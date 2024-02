Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Cinéplanet Antibes - 11 rue Lacan

13 febbraio 2024 : Avant première "Bob Marley : One Love" dans la salle Dolby



14 febbraio 2024 : Soirée spéciale Saint-Valentin avec le film "50 Nuances de Grey"



Dal 08 al 10 febbraio 2024 - Ceci n'est pas une saucisse - Guigue et Plo - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30 ;



Il 9, 10, 11 e 16,17 febbraio 2024 - Mademoiselle Julie – Antibéa, Ven-Sam : 20h30 / Dim : 16h00 ;



Il 10 e 11 febbraio 2024 - Salon du chiot - Palais des Congrès Juan-les-Pins, dalle 10 alle 18,30 ;



Domenica 11 febbraio 2024 - Débarrasse Vinyles - Salle du 08 mai, dalle 9 alle 17;



Dal 14 al 17 febbraio 2024 - Saint Valentin au musée Peynet - Musée Peynet et du dessin, dalle 10 alle 17;



Dal 14 al 17 febbraio 2024 - Pudique - L'amour est déclaré - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30 ;



Exposition "l'art d'être champion du monde" - Médiathèque Albert Camus – Fino al 17 febbraio ;



Exposition tir d'essai n°6 : sniperjackdelamuerte - es Arcades Antibes – Fino al 30 marzo



Exposition Immersion Cap d'Antibes - Véronique Laures - Casemate n°5 – Fino al 28 febbraio ;



Farandole photographique - Casemate n°24 et 25 – Fino al 24 febbraio 2024;

A la découverte des zones humides - Médiathèque Albert Camus – Fino al 28 febbraio 2024.



Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10



Visite guidée de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles: 2 e 16 febbraio ore 10



Visite guidée La route des Peintres : 9 febbraio 2024 e 21 febbraio 2024 ore 10



AURON

SEMAINE DES JEUX ET DES JEUX VIDÉOS

Da lunedì 12 a domenica 18 febbraio 2024.

C'est la semaine des jeux et des jeux vidéos dans la station d'Auron. Découvrez ou redécouvrez le plaisir du jeu dans toutes ses versions !

Salle Rovery



BEAULIEU SUR MER

CONCERTO TRIO CHAUSSON – LES 3 FANTASTIQUES

Giovedì 8 febbraio 2024 alle 20.

Trio di musica da camera con violino, violoncello e pianoforte

Biglietti presso l'Ufficio informazioni turistiche di Beaulieu, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.

Trio da camera con violino, violoncello e pianoforte

Matthieu HANDTSCHOEWERCKER: Violino

Antoine LANDOWSKI : Violoncello

Boris DE LAROCHELAMBERT: Pianoforte

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



CONFERENZA – RITRATTI FUNERARI DEL FAYUM

Giovedì 8 febbraio 2024 alle 16.

Singolarità estetica e ambivalenza culturale nell'arte della tarda antichità di Alexandros Briasoulis, artista e insegnante greco. La conferenza sarà seguita da un aperitivo. La prenotazione è indispensabile a alexbrs@hotmail.it

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Défilé du Monde

Venerdì 9 Febbraio 2023 DALLE 9 ALLE 12

C.C.A.S Beausoleil



Charlot canta al music-hall

Venerdì 9 Febbraio 2023 dalle 19 alle 23

Centre Culturel Prince Jacques

6/8 avenue du Général de Gaulle



BELVEDERE

CARNAVAL

Martedì 13 febbraio 2024 dalle 16:30 alle 23.

à partir de 16h30 Boum de Carnaval avec gouter pour les enfants,

21h Soirée dansante

SALLE POLYVALENTE

PLACE DU CL BALDONI



FETE DE LA POLENTE

Mercoledì 14 febbraio 2024 dalle 9 alle 18.

Belvédère



BREIL SUR ROYA

Exposition : "En quête d'un grand peut-être" : Entrez sur les chemins de la littérature ado

Fino all'8 febbraio 2024

Bibliothèque

1bis rue Pasteur



CANNES

SALON - WAICF 2024

Salon international dédié à l'intelligence artificielle

Da giovedì 8 febbraio a sabato 10 febbraio 2024

Horaire(s) :

De 8h30 à 18h30

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, KADRI VOORAND

In duo with Mihkel Mälgand

Giovedì 8 febbraio 2024 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONFÉRENCE, QU'EST-CE QUE LE STYLE LITTÉRAIRE ?

Venerdì 9 febbraio 2024 ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



CONCERT DE CHŒUR ARMÉNIEN

Hokis ou l’a^me arme´nienne

Venerdì 9 febbraio 2024 ore 20,30

Église Saint-Georges

29 avenue du Roi Albert 1er



SPECTACLE, JEUNESSE ARMÉNIENNE DE FRANCE

Ensemble Araxe

Sabato 10 febbraio 2024 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



ATELIER - T'AS PAS VU LÉON ?

Atelier de pratique artistique en famille

Sabato 10 febbraio 2024 ore 10

Piste d’Azur (1975 av. de la République à la Roquette-sur-Siagne)



SPECTACLE, RUPTURE À DOMICILE

Sabato 10 febbraio 2024 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONFÉRENCE, GYPSIERS ET GYPSERIES EN PROVENCE ORIENTALE

Sabato 10 febbraio 2024 ore 14,30

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



CONCERT, DUBANKO / BANDIKOOT IN DUB / WARM UP BY THE GARDENER

dub electro

Sabato 10 febbraio 2024 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT, UNE ŒUVRE, UNE HEURE - BERNSTEIN

Domenica 11 febbraio 2024 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SPECTACLE, LES POULES AUX YEUX D'OR

Domenica 11 febbraio 2024 ore 16

Espace Mimont

5 rue de Mimont



SPECTACLE, SCÈNE OUVERTE

Teste ton talent !

Domenica 11 febbraio 2024 ore 15,30

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



CONCERT DE L'ENSEMBLE VOCAL DE CANNES

Domenica 11 febbraio 2024 ore 16

église Notre-Dame-des-Pins, 32 boulevard Alexandre III



EXPOSITION, ANTOINE AGOUDJIAN, LE CRI DU SILENCE, UNE MÉMOIRE ARMÉNIENNE

Fino a domenica 11 febbraio 2024

Horaire(s) :

Tous les jours de 10h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SEMAINE DE LA CULTURE ARMÉNIENNE

Fino a domenica 11 febbraio 2023

Spettacoli in luoghi diversi





CONFÉRENCE, EDWARD HOPPER, UNE PEINTURE DU VIDE

Lunedì 12 febbraio 2024 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



CONFÉRENCE, L'ÉTOILE BÉTELGEUSE

Une cible de choix pour le VLT/MATISSE

Mercoledì 14 febbraio 2024 ore 17,30

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



ANIMATIONS, ALORS ON DANSE…

Mercoledì 14 febbraio 2024 ore 14,30

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



FESTIVAL, LES MYCÉLIADES

Fino al 15 febbraio 2024

Médiathèque Noailles



EXPOSITION, BARBARA NAVI - CES PORTES DE CORNE ET D'IVOIRE

Fino a domenica 28 aprile 2024

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ISOLA

SAN VALENTINO AL TOP

Mercoledì 14 febbraio 2024 dalle 11 alle 20.

San Valentino al top

11:00: Speed dating sulla funivia di Pelevos

Iscrizione obbligatoria presso l'Ufficio del turismo

14.00: Escursione con le racchette da neve dell'amore: sul tema dell'amore e del benessere

Iscrizione obbligatoria presso l'Ufficio del turismo

ore 18.00: Concerto di salsa con vin brulé e cioccolata calda in omaggio

Sul fronte della neve

Isola 2000



MENTON

Inaugurazione della sezione giovani dell'Espace Manga.

Venerdì 9 Febbraio 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 avenue Boyer



La Moustache (Teatro/commedia)

Sabato 10 Febbraio 2024 ore 20

Casino Barriere Menton

2 avenue Félix Faure



Les Amitiés Belges

"Les Amitiés Belges" - L'Islande : Le Fagradadalshraun, naissance d'un volcan

Lunedì 12 Febbraio 2024 ore 15

8 rue de la République

Salle Saint-Exupéry



Don Chisciotte - Gran Balletto di Kiev

Martedì 13 Febbraio 2024 ore 20

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer



Au coeur des préparatifs de la Citron®

90ème Fêt du Citron® - Al centro dei preparativi per la Festa del Limone

Durante questa escursione, vi immergerete nell'emozione dei preparativi per la Fête du Citron ® 2024 attraverso una visita privilegiata.

Scoprite come vengono create le decorazioni, visitate il luogo in cui vengono realizzati i favolosi carri allegorici e condividete un momento con un produttore del frutto re di Mentone.

Dalla Fête du Citron® al Citron de Menton IGP, immergetevi nell'intero mondo che circonda questo evento.

Programma:

8.30: Caffè di benvenuto, vista dei giardini

9.15: Scoperta del luogo in cui vengono realizzati i carri della Festa del Limone

10.45: Visita e chiacchierata con un produttore di limoni di Mentone IGP.

Punto d'incontro presso l'Ufficio del Turismo - 8 avenue Boyer. Partenza con bus navetta

Incluso nel prezzo

- Caffè di benvenuto

- Trasporto durante l'escursione

- Biglietti d'ingresso per le visite

Non incluso

- Spese personali dei partecipanti

Portate con voi una borraccia piena d'acqua, indumenti caldi perché la maggior parte del tour si svolge all'aperto e scarpe chiuse per camminare.

Mostra di meno

- Caffè di benvenuto

- Trasporto durante l'escursione

- Biglietti d'ingresso per le visite

- Spese personali

Ambiente

Dal 14 febbraio 2024 al 16 febbraio 2024

Mercoledì08:30 - 12:30

Giovedì08:30 - 12:30

Venerdì08:30 - 12:30

Palais de l'Europe - Office de Tourisme

8 avenue Boyer



Mostra "Storia dei Giochi Olimpici in Francia

In occasione dei Giochi Olimpici del 2024, la biblioteca municipale di Mentone presenta una mostra che racconta la storia dei Giochi i

Fino al 16 marzo 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin du Palais de Carnolès

Martedì 10 - 11:30

Giovedì 15 - 16:30

Sabato 10 - 11:30

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



MONACO

Exhibition - "Harmony of the Rising Sun"

Fino a sabato 10 febbraio 2024, dalle 11h alle 19h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Sport - "Monaco Sportsboat Winter Series (Act III)"

Da giovedì 8 a domenica 11 febbraio 2024

Nell'ambito della politica sportiva dello Y.C.M. e sulla scia della loro prima edizione del 2013 nella classe Melges 20 guidata da Valentin Zavadnikov, poi nella classe J/70, le Monaco Sportsboat Winter Series propongono un programma invernale di allenamenti e regate per barche monotipo, con cadenza mensile tra dicembre e marzo. Sedotti da questo format, più di 350 velisti provenienti da tutta Europa hanno deciso di stabilire la loro base di allenamento invernale nel Principato, per prepararsi ai grandi eventi della prossima stagione.

Baie de Monaco



Teatro - "J'ai des doutes - François Morel"

Giovedì 8 febbraio 2024 alle 20

Spettacolo di e con François Morel. Testi di Raymond Devos. "Raymond Devos, signore e signori, è un miracolo che è apparso, singolare, sul palcoscenico del music-hall francese. Non assomigliava a nessun altro. Nessuno gli assomiglierà mai più. È così e basta. Bisogna farsene una ragione. Anche se non si è obbligati...a farsene una ragione.". François Morel

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



OPMC - "Concerto sinfonico - Concerto di San Valentino" (in francese)

Venerdì 9 febbraio 2024, ore 20

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico - Concerto di San Valentino". Direttore: Alondra de la Parra, chitarra: Yamandu Costa. In programma: BERNSTEIN, GERSHWIN, PIAZZOLLA, JOBIM/BONFÁ.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Sport - "Monaco Run 2024"

Da sabato 10 a domenica 11 febbraio 2024

Quai Albert Ier



Event - "Pink Ribbon Walk"

Domenica 11 febbraio 2024, alle 10.15

Port Hercule de Monaco



Tutta l'arte del cinema - "Sans soleil"

Martedì 13 febbraio 2024 alle 20, Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Teatro - "Sur la tête des enfants ! - Salomé Lelouch"

Mercoledì 14 febbraio 2024 alle 20

Julie e Alban sono innamorati. Una sera si giurano fedeltà a vicenda per dieci anni, sulla testa dei bambini. Per superstizione e perché i bambini sono sacri, questa piccola frase li lega alla loro promessa, loro malgrado. Dopo aver retto 9 anni, 11 mesi e 15 giorni, tutti si preparano alla data fatidica. Tra malafede, menzogna, buona fede e moralità, la nuova commedia di Salomé Lelouch ci trascina in situazioni tanto inestricabili quanto deliziose. Un vaudeville contemporaneo che non manca di ritmo e di idee, ma che solleva la questione dell'impegno di una coppia e del suo rapporto con la morale.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Mostra - "Il Principe nel cuore del circo"

Fino a domenica 11 febbraio 2024, dalle 11h alle 19h

La più grande collezione circense, comprendente fotografie, film, costumi di artisti, documenti inediti, locandine...Organizzato in occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III.

Terrasses de Fontvieille



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a martedì 12 marzo 2024,

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Un Principe, un Museo"

Da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 31 marzo 2024, dalle 9 alle 18

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco celebra l'eredità visionaria del fondatore dell'attuale museo, il Principe Ranieri III. Immergetevi nella storia della creazione del secondo Museo - un Site Museum! - situato nel cuore del Giardino Esotico, a pochi passi dalla Grotta dell'Osservatorio. Scoprite i numerosi scavi effettuati durante il regno del Principe e le donazioni senza precedenti fatte da lui e dalla Principessa Grace Kelly. Esplora una varietà di settori, dal sostegno alla lingua monegasca ai progetti di colonie di vacanza promossi da Louis Barral, allora direttore del Museo.

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a martedì 31 dicembre 2024

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

LFL DAYS, FESTIVAL

Giovedì 8 febbraio 2024.

Dopo il successo degli LFL Days di Nizza dello scorso luglio, che hanno attirato oltre 9.000 spettatori al Palais Nikaia e centinaia di migliaia online, l'evento più seguito del campionato di esport in lingua francese torna nel 2024!

La sesta stagione si preannuncia eccezionale, caratterizzata da sviluppi innovativi e nuove esperienze: nuovi team, un nuovo studio, una nuova piattaforma comunitaria...

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



SAISON KOSMA, CONCERTO

Venerdì 9 febbraio 2024 alle 18:30.

HAAAANSEL & GRRRRETEL.

Il Conservatorio organizza prestigiosi concerti nell'auditorium Joseph Kosma, una sala per spettacoli dall'acustica straordinaria.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



ASMANTI – BACH NORD, DANZA

Venerdì 9 febbraio 2024 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



CONCERT RÉCITAL – ERMONELA JAHO / GALA PUCCINI, OPERA

Venerdì 9 febbraio 2024 alle 20.

In occasione del centesimo anniversario della morte del compositore (1858-1924)

Cento anni fa ci lasciava uno dei più prodigiosi compositori d'opera: Giacomo Puccini. Da Manon Lescaut a Turandot, senza dimenticare La Bohème, Madama Butterfly e Tosca, ci ha lasciato solo capolavori, tutti ormai entrati a far parte del repertorio al pari delle più belle opere di Mozart e Verdi.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



TRANSE / IN SITU, DANZA

Sabato 10 febbraio 2024 alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



ESCAPE GAME, OPERA

Sabato 10 febbraio 2024 alle 17.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



SPECTACLE : BERNADETTE DE LOURDES

Da sabato 10 a domenica 11 febbraio 2024

Orari di apertura il sabato alle 20. Il domenica alle 15.

Dopo il trionfo a Lourdes, con oltre 150.000 spettatori, lo spettacolo profondamente toccante Bernadette de Lourdes è in tournée in tutta la Francia.

Bernadette de Lourdes è la ricostruzione storica delle affascinanti apparizioni mariane a Bernadette Soubirous. Ispirato ai resoconti ufficiali dei suoi interrogatori, il musical ripercorre con autenticità il viaggio della giovane ragazza, i suoi incontri con il sovrintendente Jacomet, l'abbé Peyramale, il procuratore Dutour... La sua lotta calma e umile per difendere la sua storia dagli adulti scettici e dalla sua famiglia martoriata.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



JULIETTE AU BAL DES CAPULETS – CONCERT FAMILLE

Domenica 11 febbraio 2024 alle 15.

In questo periodo di Carnevale, venite a vivere la più famosa delle storie d'amore, quella di Romeo e Giulietta.

Insieme, percorreremo alcuni estratti del balletto di Prokofiev, scoprendo come questo gigante musicale abbia musicato le varie scene dell'opera di Shakespeare, dal ballo in maschera dei Capuleti alla scena della tomba.

Presentato e diretto da Marc Leroy-Calatayud, questo concerto è rivolto a tutti i tipi di pubblico.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



SENTINELLES, SPETTACOLO

Dal mercoledì 14 a venerdì 16 febbraio 2024.

Dopo aver ospitato Otello nella scorsa stagione, diamo il bentornato al regista Jean-François Sivadier con Sentinelles, uno spettacolo accattivante, intimo e potente.

Mathis, Swan e Raphaël sono tre amici inseparabili che non sognano altro che diventare grandi pianisti. Destreggiandosi tra passato e presente, Jean-François Sivadier ci tiene sulle spine mentre ci guida attraverso i loro destini. Riesce a raccontarci la vita di tre pianisti virtuosi senza che ci siano pianoforti in scena. Non ci sono brani suonati dal vivo, né musicisti seduti davanti ai loro strumenti per farli vibrare. Eppure la musica vive attraverso i corpi dei tre attori, attraverso le loro parole e i loro gesti.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



EXPOSITION : ROBERT FORTE – REGARD SUR LES ALPES SAUVAGES

FINO AL 17 MARZO 2024

"Un grave incidente stradale mi ha lasciato disabile. Per dare un senso alla mia vita, ho deciso di orientarmi verso la fotografia naturalistica". Robert Forte

Originario di Nizza e amante della montagna, Robert Forte dedica il suo tempo a questa passione, che ci immerge nel meraviglioso mondo della fauna selvatica. Per lui è un'occasione per divertirsi con le cime delle montagne o con i colori del cielo, e per assistere al comportamento degli animali nel loro ambiente naturale.

Approfittiamo di queste osservazioni e incontri magici!

Musée de la Photographie Charles Nègre (Galerie du Musée)

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT ETIENNE DE TINEE

BAL COSTUMÉ

Domenica 11 febbraio 2024 dalle 15 alle 18.

Salle des fêtes

Descente du Chabot



CARNAVAL AU VILLAGE

Martedì 13 febbraio 2024 dalle 16 alle 18:30.

Grand défilé de carnaval au village de Saint Etienne de Tinée. Préparez vos costumes pour le défilé en musique dans le village suivi de la crémation à 18h au parking du Chabot.

Rendez-vous place de l'Eglise avec vos déguisements avec l'Association des Musées.

Place de l'Eglise



SAINT LAURENT DU VAR

SPECTACLE – LE SECRET DES ARBRES

Sabato 10 febbraio 2024 dalle 16 alle 17.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



TENDE

Concerto Aperol rock con il gruppo Da Capo

Venite a scoprire le composizioni di Alexandre Paugam in uno dei luoghi più caldi della valle.

Sabato 10 Febbraio 2024 ore 19

Stella Alpina, 1 av. du 16 septembre 1947



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VENCE

THÉÂTRE “FAUSSE NOTE”

Da venerdì 9 a domenica 11 febbraio 2024 dalle 20:30 alle 18.

Avec: Bernard Léandre & Bernard Cicéron

Mise en scène : Giorgio Tebib

H.P. MILLER, chef d’orchestre de renommée internationale est importuné dans sa loge par un spectateur aussi admiratif qu’envahissant, Léon DINKEL, dont le comportement s’avère de plus en plus oppressant.

Qui est-il réellement??Quelle est la vraie raison de sa visite?

Théâtre de l'Avant-Scène

6 rue Place Vieille