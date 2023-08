Ligue 1 2023/2024, favorite per il titolo: PSG scende, Monaco e Marsiglia salgono

Il nuovo PSG di Luis Enrique delude in questo inizio di campionato francese, due pareggi e una vittoria. Ne hanno subito approfittato le avversarie più accreditate, ovvero Olympique Marsiglia e Monaco, in vetta alla Ligue 1 dopo le prime tre gare.

Guardando alle ultime undici edizioni del massimo torneo transalpino di calcio, il Paris Saint-Germain soltanto in due occasioni non si è laureato campione. Nel dettaglio, la prima risale alla stagione 2016/2017, quando a trionfare fu il Monaco guidato da campioni del calibro di Kylian Mbappé, Radamel Falcao e Bernardo Silva. La seconda è più recente, esattamente l’annata 2020/2021, quando a sorpresa il successo andò al Lilla, al termine di un torneo combattuto fino all’ultima giornata con i parigini.

Anche quest’anno la formazione della Capitale francese era data ampiamente in pole su tutti i siti per scommettere on line. Il deludente inizio di campionato però ha ridotto il gap con le principali pretendenti, ora maggiormente considerate dai Bookmakers. I ragazzi di Luis Enrique rimangono ancora la squadra da battere ma, dopo le prime tre giornate e soprattutto a seguito degli addii di Neymar e Messi, le cose sembrano essere cambiate. Gli esperti di betting mettono infatti in discussione la superiorità della compagine parigina, che ha quasi sempre dominato gli ultimi campionati.

Le turbolenze interne dei campioni in carica potrebbero infatti avvantaggiare altre squadre, poiché scendono sul terreno di gioco con una minor pressione addosso, non essendo obbligate a vincere. È il caso proprio del Monaco, attualmente in vetta al torneo insieme al Marsiglia a quota 7 punti. Due successi ed un pareggio, dieci goal fatti e cinque subiti nelle prime tre partite, il club monegasco si candida come prima outsider della Ligue 1. Vittoria per 4-2 sul campo del Clermont, netto successo per 3-0 sullo Strasburgo, spettacolare 3-3 in trasferta a Nantes. Nel prossimo turno importante sfida casalinga contro il Lens.

Nelle scorse ore è inoltre atterrato nel Principato l’attaccante Folarin Balogun, prelevato dall’Arsenal in un’operazione da 45 milioni di euro. Il bomber statunitense rappresenta un colpo di fine mercato che potrebbe spostare gli equilibri. Ad attenderlo un contratto di cinque anni.

Ben considerata dagli addetti ai lavori anche l’Olympique Marsiglia, in cui è arrivato quest’anno dall’Inter, l’esterno argentino Correa. Una rosa equilibrata che può vantare giocatori del calibro di Aubameyang, gli ex romanisti Veretout e Pau Lopez, il centrocampista di talento Guendouzi. Nelle prime tre giornate, due successi casalinghi contro Reims e Brest, un pareggio esterno sul campo del Metz.

Tra le altre possibili outsider della Ligue 1 2023-24 da segnalare il Reims, team allenato da William Still, giovanissimo tecnico classe 1992. Piace per il suo modulo di gioco che punta ad un calcio aggressivo e propositivo. Potrà quest’anno contare sulle reti del nuovo attaccante Ibrahima Diakité. Infine da non sottovalutare il Lens ed il Rennes, due formazioni che nello scorso campionato sono arrivate rispettivamente al secondo e al quarto posto in Ligue 1.

Il Lens, pur non avendo più in rosa giocatori del calibro di Openda e Fofana, ceduti durante il mercato estivo, dispone di un buon collettivo, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il Rennes è da segnalare per il colpo Nemanja Matic dalla Roma, oltre a vantare un allenatore di esperienza come Bruno Genesio, la scorsa stagione vicinissima a conquistare una storica qualificazione in Champions League.