Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



AURON

Fête du ski

Da sabato 20 a domenica 21 gennaio 2024 dalle 9 alle 17.

Domaine skiable d'Auron

Auron



CHEFS AU SOMMET 12ÈME EDITION

Da mercoledì 24 a lunedì 29 gennaio 2024 dalle 10 alle 21.

Station d'Auron

06660 Auron



BEAULIEU

MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BREIL SUR ROYA

Exposition : "En quête d'un grand peut-être" : Entrez sur les chemins de la littérature ado

Fino all'8 febbraio 2024

Bibliothèque

1bis rue Pasteur



CANNES

SPECTACLE, ROBERTO NEGRO ET EMILE PARISIEN

Les Métanuits

Giovedì 18 gennaio 2024 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONFÉRENCE, JEAN-MICHEL BASQUIAT, ARTISTE FOUDROYÉ

Venerdì 19 gennaio 2024 ore 14,30

Cannes Seniors Le Club Carnot

28 avenue du Petit Juas



SPECTACLE, LE MARI DE MA FEMME

Venerdì 19 gennaio 2024 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, ET LA DÉMOCRATIE, BORDEL !

Sabato 20 gennaio 2024 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



SPECTACLE, MATCHS D'IMPROVISATION THÉÂTRALE

Sabato 20 gennaio 2024 ore 19 e 20,30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



CONFÉRENCE, ALORS, SI ON NE PUNIT PAS, ON FAIT COMMENT ?

Sabato 20 gennaio 2024 dalle 9 alle 18

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ATELIER, LE MANAGEMENT D'ARTISTES

Journée d’Informations Musique

Sabato 20 gennaio 2024 dalle 10 alle 17

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



CONCERT, VOYAGE MUSICAL DU MOYEN ÂGE AU BAROQUE

Classe de musique ancienne de Dimitri Goldobine

Sabato 20 gennaio 2024 ore 18

269 avenue Francis Tonner

Butte de Saint-Cassien



SPECTACLE, LES DANSEURS AU GRAND CŒUR

Domenica 21 gennaio 2024 ore 17,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, MARIE BOQUET - EFFEUILLAGES

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, BREAK THE FLOOR

Domenica 21 gennaio 2024 oire 16

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONFÉRENCE, LES COULEURS DU CIEL

Cycle Japon

Lunedì 22 gennaio 2024 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



CONCERT, MID?M+ 24 LIVE - BAXTER DURY / ROYAL REPUBLIC

Mercoledì 24 gennaio 2024 ore 21

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT, MID?M+ 24 LIVE - ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES / YARON DEUTSCH

Mercoledì 24 gennaio 2024 ore 19,30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, CRÈCHES DU MONDE AU MOULIN FORVILLE

Fino a sabato 27 gennaio 2024

Visites en décembre : 23, 26, 27, 28, 29 et 30 déc. de 15h à 18h

Visites en janvier : 6, 13, 20 et 27 janv. de 15h à 18h

Moulin Forville, 15 et 17 rue Forville



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ISOLA

FESTIVAL DEL BENESSERE ISOLA 2000

Da sabato 20 a domenica 21 gennaio 2024 dalle 9 alle 18.

Festival del benessere Isola 2000

Programma :

Attività interne: yoga, movimento e medicina cinese, meditazione, hand pan, geobiologia, naturopatia...

Attività all'aperto: escursioni ZEN con le racchette da neve, massaggi in poltrona, jacuzzi

Mercato di prodotti per il benessere

Concerto di handpan

Isola 2000



MENTON

Les Amitiés Belges

"Les Amitiés Belges" - I 4 generali di Sanjit Singh.

Lunedì 22 Gennaio 2024 ore 15

8 rue de la République

Salle Saint-Exupéry



Menton Inspired, mostra

Fino al 28 febbraio 2024

St John's English Library

31 avenue Carnot



Esposition : Je reste avec vous

Mostra: Resto con te

CULTURALE, ESPOSIZIONE, ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, ARTI PLASTICHE/GRAFICHE, PITTURA, DISEGNO A MENTON

Descrizione

Servizi

Tariffe

Orari

Fornitore di servizi

Mappa

In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Jean Cocteau, il museo che lui stesso aveva concepito come testimonianza della sua arte sta tornando al suo assetto storico.

Fino al 27 giugno 2024

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



MONACO

Teatro - "Tout le monde savait - Elodie Wallace"

Giovedì 18 gennaio 2024 alle 20

Tratto dall'opera di Valérie Bacot con Clémence de Blasi, Éditions Fayard. "Verranno a cercarmi, mi interrogheranno, mi faranno ogni sorta di domande, mi costringeranno a tornare nella foresta e a mostrare loro dove è sepolto il corpo. Dovrò resistere". Accusata di aver ucciso il marito, Valérie Bacot è l'incarnazione di una lotta. La lotta di una donna per sfuggire alle grinfie del suo aguzzino, la lotta di una madre per proteggere i propri figli, la lotta di una vittima per dare sfogo a un messaggio che dà fastidio ma che è necessario.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

Da venerdì 19 a domenica 28 gennaio 2024

46° Festival Internazionale del Circo e 11° New Generation. Il 2024 segna il 50° anniversario del Festival del Circo più famoso del mondo (1974-2024) e chiude le celebrazioni del Centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), fondatore del Festival. Uno spettacolo unico da non perdere! Viva il Circo!

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Teatro - "Mon Ami La Fontaine"

Sabato 20 gennaio 2024, alle 20.30

Tra tutte le menti illuminate del XVII secolo, abbozzate e mantenute da Nicolas Fouquet, e che avrebbero fatto brillare di mille luci il sole di un re, ecco la mente più insigne, con un talento che venne trasmesso da Luigi XIV, per dar voce a una dozzina delle favole più audaci di La Fontaine, di fronte a un giovane monarca avido del suo potere. Senza dimenticare che l'autore della Cicala e la Formica fu l'unica di queste grandi menti a spalleggiare l'amico Fouquet e a chiederne regolarmente la grazia al re, invano.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



OPMC - "Concerto sinfonico - Omaggio a Rachmaninoff

Domenica 21 gennaio 2024, ore 18,

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico - Omaggio a Rachmaninoff". Direttore: Eivind Gullberg Jensen, violino: Valeriy Sokolov. In programma: NIELSEN, SIBELIUS, RACHMANINOFF.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Sport - "92nd WRC Rallye Monte-Carlo"

Da lunedì 22 a domenica 28 gennaio 2024

Con 14 passi di montagna da attraversare nel corso delle 17 prove speciali dislocate su 5 dipartimenti francesi, il percorso di questa prova inaugurale del Campionato del Mondo di Rally (WRC) FIA 2024 è salito di latitudine - e quindi di altitudine. Il Comitato Organizzatore dell'Automobile Club de Monaco (ACM) ha optato per un ritorno nel dipartimento delle Hautes-Alpes, più precisamente a Gap, città ospitante dal 2014 al 2021, nella speranza di un percorso ancora più innevato rispetto alle precedenti edizioni.

Place du Casino



OPMC - "Happy Hour Musicale- Mozart a Monaco"

Martedì 23 gennaio 2024 alle 18.30

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Happy Hour Musicale - Mozart a Monaco". Violini: Jae-Eun Lee & Sofija Radic, viole: Ruggero Mastrolorenzi & Raphaël Chazal, violoncello: Alexandre Fougeroux, clarinetto: Diana Sampaio, corno: Andrea Cesari. In programma: MOZART.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Tutta l'arte del Cinema - "La Maman et la Putain"

Martedì 23 gennaio 2024 alle 20

I Martedì al Cinema - La Maman et la Putain, Jean Eustache (1972). A lungo invisibile, questo film simbolo di un'intera generazione torna finalmente a dichiarare il suo amore irriducibile per il cinema.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Opera - "Giulio Cesare in Egitto"

Mercoledì 24 gennaio 2024 alle 19,

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Opera. Direzione di Gianluca Capuano. Regia di Davide Livermore. Dramma per musica in tre atti. Musica di Georg Friedrich Handel (1685-1759). Libretto di Nicola Francesco Haym su testo di Giacomo Francesco Bussani.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



"Le Prince au cœur du cirque"

Fino a domenica 28 gennaio 2024, dalle 11h alle 19h

Terrasses de Fontvieille



Pop-Up Invernale - "Blue Ice"

Fino a giovedì 29 febbraio 2024, dalle 18.30 alle 1.30, Blue Gin

La banchisa approda al Blue Gin! Una boccata di aria fresca attraversa il mondo polare... Igloo, foreste di pini bianchi, stalattiti, orsi polari, pinguini... Partite per una vera e propria avventura esotica nella terra dei ghiacci. Da igloo e iceberg a stalattiti e foreste di pini, l'immersione nel cuore del Polo Nord è garantita! Circondato da luci blu, il DJ residente Nicolas Saad scalderà la pista da ballo ogni settimana, il giovedì, il venerdì e il sabato. Ma un viaggio senza gusto non è un viaggio... Dirigetevi verso il Circolo Polare Artico per una serie di cocktail rivisitato.

Blue Gin

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 40,

Avenue Princesse Grace



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a martedì 12 marzo 2024,

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a martedì 31 dicembre 2024

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

BP ZOOM, SPETTACOLO

Venerdì 19 gennaio 2024 alle 20:30.

Il duo epico, due persone che amano odiarsi. Mister P. è lunatico e goffo, Mister B. è autoritario e ragionevole.

Hanno tutto in comune, tranne una fragilità condivisa e un'anima che tocca i nostri cuori e titilla le nostre anime infantili.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LILIA BENCHABANE – « HANDICAPÉE MÉCHANTE », SPETTACOLO

Sabato 20 gennaio 2024 alle 20:40.

È la visione di una ragazza che non può vedere.

È la storia di una vita diversa da tutte le altre.

È pieno di autoironia e, soprattutto, uno sguardo senza compromessi sulla società.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LE SPORT À L’ÉCRAN

Dal lunedì 22 a domenica 28 gennaio 2024.

Per dare il via al 2024, l'Espace Magnan è lieto di annunciare un nuovo evento cinematografico, "SPORT ON SCREEN", organizzato in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



MON ABSENTE, SPETTACOLO

Da martedì 23 a mercoledì 24 gennaio 2024.

Mon Absente esplora il mistero della morte e il vuoto lasciato da una persona che non è più in vita.

Una donna è scomparsa e i suoi cari si riuniscono intorno alla sua bara circondata da fiori, intronizzata sul palco come al centro di una scatola nera. Tutto ciò che non si poteva dire prima viene rivelato e il ritratto di questa donna viene scritto attraverso le storie di coloro che restano.

Pascal Rambert ha riunito alcuni attori e attrici eccezionali per la sua nuova produzione. Vero e proprio mago delle parole, inventa un teatro che tocca la pelle attraverso l'inconscio, il desiderio, l'innominabile e la mancanza. In Mon Absente, la morte è il detonatore, l'innesco della parola. Come può la luce emergere dalle tenebre?

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



EXPOSITION : LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN DE ROBERT DOISNEAU

Fino al 28 gennaio 2024, dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra, le cui poetiche immagini in bianco e nero hanno segnato intere generazioni.

Progettata in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, questa mostra di 110 fotografie è divisa in due parti: Le Merveilleux quotidien (La meravigliosa vita quotidiana), che ci porta alla scoperta di Parigi e delle sue periferie tra gli anni '30 e gli anni '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage, e Palm Springs 1960, un reportage realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



SAINTE AGNES

Fort Maginot de Sainte-Agnès

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

fINO AL 31 GENNAIO 2024

Sabato 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Domenica 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Village



SAINT JEAN CAP FERRAT

LE SERATE DELLA LETTURA – IL CORPO

Sabato 20 gennaio 2024 alle 15.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



TENDE

Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947