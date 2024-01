Messaggi fraudolenti tramite e-mail: i consigli per evitare le truffe

Le e-mail fraudolente vengono diffuse in modo non mirato da indirizzi e-mail diversi, alcuni dei quali non rientrano nei filtri antispam dei provider di posta elettronica.

Si tratta di una campagna dannosa di tentativo di phishing (o «Phishing») finalizzata a truffare potenziali vittime che risponderebbero al messaggio.

Queste e-mail fraudolente, scritte in modo maldestro, informano i destinatari che sono presumibilmente messi in causa nell'ambito di una procedura e chiedono da parte loro l'apertura di un documento in formato PDF, contenuto come allegato, nonché l'invio di una risposta via e-mail.

Tale falsa convocazione fa riferimento a presunti «procedimenti penali per fatti di natura sessuale» intentati contro il destinatario del messaggio.

• I destinatari di questo messaggio sono invitati a:

- Non rispondere al mittente

- Non aprire il documento allegato in formato PDF

- Inoltra l'email ricevuta all'indirizzo cyber@gouv.mc

- Segnalare nella sua casella di posta elettronica la posta e/o il mittente come spam