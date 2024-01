Monaco, firmata la convenzione "Sanità - Polizia - Giustizia"

La convenzione, redatta dalla direzione dei servizi giudiziari in stretto contatto collaborazione con il dipartimento degli interni e il dipartimento degli affari sociale e della salute, mira a migliorare la risposta delle autorità giudiziarie e degli servizi di polizia in molteplici situazioni che possono presentarsi in un istituzione sanitaria (assistenza medica alle vittime di violenza o violenza sessuale, abuso su minori, ammissione di detenuti o di persone in custodia, possesso di stupefacenti, furti e degradazioni strutture sanitarie, ecc.).

Questo partenariato istituzionale, che sarà completato da schede tecniche operative, rafforzerà così il coordinamento dei servizi, l'uniformazione delle pratiche e, di conseguenza, l'efficacia degli interventi