Caos TAC al CHU di Nizza: ospedale senza scanner nel weekend

Fine settimana critico al Centro Ospedaliero Universitario Pasteur di Nizza. Da sabato sera, entrambi gli scanner TAC son o risultati fuori servizio a causa di un guasto tecnico simultaneo. La scoperta che non esiste alcun contratto di manutenzione per notti, weekend e festivi ha scatenato l’indignazione del personale sanitario.



Emergenza non prevista

Senza possibilità di effettuare esami diagnostici cruciali, i medici hanno dovuto smistare i pazienti più gravi verso la clinica Saint George e l’ospedale L’Archet. “Una perdita di chance per i pazienti”, denunciano i medici, evidenziando scelte gestionali poco lungimiranti. Ogni minuto perso, soprattutto nei casi di politrauma, può essere vitale.



La replica della direzione

La responsabile del dipartimento di medicina d’urgenza, Julie Contenti, ha confermato la situazione: “È un caso eccezionale. Nessuno dei due scanner è funzionante da sabato sera.” L’ospedale, in attesa di un intervento tecnico da remoto, ha attivato un piano d’emergenza e riunioni di crisi continue.



Privato in soccorso del pubblico

Grazie alla collaborazione con il privato, la clinica Saint George ha messo a disposizione tecnici e strutture operative h24. Coinvolto anche l’ospedale di Cannes per alleggerire la pressione sul CHU.



Sindacati sul piede di guerra

Il sindacato Force Ouvrière attacca: “È scandaloso non avere manutenzione nei giorni festivi. Si parla di salute pubblica!” La direzione, nel frattempo, annuncia che lo scanner sarà sostituito nel 2025 e che il nuovo macchinario avrà una copertura manutentiva estesa anche a notti e festivi.