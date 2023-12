Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di dicembre (Foto)

Anche nel mese di dicembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.



Fêtes de Fin d'année

Antibes dal 16 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 gennaio 2024

Place de Gaulle :

Manège et chalets gourmands

Orario : de 10h30 à 19h30

Il 24 et 31 dicembre, fermeture à 18h.

Il 25 dicembre et 1er janvier, ouverture à 12h.



Place Nationale :

Manèges et ateliers enfants

Orario: dalle 10,30 alle 19,30

Il 24 e 31 dicembre, chiusura ore 18.

Il 25 dicembre et 1er janvier, ouverture à 12h.



Juan-les-Pins dal 22 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Patinoire de 200m², Square Jacques Leonetti :

Spectacle inaugural de patinage le Venerdì 22 dicembre à 18h30

Orario : de 9h30 à 20h – jusqu’à 21h Il Venerdìs et Sabatos

Il 24 et 31 dicembre, fermeture à 18h.

Il 25 dicembre et 1er janvier, ouverture à 12h.

Antibes giorno per giorno

Fino al 2 dicembre - Les Imitatueurs - Théâtre Le Tribunal ore 20,30



Fino al 3 dicembre - 22ème édition Solidar'Livres - Espace Fort Carré dalle 10 alle 18

-

Il 3, 8 e 10 dicembre - La réunification des deux Corées – Antibéa – Ore 18



Sabato 2 dicembre - La fabuleuse synthèse de l'histoire architecturale de Paris - Salle des associations – Ore 15,30



Domenica 3 dicembre – Journée mondiale de lutte contre le sida – Antibéa – Ore 20,30



Mercoledì 6 dicembre - Les scènes du conservatoire - Médiathèque Albert Camus – Ore 18,30



Dal 7 al 9 dicembre - Florence 1990 - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30



Venerdì 08 dicembre - Les scènes du conservatoire - Médiathèque Albert Camus – Ore 18,30



Dall' 8 al 10 dicembre - La réunification des deux Corées – Antibéa – Ore 18



Il 9 e 16 dicembre - Atelier Repair Café - Espace Croix Rouge – 14,00 – 17,00



Il 9 dicembre - Approche d'une technique théâtrale - Théâtre Le Tribunal – Ore 15



Il 9 dicembre - Concert de Noël - Temple Protestant – Ore 17



Il 9 dicembre - Concert Mezza Voce - Eglise Notre Dame de la Pinède – Ore 20,30



Il 10 dicembre – Dépassé - Théâtre Le Tribunal – Ore 15 e ore 17



Il 10 dicembre - 32e triathlon de la St Sylvestre - Plage de la Salis - Ore 9,30



Il 10 dicembre - Improvisation théâtrale – Antibéa – Ore 20,30





Dal 14 al 16 dicembre - The Band from New-York - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30



Il 14 dicembre - Ecriture en scène – Antibéa – Ore 20,30



Dal 15 al 17 dicembre - Week-end Impro – Antibéa – Ore 20,30



Il 16 e 17 dicembre - La fille du Père Noël - Théâtre Le Tribunal – Ore 15



Il 16 dicembre - Les séïsmes sur le Côte d'Azur - Salle des associations – Ore 15,30



Il 17 dicembre - Fête de la bûche du Safranier - Commune du Safranier – Ore 17



Il 22 dicembre - Jogging du Père Noël - Parking du Ponteil – Ore 18,15



Il 23 dicembre - La véritable histoire vraie du sapin de noël – Antibéa – Ore 15



Il 24 dicembre - Le Noël de p'tit croco – Antibéa – Ore 15



Dal 28 al 30 dicembre - La vie n'est pas un long film tranquille - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30

Mostre ed esposizioni

Les Casemates de la création – POLYMORPHIE – Fino al 30 dicembre 2023 - Bd d'Aguillon

Exposition "Huldufólk: Island le peuple caché" – Fino al 30 dicembre - Médiathèque Albert Camus

Exposition "Drôle d'engins volants" – Musée de la Carte Postale – Fino al 31 dicembre 2023

Yves Zurstrassen "Jouer la peinture" – Musée Picasso- Fino al 7 gennaio 2024

Exposition "Au fil du temps – Les Arcades – Fino al 6 gennaio 2024

Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: l’8 dicembre e il 22 dicembre 2023 ore 10

Visita guidata alla Route des Peintres: il 15 e il 28 dicembre 2023 ore 10

Visita guidataNoël en Provence: il 21 e il 28 dicembre 2023 ore 10

