Cannes, raffiche di vento «abbattono» la Croix-des-Gardes

Caduta, nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024, sotto l'effetto del vento, la croce della Croix-des-Gardes sarà ricostruita dal Comune di Cannes e reinstallata prima della prossima estate



La struttura, alta 12 metri e larga 8 metri, si è piegata sotto l'effetto delle raffiche di vento.



Realizzata dallo scultore Jean-Yves Lechevallier nel giugno 1990 e progettata in lamiera di acciaio inossidabile con uno spessore di 30 millimetri, la struttura di questa opera d'arte ha subito gli assalti del vento per quasi 24 anni, cosa che ha provocato vibrazioni e usura e alterazione dei materiali.



La Croce è caduta nei cespugli, senza causare alcun danno.



Dominando il centro di Cannes, la collina del Croix des Gardes veglia sulla città. Classificato come area naturale sensibile, il parco è una riserva preziosa per la flora e la fauna della Provenza. Un patrimonio naturale imperdibile.



Venti chilometri di sentieri offrono una successione di paesaggi e punti panoramici in un’atmosfera calma e rilassante. Dai belvedere di Maquis, Roquebillière, Croix, Cèdre e Brougham, le occasioni di contemplazione non mancano.



La descrizione dell’ambiente non sarebbe completa senza menzionare la fauna locale. E’ possibile godere il dolce canto degli uccelli e commuoversi per una famiglia di asini che vi vive e si prende cura dei terreni. In cima al parco, s’incontrano i cavalli di Villa Buhler dove si trova la stazione di polizia equestre del parco.