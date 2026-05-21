Monaco, l’Académie Rainier III celebra la fine dell’anno accademico con due Gala di Teatro e Musica

L’Académie Rainier III rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i tradizionali Gala di fine anno, due serate dedicate al talento e alla creatività degli studenti dei Dipartimenti Teatro e Musica. Gli eventi si svolgeranno a Monaco tra il 27 maggio e il 24 giugno, con performance teatrali e musicali aperte al pubblico su prenotazione gratuita.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 27 maggio alle ore 19 presso il Théâtre Princesse Grace, con il Gala del Dipartimento Teatro.

Nel corso della serata, gli allievi del Cycle I presenteranno estratti di Le monde du silence gueule di Julia Duchaussoy, una creazione che dà voce agli abitanti degli oceani attraverso uno stand-up ironico ed emozionante, affrontando i temi dell’inquinamento e della tutela del mondo marino.

Gli studenti del Cycle II porteranno invece in scena Cendrillon di Joël Pommerat, in un adattamento realizzato da Catherine Lefebvre, docente di Teatro dell’Académie Rainier III. La pièce propone una rilettura contemporanea della celebre fiaba, affrontando con sensibilità temi come il passaggio all’età adulta, la memoria e l’accettazione della perdita.

La seconda serata si terrà mercoledì 24 giugno alle ore 19 presso il Grimaldi Forum, nella Salle Prince Pierre, e sarà dedicata al Dipartimento Musica. Il Gala avrà come filo conduttore l’estetica jazz, con un’orchestrazione per grande orchestra sinfonica.

Nella prima parte dello spettacolo, quattro studenti solisti si esibiranno insieme al prestigioso Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, proponendo un viaggio musicale attraverso un secolo di musica. Sarà inoltre presente la pianista Shani Diluka, artista in residenza presso l’Académie Rainier III, che salirà sul palco insieme alla sua classe di pianoforte e musica da camera e ad alcuni studenti del Dipartimento Pianoforte dell’Accademia.

La seconda parte della serata offrirà un dialogo tra culture e discipline artistiche, unendo il ritmo delle claquettes alla raffinatezza del canto lirico accompagnato da strumenti musicali. Ensemble e orchestre si riuniranno infine sul palco per un finale definito dagli organizzatori “eclettico ed emozionante”.

Entrambi gli eventi saranno gratuiti, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Le richieste dei biglietti dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo academie@mairie.mc, indicando nome, cognome e numero di posti desiderati. I biglietti saranno non nominativi e con posto libero.

Per eventuali rinunce, gli organizzatori invitano il pubblico a comunicarlo allo stesso indirizzo e-mail.

Il Gala del Dipartimento Teatro avrà una durata approssimativa di due ore e si svolgerà presso il Théâtre Princesse Grace, in Avenue d’Ostende 12.

Il Gala del Dipartimento Musica durerà circa due ore e trenta minuti e si terrà al Grimaldi Forum, in Avenue Princesse Grace 10.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’Académie Rainier III: https://www.academierainier3.mc/en.