Il Principato di Monaco alla 154ª sessione del Consiglio Esecutivo dell'OMS

Nel corso della sessione il Comitato esecutivo ha dovuto occuparsi di un ordine del giorno molto fitto. Sono state affrontate numerose problematiche come le emergenze sanitarie, le malattie non trasmissibili o le malattie tropicali trascurate. Le questioni di bilancio e finanziarie legate al nuovo ciclo di investimenti dell'OMS e al suo 14º programma generale di lavoro, hanno Il Consiglio ha inoltre occupato un posto importante nei dibattiti della sessione.

Il Principato si è espresso a più riprese sulle tematiche prioritarie del Governo Principe in materia di sanità mondiale, in particolare sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, sui legami tra cambiamento climatico e salute, e l'eradicazione e la pianificazione della transizione per la polio.