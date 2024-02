Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di febbraio (Foto)

Anche nel mese di febbraio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





Eventi

Domenica 4 febbraio 2024 ore 11 e 18,30, lunedì 5 febbraio 2024 ore 18,30 - Villa Eilenroc

In programma:

Stéphanie Bianchini (piano), Mireille Wojciechowski (alto), Gilles Swierc (clarinette)

Wolfgang Amadeus Mozart "Trio kv 498 dit trio les quilles", Robert Schumann "Contes de fée opus 132", Max Bruch "8 pièces opus 83"



Sabato 17 febbraio 2024 ore 18,30 classique et jazz

Auditorium Hector Berlioz, Conservatoire de musique et d’art dramatique

Au programme:

Franck Barbut (orgue) et Olivier Mauny (trompette); Giambattista Martini "Toccata en Ré Majeur",

Georges Delerue "Cantate", Jean-Sebastien Bach "Schmücke dich,

O liebe Seele" BWV 759, Gottfried Heinrich Stölzel "Concerto en Ré Majeur", Franck Barbut "Ave

Maria", David Lasky "Processional Rondeau en Ré Majeur"

Marie-Agnès Le Tellier (violon), Christelle Cerf (violon), Charles Arzounian (violoncelle) et Franka

Herwig (accordéon);Antonin Dvorak "Bagatelles opus 47. B79"

Jean Manuel Jimenez (piano), Gérard Ramos (saxophone),Alexandre Davin (batterie), Stephano Risso(contrebasse); « Cool Jazz Project »

Una performance in cui gli incantevoli ritmi brasiliani si mescolano con i temi musicali dall'eleganza rilassata della costa occidentale americana. Due mondi musicali per creare un'incantevole fusione di queste due culture.



Cinéplanet Antibes - 11 rue Lacan

13 febbraio 2024 : Avant première "Bob Marley : One Love" dans la salle Dolby

14 febbraio 2024 : Soirée spéciale Saint-Valentin avec le film "50 Nuances de Grey"

15 febbraio 2024 : Avant première du film "La Promesse Verte"

18 febbraio 2024 : Kid's club avec la projection du film "Alerte Rouge"

Antibes giorno per giorno

Dal 1° al 03 febbraio 2024 - The Late Comic Show - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30;

Dal 2 al 4 febbraio 2024 - Le Tartuffe ou l'hypocrite - Théâtre Antibéa, ore 20,30;

Il 3 e 4 febbraio 2024 - 20e salon azuréen de l'aquariophilie, de la terrariophilie et de l'oiseau - Espace Fort Carré ore 10;

Sabato 03 febbraio 2024 - Conférence "Histoire du Timbre et de la Poste d'Antibes - Salle des Associations, ore 16;

Dal 4 al 5 febbraio 2024 - Les professeurs en scène - Concert en Trio - Villa Eilenroc, ore 11;

Dal 6 al 17 febbraio 2024 - Bouquins Câlins – Luoghi diversi ;

Dal 08 al 10 febbraio 2024 - Ceci n'est pas une saucisse - Guigue et Plo - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30;

Il 9, 10, 11 e 16,17 febbraio 2024 - Mademoiselle Julie – Antibéa, Ven-Sam : 20h30 / Dim : 16h00;

Il 10 e 11 febbraio 2024 - Salon du chiot - Palais des Congrès Juan-les-Pins, dalle 10 alle 18,30 ;

Domenica 11 febbraio 2024 - Débarrasse Vinyles - Salle du 08 mai, dalle 9 alle 17;

Dal 14 al 17 febbraio 2024 - Saint Valentin au musée Peynet - Musée Peynet et du dessin, dalle 10 alle 17;

Dal 14 al 17 febbraio 2024 - Pudique - L'amour est déclaré - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30;

Dal 15 al 17 febbraio 2024 - Braderie d'ihver des commerçants - Vieille ville d'Antibes, dalle 10 alle 19;

Giovedì 15 febbraio 2024 - Pièce de vie – Antibea ore 20,30 ;

Sabato 17 febbraio 2024 - Tour des Alpes-Maritimes - Azurarena Antibes, daalle 15 alle 18 ;

Dal 22 al 24 febbraio 2024 - Morgane Berling - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30 ;

Dal 23 al 25 febbraio 2024 - Discours à la nation – Antibéa, ore 20,30 e 17 ;

Domenica 25 febbraio 2024 - Improvisation théâtrale – Antibéa, ore 20,30.

Mostre ed esposizioni

Exposition "l'art d'être champion du monde" - Médiathèque Albert Camus – Fino al 17 febbraio ;

Exposition tir d'essai n°6 : sniperjackdelamuerte - es Arcades Antibes – Fino al 30 marzo

Exposition Immersion Cap d'Antibes - Véronique Laures - Casemate n°5 – Fino al 28 febbraio ;

Farandole photographique - Casemate n°24 et 25 – Fino al 24 febbraio 2024;

A la découverte des zones humides - Médiathèque Albert Camus – Fino al 28 febbraio 2024.

Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10

Visite guidée de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles: 2 e 16 febbraio ore 10

Visite guidée La route des Peintres : 9 febbraio 2024 e 21 febbraio 2024 ore 10



Le saviez-vous?

Conférence : Impact des changements climatiques sur les extrêmes méditerranéens - mercredi 7 febbraio 2024 dalle 17 alle 19, Salle du Pontis Châteauneuf de Grasse – A cura di Georges Olivari.

À la découverte des zones humides : des réservoirs de biodiversité - Mercoledì 7 febbraio 2024 dalle 15 alle 16, Médiathèque Albert Camus d’Antibes ;

Une balade naturaliste – mercoledì 28 febbraio 2024 2024 dalle 9,30 alle 12 nel Parc de Vaugrenier (appuntamento al parking des Groules)