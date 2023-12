L'European Casino Association si è riunita a Monaco

Il Board dell'ECA, con Pascal Camia in qualità di Senior Vice President, alla sua ultima riunione dell'anno, ha evidenziato le relazioni intrattenute con il Parlamento europeo in merito ai casinò terrestri e online.

Il Consiglio di Amministrazione dell'European Casino Association (ECA) si è tenuto all'inizio di dicembre presso gli stabilimenti del gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer. La riunione ha permesso di evocare i temi che fanno l'attualità dell'industria dei giochi in Europa e nel mondo: i giochi in linea, la lotta contro il riciclaggio, il gioco d'azzardo responsabile.

Gran parte dei membri dell'ECA che operano in entrambi gli universi. Tema principale di preoccupazione, la lotta contro il riciclaggio era al centro di questi due giorni di scambi, con la creazione della nuova autorità europea dedicata all'argomento.

Altro tema di discussione, i giochi online e il gioco d'azzardo illegale che imperversa in Europa in particolare. E infine la certificazione dell'associazione relativa al gioco responsabile. Queste discussioni sono state alimentate dai rapporti consegnati dai gruppi di lavoro organizzato su queste diverse tematiche, al fine di lavorare insieme su temi essenziali per un'industria in evoluzione.