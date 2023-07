"Monet en pleine lumière" è la grande mostra estiva al Grimaldi Forum di Monaco

Claude Monet trovò la sua ispirazione nei paesaggi della Riviera a Monte Carlo, Roquebrune, Bordighera e Antibes, dove alimentò la sua ricerca e la sua ossessione nel catturare la luce. Il pittore scoprì una nuova tavolozza di colori, nuovi elementi... La mostra al Grimaldi Forum di Monaco presenta alcuni dipinti prestigiosi, esposti intorno a una sezione dedicata alle sue creazioni durante i suoi soggiorni in Riviera.

Scoprite la mostra "Monet en pleine lumière" fino al 3 settembre 2023 presso il Grimaldi Forum.

Inaugurato nel 2000, il Grimaldi Forum Monaco è riconoscibile per il suo spettacolare design in vetro e acciaio. La mostra ripercorre l'opera di Monet ed esplora i soggiorni dell'artista in Riviera in un momento cruciale della sua vita. Saranno esposti circa 100 dipinti provenienti da tutto il mondo, tra cui molti capolavori che raramente sono stati esposti insieme.