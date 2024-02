Mentone organizza una sessione di formazione per ottenere il Certificato Nazionale di Sicurezza e Salvataggio in Acqua

Mentone dispone di 4.100 metri di spiaggia e accoglie 40.000 turisti ogni estate. Poiché la sicurezza dei bagnanti è la priorità del comune, per la prima volta quest'anno la Città di Mentone organizza una sessione di formazione per il Certificato Nazionale di Sicurezza e Salvataggio in Acqua (BNSSA). I titolari di questa formazione potranno quindi presentare domanda al Comune o al SDIS06 per diventare supervisore acquatico durante la stagione estiva.

Le pre-selezioni si svolgeranno, in partenariato con la SDIS06, la Local Mission Est 06 e il CCAS di Roquebrune-cap-Martin, presso la piscina Alex Jany, dal 19 al 25 febbraio.

La formazione si svolgerà in 3 settimane:

4 - 8 marzo 22 - 26 aprile 3a settimana da definire

La formazione è finanziata al 67% (ovvero € 300). 150€ restano quindi a carico del candidato.

Condizioni da soddisfare per candidarsi:

avere 18 anni al momento della laurea (o emanciparsi) avere la fedina penale pulita essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie effettuare esami del sangue sostanze illecite