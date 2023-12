Monaco, in gennaio un concerto caritativo per i rifugiati armeni del Nagorno-Karabakh

Il concerto, organizzato dall'ONG Elise Care, in collaborazione con la diocesi di Monaco, sarà una opportunità unica di sensibilizzare il pubblico alla situazione precaria dei rifugiati armeni e di manifestare il nostro sostegno per raccogliere fondi per venire in loro aiuto.

Tutti i fondi raccolti in occasione di questo evento permetteranno di sostenere le nostre missioni umanitari per i rifugiati del Nagorno-Karabakh.