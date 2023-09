JM LUXURY: il materasso che ti regala un sonno rigenerante

La mancanza di sonno può avere effetti negativi sulla salute e sulle attività quotidiane. Per un riposo completo e rilassante, è importante scegliere il materasso giusto. Galleria del Sonno, azienda storica con sede a Imperia, è leader nel settore dei materassi e dei letti dal 1965.

Vieni a scoprire JM LUXURY, il materasso speciale che ti regalerà il sonno che meriti!

Con JM LUXURY, dormire bene non è mai stato così piacevole. Il suo design innovativo e i materiali di alta qualità lo rendono una scelta ideale per chi cerca un riposo di qualità, confortevole e salutare.

Tessuto 100% vegetale

Il tessuto di rivestimento del materasso JM LUXURY è in 100% cotone vegetale, morbido al tatto ed estremamente traspirante. Le fibre naturali della cover assicurano un'ottima traspirazione e una corretta temperatura, regalando un alto grado di comfort.

Schiuma elastica e indeformabile

Lo strato in Egocell Pure, schiuma elastica ed indeformabile, unito al Biomemory ottimizzano le prestazioni ortopediche e di comfort. La schiuma Egocell Pure sostiene la colonna vertebrale in modo uniforme, mentre il Biomemory si adatta perfettamente alla forma del corpo, garantendo un comfort ottimale in ogni posizione di riposo. Il materasso JM LUXURY è disponibile nelle dimensioni standard e nei fuori misura, per adattarsi a qualsiasi esigenza.

La promozione “TU SCEGLI NOI SCONTIAMO”

Fino al 31 dicembre, è attiva la promozione “TU SCEGLI NOI SCONTIAMO”. Acquistando un letto, un guanciale Memory e un materasso JM LUXURY, potrai beneficiare di uno sconto del 20%. (Promozione valida solo per l'acquisto dei tre prodotti insieme). Lo sconto è esteso anche su letti singoli, matrimoniali o letti contenitore, materassi a Micromolle Indipendenti e Insacchettate, in Memory, con o senza imbottitura naturale, cuscini in Memory, in fibre naturali o cuscini con nucleo. Puoi scegliere anche altri articoli e verrà applicato su tutto il 20%.

Ma non è tutto! Potrai scegliere di pagare comodamente in 24 rate a zero interessi.

Se poi non puoi venire in negozio? Nessun problema! Acquista il tuo letto o materasso comodamente da casa tua. Scrivi indicando le tue richieste e le tue preferenze e ti verrà inviato a casa un campionario dei tessuti in modo che tu possa scegliere il materiale e il colore che preferisci.

Per ulteriori informazioni ti consigliamo di recarti presso i punti vendita di Imperia, in via Amendola 29-33 e ad Arma di Taggia, presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville.

Oppure puoi telefonare ai numeri 0183 273075 di Imperia e 0184 462459 di Arma di Taggia o visitare la pagina web: www.galleriadelsonno.it

