Musée Matisse di Nizza: la retrospettiva di Shirley Jaffe “Avant et après Matisse” (Foto)

Fino all’8 gennaio 2024, il Musée Matisse di Nizza propone la mostra: “Shirley Jaffe. Avant et après Matisse”.

Pittrice americana che vive a Parigi dagli anni Cinquanta, Shirley Jaffe (1923 - 2016) è un punto di riferimento della pittura astratta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Non senza provocazioni, affermò di aver scoperto Pierre Bonnard a New York e Jackson Pollock e Andy Warhol a Parigi. Questa mostra è la sua prima retrospettiva.

Seguendo una sequenza cronologica, la mostra presenta i suoi esordi espressionisti astratti, seguiti dalle due rotture radicali che portano all'abbandono della gestualità alla fine degli anni Sessanta e alle grandi tele caratteristiche della maturità nelle forme.

Gli anni Sessanta e le grandi tele caratteristiche del periodo maturo, con le loro forme libere e unitarie e la presenza di un bianco incisivo. Sottolinea anche il percorso parallelo seguito con le sue "gouaches" su carta, che sono eseguite rapidamente, a differenza dei dipinti, che sono frenetici come la vita urbana, ma richiedono sempre molto tempo per essere completati. Shirley Jaffe teneva un "diario" dei suoi dipinti in corso. Questi preziosi appunti di studio e archivi inediti saranno esposti accanto alle opere.

Curatore:

Frédéric Paul, curatore delle collezioni contemporanee del Musée national d'art moderne di Parigi.

Il Musée Matisse si trova in Avenue des Arènes de Cimiez 164 a Nizza