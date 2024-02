La figura del giardiniere nessuno potrebbe negare essere una figura professionale fondamentale e anzi se faremo una classifica la metteremo tra i primi posti da questo punto di vista, perché è un professionista che ci può essere di aiuto in tante situazioni diverse che ci riguardano e che riguardano la cura di uno spazio esterno a casa nostra.

Poi è chiaro che noi possiamo avere bisogno di un giardiniere anche perché per esempio abbiamo un ristorante con posti all’aperto con giardino, così da permettere ai nostri clienti di poter mangiare all'esterno e di sicuro ne saranno felici soprattutto se poi quel giardino è ben arredato magari con dei Gazebo e con dei tavoli e soprattutto se il giardino è stato curato ed ecco perché parlavamo di un giardiniere.

Nel senso che quest'ultimo può fare tantissime cose per curare un giardino e non solo un giardino ed è chiaro che, se anche siamo delle persone che ce la sappiamo cavare, dover gestire curare un giardino significa saper fare tantissime cose.

Infatti, un giardiniere quello che fa è potare le piante e anche piantare fiori e gli alberi, così come gestire l'irrigazione e la cura del prato ed è chiaro che sono competenze particolari che bisogna avere e soprattutto bisogna avere anche una certa esperienza nel settore se si vogliono raggiungere certi risultati, che in questo caso riguardano garantire che quel giardino rimanga in perfette condizioni.

Poi è chiaro che dipende anche molto dalle esigenze che ha uno o specifico cliente perché alcuni di questi giardinieri si potrebbero occupare della manutenzione, della potatura delle piante, della pulizia dei giardini e della manutenzione del prato.

Mentre ci sono altri professionisti in questo settore che sono più esperti per quanto riguarda la parte della progettazione e realizzazione di un giardino e quindi diciamo che vengono contattati da dei clienti che vogliono la creazione di uno spazio verde personalizzato con delle esigenze ben specifiche.

Per scegliere un giardiniere che ci convinca tutti i punti di vista ci sono vari fattori da considerare

Intanto perché quello funziona per ogni settore che più esperienza si ha e più si riescono ad affrontare delle situazioni anche impreviste rispetto, per esempio, alla gestione di un giardino e questo è anche normale.

Fermo restando che può anche darsi che magari mentre parliamo del più e del meno con un nostro caro amico o con una nostra amica o con un familiare, sono loro a darci delle indicazioni su un giardiniere anche e a quel punto ci fidiamo e non andiamo nemmeno a guardare le recensioni e soprattutto in questo modo risparmieremo tempo andando a botta sicura.

Ci mancherebbe solo fargli una telefonata a quel punto e metterci d’accordo per organizzare un sopralluogo e per metterci d'accordo anche per quanto riguarda le varie questioni economiche