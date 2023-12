Un Natale di grandi iniziative per grandi e piccini al Metropole Shopping Monte-Carlo

La storia del Metropole inizia nel 1980 con un incontro, quello di un viaggiatore libanese con il Principato di Monaco. Nabil BOUSTANY è un promotore noto in tutto il mondo che s’invaghisce del Principato, della sua storia, del suo clima eccezionale con una posizione privilegiata, sul bacino del Mediterraneo. Boustany s’immagina un complesso sorprendente, come nei suoi sogni, in piena Monte-Carlo. Si parte con i progetti, alcuni dei principali architetti mondiali si uniscono a lui.

Nel 1988 il Metropole Shopping Monte-Carlo viene inaugurato, improntando la sua reputazione sul suo ambiente lussuoso e accogliente, in una cornice di materiali preziosi. Il marmo, estratto dalle prestigiose cave di Carrara in Italia, conferisce ai corridoi il loro carattere mediterraneo squisitamente moderno. Lampadari maestosi in cristallo di Boemia, fabbricati da Faustig, troneggiano al di sopra della piazza centrale, creando un ambiente meraviglioso.



Le 80 boutique e i 6 ristoranti vi propongono un ventaglio di opportunità, spaziando dalla moda agli accessori, dall’alimentazione ricercata alla gioielleria, dall’orologeria di lusso alle cure di bellezza, senza tralasciare gli arredi, l’arte della tavola e i pezzi di antiquariato.

Tutto questo è il Metropole Shopping Monte-Carlo, che per il periodo più bello dell'anno si veste come di consueto a festa con tante iniziative per grandi e piccini.

Per i bimbi tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18 un ricco calendario di iniziative:

Ma le iniziative sono molteplici anche per l'intera famiglia, sempre nell'orario 14-18. Ecco che cosa vi propone il Metropole Shopping Monte-Carlo:

E non dimenticate che tutti i giorni, dalle 10 alle 19.30 al Metropole Shopping Monte-carlo potrete trovare Babbo Natale!