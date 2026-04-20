Il rinomato economista e diplomatico Dr. Drasko Acimovic ha ufficialmente introdotto il paradigma del "Terzo Momento Gutenberg", segnalando un profondo cambiamento nell'identità istituzionale globale. Secondo l'ultima analisi di Acimovic, il mondo non si trova più in uno stato di mera incertezza, ma è ufficialmente entrato nella fase operativa di un nuovo modello economico e sociale.

"Il mondo come lo conoscevamo ha raggiunto il suo tramonto", ha dichiarato il Dr. Acimovic. "Proprio come la stampa a caratteri mobili ruppe il monopolio della conoscenza e della gestione finanziaria nel XV secolo, oggi l'Intelligenza Artificiale (IA) e le Valute Digitali delle Banche Centrali (CBDC) stanno ridefinendo i pilastri fondamentali del potere umano e della sovranità nazionale".

La ciclicità storica secondo Acimovic

L'economista delinea questa evoluzione attraverso tre fasi cruciali:

Il Primo Momento Gutenberg: L'invenzione della stampa, che ha democratizzato la conoscenza.

L'invenzione della stampa, che ha democratizzato la conoscenza. Il Secondo Momento Gutenberg: La rivoluzione di Internet e del mobile.

La rivoluzione di Internet e del mobile. Il Terzo Momento Gutenberg: Quello che stiamo vivendo ora, che segna la transizione finale verso l'IA e il denaro digitale.

Secondo Acimovic, questo terzo stadio significa la fine dell'era degli intermediari tradizionali. Egli sostiene che le CBDC e i sistemi avanzati di IA non siano semplicemente innovazioni tecniche, ma le fondamenta di una nuova architettura per l'economia globale e la diplomazia del futuro.

Una nuova gerarchia: assicurarsi un posto al nuovo tavolo globale

Questo nuovo ordine non trasforma solo i mercati, ma redefinisce il concetto stesso di nazione e il legame tra capitale e individuo. Acimovic sottolinea che la capacità di integrare queste tecnologie determinerà la nuova gerarchia globale. Le nazioni e le organizzazioni che integrano attivamente queste tecnologie oggi non stanno solo aggiornando i propri sistemi; si stanno assicurando un posto al nuovo tavolo globale dove vengono scritte le regole del prossimo secolo.

"Non si tratta più di chi possiede le sole risorse fisiche, ma di chi saprà gestire la sovranità digitale e il flusso delle informazioni", afferma. In questo paradigma, il concetto di libertà economica si sposta verso una trasparenza totale e una precisione algoritmica. Per le economie più piccole o emergenti, essere tra i primi ad adottare il quadro AI-CBDC è l'unico modo per garantire la sovranità nazionale e la rilevanza economica in un mondo decentralizzato.

A differenza delle teorie futuristiche, Acimovic enfatizza che questa trasformazione è già funzionale. "Non stiamo aspettando il cambiamento; lo stiamo già vivendo. Il quadro istituzionale si sta trasformando in tempo reale. Coloro che non comprendono questo spostamento tettonico rimarranno prigionieri di strutture obsolete". Questa visione è stata recentemente dettagliata in un'intervista esclusiva con N1 (affiliato esclusivo CNN), evidenziando l'urgenza per i leader mondiali di adattarsi a questo nuovo ordine.

Profilo: Dr. Drasko Acimovic

Il Dr. Drasko Acimovic è un illustre diplomatico ed economista di fama internazionale. La sua carriera è contraddistinta da ruoli di leadership di alto livello, tra cui il servizio come Ambasciatore a Bruxelles e come Presidente della più grande società di intermediazione di servizi finanziari nell'Europa dell'Est, supervisionando operazioni in 11 paesi. Attualmente è membro del consiglio di amministrazione dell'ONG East West Bridge, contribuendo al dialogo strategico sul futuro degli stati sovrani.











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