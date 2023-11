Sono molte le persone che leggeranno con interesse questo articolo che parla della possibilità di informarsi su un servizio di sgombero gratis, e parliamo di persone che ne hanno bisogno perché devono sgomberare qualche locale di casa loro o di un ufficio o di un loro negozio o di un loro locale commerciale dipendendo dalla situazione specifica, ed è chiaro quando vediamo la parola gratuito ci drizzano le antenne vorremmo saperne di più.

Soprattutto chi vive in una grande città di sicuro avrà visto tanti volantini e tante pubblicità anche sui social o sui giornali locali di queste aziende che proponevano degli sgomberi gratis magari facendo riferimento anche a dei locali particolari e quindi si parla di sgomberi cantine, di sgombero garage o di sgombero solaio.

In questi casi più che fare delle illazioni che tanto non servono a nulla, è molto meglio in tanto telefonare per capirne qualcosa di più e dall'altra parte di sicuro ci proporranno un incontro davvero in modo che ci possono spiegare le varie condizioni che servono per poter ricevere questo servizio gratuito, perché è chiaro che nessuno regala nulla e non è che si sta parlando di volontariato, ma si sta parlando di imprese che comunque vogliono guadagnarci qualcosa.

In questo senso è quello che faranno è venire ad eseguire questo sopralluogo dopo che abbiamo preso un appuntamento, così che vedono tutte le cose che dobbiamo sgomberare e quindi possiamo parlare di mobili o di elettrodomestici o altri oggetti vecchi e vogliono capire se gli stessi sono in buone condizioni e se quindi hanno ancora un qualche valore di mercato.

Infatti in questo caso ci proporrebbero di essere loro a venire a prenderle e a provare loro a rivenderle, cosa che tra l'altro avremmo potuto fare e noi non abbiamo fatto, e in cambio di questi oggetti che gli regaliamo chiaramente ci scaleranno una parte o l’intera quota del servizio dipendendo da quanto valgono i vari oggetti e mobili.

Ove invece questi oggetti fossero in condizioni troppo fatiscenti e spesso capita è chiaro che questo scambio non è possibile, e quindi bisognerà provare in qualche modo a trovare un accordo che soddisfa le due parti, che significa proporre delle tariffe convenienti dipendendo anche dalla quantità e dal volume degli oggetti da sgomberare.

Possiamo rivendere degli oggetti in buone condizioni se non ci servono prima del trasloco

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte una soluzione potrebbe essere da parte nostra quella di essere noi a provare a rivendere quegli oggetti che per l’impresa di sgomberi potrebbero essere in condizioni troppo fatiscenti, ma non è detto che tutti la pensino allo stesso modo.

Magari abbiamo un’aspirapolvere o una lavatrice che non saranno nuovissime e non sono Iper tecnologiche perché hanno i loro anni alle spalle di vita però per qualche persona può essere un'occasione utile soprattutto se il prezzo che noi proponiamo è abbastanza conveniente, e i soldi che guadagniamo li possiamo investire per pagare l’onorario dell'impresa di sgomberi che abbiamo scelto.