sarà che siete infiacchiti, che qualcosa turba, che siete stufi di trattare con degli allocchi, fatto sta che vi state incamminando verso il Natale con scarsa verve e tanta voglia di pisolare… Ma i giorni scorrono e, tra un corruccio, degli sbalzi umorali un noioso contrattempo o dei conti da far quadrare, arriverete a domenica con la testa in confusione. Qualche nativo farà una buffa esperienza, altri organizzeranno un combino, altri faranno un acquisto stuzzichino.

SAGITTARIO: Sotto l’egida di un Saturno dispettoso vi sentirete stanchi, stufi, impegolati in situazioni stagnanti che, pur se non nell’immediato, fortuitamente riuscirete a sbrogliare così come vi accadranno fatti inaspettati oppure starà a voi prendere una decisione che sarebbe da sciocchi seguitare a posticipare. Sborsi per scadenze o regali e stupori relativi al partner o parente. Comunque, alla faccia di tutto e di tutti, trascorrerete un compleanno encomiabile. Domenica scombinata.

CAPRICORNO: Traete insegnamento da ogni esperienza, perdonate un torto e avvicinatevi al Natale con l’animo sereno facendo della filosofia un precetto, evitando di stressarvi, dando maggior rilevanza ai valori interiori e rammentando che, soprattutto nei momenti di impasse, ci sarà una manina, terrena o divina, pronta ad aiutarvi. Familiare od amico da spalleggiare o andare a trovare. Una visita, un combino o una chiamata risolleverà il morale. Corsa ai primi regalini di Natale.

ACQUARIO: La spossatezza predomina e basterà un’inezia a mandarvi in tilt anche se, di punto in bianco, un responso o una delibera risolleverà il morale. Dicembre sarà un mese importante: cominciate quindi già sin d’ora ad assaporare una gioia che non tarderà ad arrivare. In amore invece gli imprevisti, specie per i single, saranno a portata di giornata… Consigliabile mangiare poco la sera e girare alla larga da chi è influenzato! Nel week end una persona vi stupirà.

PESCI: Imbellettata per il mese della natività rifulge l’argentea Luna che, formando il primo quarto nella vostra costellazione, incentiva la speranza che l’anno si chiuda in bellezza alla faccia dei numerosi problemi che lo hanno contrassegnato… Le prossime giornate saranno piuttosto incasinate, dovrete organizzarvi anticipatamente per l’approssimarsi del Natale, fare buon viso a cattivo gioco e nel week end mantenere la calma. Una sorpresa vi allieterà.

E che le stelle dicembrine comincino a preparare, almeno per il prossimo Natale, delle belle sorpresine…