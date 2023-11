Nizza, una nuova linea di bus collegherà La Réserve alla città vecchia

Una nuova linea di bus, contraddistinta dal 98, esordirà il prossimo 4 dicembre collegando la Réserve con il Porto e Rauba Capeu per giungere alle Ponchettes, porta su Cours Saleya e sulla città vecchia, al Jardin Albert per poi sostare nelle due piazze emblematiche Masséna e Garibaldi e tornare alla Réserve.



A decretarlo è stato un sondaggio fra gli utenti che ha giudicato troppo lunga la Ligne 38, quella che collegava Baumettes, basso Grosso, quartiere dei Musiciens e le piazze Durandy e Wilson per poi giungere a la Réserve.

Ora la linea 38 si sdoppierà e dalle Baumettes giungerà in Avenue Jean Médecin attraversando i Musiciens, mentre l’anello Réserve, Porto, Jardin Albert Ier, Masséna, Garibaldi e Réserve sarà affidato alla linea 98.

La ligne 98 avrà la frequenza di un bus ogni 15 minuti tra le ore 6,28 e 21,06. Il costo è quello usuale di 1,70 euro a corsa.