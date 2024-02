Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Salon de l’Aquariophilie et de la Terrariophilie

EXPOSITION , FOIRE, SALON, MARCHÉ , ANIMAUX À ANTIBES

Sabato 3 febbraio e domenica 4 febbraio 2024

Programme pour les 2 jours

08.00 – 10.00 : Accueil des Poissons et Coraux

10.00 - 11.00 : contrôle sanitaire des animaux

10.00 : ouverture salon au public

11.00 : Ouverture de la bourse au public (vente des Poissons et Coraux)

Horaire selon proposition de la municipalité : Inauguration et buffet (offert par la municipalité)

Espace du Fort Carré

6 avenue du 11 Novembre



Dal 1° al 03 febbraio 2024 - The Late Comic Show - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30;

Dal 2 al 4 febbraio 2024 - Le Tartuffe ou l'hypocrite - Théâtre Antibéa, ore 20,30;

Domenica 4 febbraio 2024 ore 11 e 18,30, lunedì 5 febbraio 2024 ore 18,30 - Villa Eilenroc

In programma:

Stéphanie Bianchini (piano), Mireille Wojciechowski (alto), Gilles Swierc (clarinette)

Wolfgang Amadeus Mozart "Trio kv 498 dit trio les quilles", Robert Schumann "Contes de fée opus

132", Max Bruch "8 pièces opus 83"

Sabato 03 febbraio 2024 - Conférence "Histoire du Timbre et de la Poste d'Antibes - Salle des Associations, ore 16;

Dal 4 al 5 febbraio 2024 - Les professeurs en scène - Concert en Trio - Villa Eilenroc, ore 11;

Dal 6 al 17 febbraio 2024 - Bouquins Câlins – Luoghi diversi.



Exposition "l'art d'être champion du monde" - Médiathèque Albert Camus – Fino al 17 febbraio ;

Exposition tir d'essai n°6 : sniperjackdelamuerte - es Arcades Antibes – Fino al 30 marzo

Exposition Immersion Cap d'Antibes - Véronique Laures - Casemate n°5 – Fino al 28 febbraio ;