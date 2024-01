Aumentano le tariffe autostradali, Estrosi non ci sta e minaccia “rapporti di forza” con Vinci Autoroute

Da oggi è ufficiale: le tariffe autostradali aumentano in tutta la Francia ed anche la A8 che unisce il Sud Est francese con l’Italia, rivede le tariffe.

L’aumento è del 2,7% così da rendere più salate le tariffe di chi percorre la Costa Azzurra in autostrada.

Dalla prossima settimana andare da Ventimiglia a Nizza Est costerà 20 centesimi di euro in più: il costo sarà di 3,20 euro. Per recarsi a Cannes il costo, da Ventimiglia, sarà di 8,20 euro.

La notizia non ha colto impreparati: ogni anno a febbraio i costi vengono rivisti sulla base dell’incremento dei costi e degli investimenti effettuati.

Dura la reazione del Sindaco di Nizza Christian Estrosi: “Di fronte alla diminuzione del potere d’acquisto delle classi medie e delle persone meno privilegiate che hanno bisogno di spostarsi con il proprio veicolo per andare al lavoro, la società Vinci Autoroute, che ha incrementato quest’anno del 64% il risultato netto, annuncia un incremento 2,7% L'aumento dei pedaggi stradali è del tutto inaccettabile.

Per questo ho chiesto di incontrare il presidente di Vinci Autoroute per dirgli molto chiaramente che se non rinuncerà a questo aumento si andrà a rapporti di forza».

Il primo cittadino di Nizza continua a chiedere l'abolizione del "peage" di Saint Isidore anche per spostare sull'autostrada flussi di traffico dalle strade cittadini: "Il pedaggio di Saint Isidore continua a produrre 14.000 tonnellate di CO2 all'anno e non ha più senso mentre una comunità come la nostra si dimostra esemplare nella lotta all'inquinamento.

Abbiamo ridotto del 40% le nostre emissioni di CO2 e di polveri sottili, come ha recentemente annunciato Atmosud. È ora di porre fine all’esistenza di questo pedaggio, non possiamo, da un lato, chiedere agli automobilisti nizzardi di circolare nella zona 30, nel cuore della città, e dall’altro continuare a lasciar spargere 14.000 tonnellate di CO2 all'anno sul pedaggio di Saint Isidore.

Ho intenzione di incontrare il nuovo Primo Ministro Gabriel Attal con il quale ho ottimi rapporti e che spero avrà un'azione molto più decisiva di Elisabeth Borne su questo tema”.

Al fondo di questo articolo é inserita la tabella dei costi del pedaggio a partire dal 1° febbraio 2024.