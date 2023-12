Regalati e regala per Natale i prodotti a km0 di Campagna Amica Asti

Il Natale e le feste sono i momenti migliori per trascorrere in compagnia momenti speciali, pieni di emozioni e dolcezza. Quale occasione migliore allora per condividere un assaggio di vera bontà e gusto?

Scopri il panettone con ricetta 100% made in coldiretti Asti, realizzato artigianalmente con materie prime a km0 provenienti dalle aziende agricole aderenti al progetto Campagna Amica Asti.

Si tratta di un panettone con Moscato e nocciola Tonda Gentile Trilobata: soffice, ambrato e leggermente aromatizzato. Quest’anno lo trovi anche nella versione “Limited Edition”, confezionato in scatola di latta da collezione, realizzata ispirandosi all’opera dell’artista astigiano Filippo Pinsoglio.

Acquista il panettone sul nostro shop online www.enotecamica.it dove potrai trovare anche centinaia di etichette tutte astigiane, tra le più importanti del territorio.

Dal portale online, puoi curiosare e trovare il vino che fa al caso tuo: dalla Barbera d’Asti, al Grignolino, dal Ruchè al Dolcetto….ce n’è per tutti i gusti!