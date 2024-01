Grande successo a Cannes e a Beausoleil di ‘‘The Golden Voices Stars Concerts’’

Cannes. Un concerto indimenticabile quello che ha avuto luogo il 1° dicembre presso la Chiesa The Holy Trinity Church, al quale hanno partecipato giovani e grandi talenti del canto, della musica e della poesia.

Un concerto che ha ottenuto grande apprezzamento di pubblico, organizzato e orchestrato dalla soprano Vanina Aronica, una grande donna che possiede, oltre alle qualità vocali, quelle del cuore, del coraggio e dell'iniziativa che portano al successo.

È stata una grande occasione per cantare il Natale all'insegna dell'amore e della pace nel mondo, alla quale hanno partecipato l'organizzatrice Vanina Aronica: soprano crossover classico, voce coach e direttrice artistica; Lorenzo Caltagirone: tenore siciliano, Premio Fondazione Pavarotti; Stéphane Ben: Premio della Giuria Voci d'Oro 2020; Maurice Hadjadj: Premio Senior Voci d'Oro 2022; Eliane Vassallo: Premio Senior Voci d'Oro 2020; Andrea Fabregas: Premio Senior Golden Voices 2023 e, Allegra Maratos, Emma Lombard e la pichounette Juliette Valle, tre giovani prodigio premiati al concorso The Golden Voices Music Awards.

Gli Assessori Françoise Bruneteaux e Thomas De Pariente, hanno onorato con la loro presenza il concerto di Natale a Cannes, così come la signora Chantal Roux, direttrice della Maison Gallimard, i cui profumi sono sinonimo di prestigio nel mondo.

Sabato 16 dicembre, nella città di Beausoleil, nel cuore del Centro Culturale Prince Jacques, si è tenuto un nuovo concerto, con lo stesso successo e la stessa magia del Natale, le cui voci di Vanina Aronica nell’Ave Maria di Caccini e d’Yvonne K Maratos nell'Ave Maria di Shubert, nonché le voci degli altri cantanti della serata, ovvero Jil Aigrot (voce di Piaf nel film premio Oscar La Môme); Maurice Hadjadj, Eliane Vassallo, Andrea Fabregas: Allegra Maratos, Emma Lombard e Juliette Valle, hanno saputo toccare e nel contempo infiammare il cuore e l'anima del pubblico presente.

Ugualmente apprezzata, durante i due concerti, la partecipazione di Maria Salamone, poetessa italo-francese, omaggiata fra un centinaio di premi, della Medaglia d'Oro al Merito e alla Dedizione francese e quella d'Argento del Presidente della Repubblica Italiana.

Anche la musica era al rendez-vous a Cannes e a Beausoleil, con il chitarrista Christophe Damay, insegnante di basso e di chitarra alla MJC Picaud, e il trombettista Jean-Claude Fortunato: due grandi musicisti che hanno illuminato il concerto di Natale con la loro bravura e professionalità.

Per onorare il concerto di Natale a Beausoleil, erano presenti numerosi personaggi del Principato di Monaco, tra cui Daniel Boeri: Presidente della Commissione Cultura e Patrimonio del Consiglio Nazionale e padrino dell'evento; Claude Cellario: un nome di grande riferimento nel Principato e sua moglie Yvette Gazza Cellario: Presidente dei “Rencontres Littéraires Fabien Boisson” e cofondatore della Fiera del Libro di Monaco; Raphaël Abenhaim: Vicepresidente della Fiera del Libro di Monaco; Muriel Agliardi: Presidente di Monaco Malattie Genetiche e organizzatrice di Telethon; nonché Xavier Delmas: Assessore alla Cultura della città di Cap d'Ail; Maty Diouf: Assessore per i diritti delle donne nella città di Nizza; Rino Aquilò, rappresentante dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione Ventimiglia, di cui è segretario e la moglie Marilena.

Un buffet all'insegna della condivisione e dell'amicizia ha concluso le due serate in cui si è festeggiato l'amore e la magia del Natale.

(M.S.)

Grand succès à Cannes et à Beausoleil des ‘‘The Golden Voices Stars Concerts’’

Cannes. Un concert inoubliable cellui qui a eu lieu le 1er décembre à l’église The Holy Trinity Church, auquel ont participé des jeunes et des grands talents de la chanson, de la musique et de la poésie.

Un concert qui a connu un très grand succès, organisé et orchestré par le soprano Vanina Aronica, une grande dame, possédants outre à ses qualités vocales, celles du cœur, du courage et de l’initiative qui mènent à la réussite.

Ce fut une belle occasion pour chanter Noël au nom de l’amour et de la paix dans le monde, à laquelle ont participé l’organisatrice Vanina Aronica: soprano classic crossover, voice coach et directrice artistique; Lorenzo Caltagirone: ténor sicilien, Prix de la Fondation Pavarotti ; Stéphane Ben: Prix du Jury des Golden Voices 2020; Maurice Hadjadj: Prix Senior des Golden Voices 2022; Eliane Vassallo: Prix Senior des Golden Voices 2020; Andrea Fabregas: Prix Senior des Golden Voices 2023 et, Allegra Maratos, Emma Lombard et la pichounette Juliette Valle, trois jeunes prodiges primées au concours The Golden Voices Music Awards.

Des adjoints de la Ville de Cannes, Madame Françoise Bruneteaux et Monsieur Thomas De Pariente, ainsi que Madame Chantal Roux, directrice de la Maison Gallimard, étaient là pour soutenir l’action culturelle de Vanina Aronica.

En date du 16 décembre, dans la ville de Beausoleil, au cœur du Centre Culturel Prince Jacques, a été donné un deuxième concert, avec le même succès et la même magie de Noël, que les voix de Vanina Aronica dans l’Ave Maria de Caccini et de Yvonne K Maratos dans l’Ave Maria de Shubert, ainsi que les jolies voix de tous les autres chanteurs de la soirée : Jil Aigrot (voix de Piaf dans le film La Môme oscarisé) ; Maurice Hadjadj, Eliane Vassallo, Andrea Fabregas: Allegra Maratos, Emma Lombard et Juliette Valle, ont su toucher et à la fois enflammer le cœur et l’âme du public présent.

Très appréciée également, lors des deux concerts, la participation de Maria Salamone, poétesse italo-française ayant reçu parmi une centaine de prix, la médaille d’Or du Mérite et Dévouement français et la médaille d’Argent du Président de la République italienne.

La musique était également au rendez-vous, aussi bien à Cannes qu’à Beausoleil, avec le guitariste Christophe Damay, professeur de basse et de guitare à la MJC Picaud et le trompettiste Jean-Claude Fortunato : deux grands musiciens qui ont enchanté le concert de Noël par leur bravoure et professionnalité.

Plusieurs personnages de la Principauté monégasque étaient là pour soutenir et honorer le concert de Noël de leur présence, dont Daniel Boeri: Président de la Commission Culture et Patrimoine du Conseil National et parrain de l’événement ; Claude Cellario: un homme et un nom qui est une référence dans la Principauté et son épouse Yvette Gazza Cellario: Présidente des ‘‘Rencontres Littéraires Fabien Boisson’’ et co-Fondatrice du Salon du livre de Monaco ; Raphaël Abenhaim: vice- Président du Salon du livre de Monaco ; Muriel Agliardi: Présidente de Monaco Maladies Génétiques et organisatrice du Téléthon. En outre, Xavier Delmas: Adjoint à la culture de la ville de Cap d'Ail ; Maty Diouf: adjointe aux droits des femmes à la ville de Nice ; Rino Aquilò, représentant l’Association Nationale Carabiniers, Section de Vintimille, dont il est secrétaire et son épouse Marilena.

Un buffet au nom du partage et de l’amitié a conclu les deux soirées où l’on a fêté l’amour et la magie de Noël.

(M.S.)