Monaco, i Ballets de Monte-Carlo presentano il mondo di "The Point(e)

I Balletti di Monte-Carlo invitano a scoprire To the Point(e). Uno spettacolo inedito che fa intelligentemente il ponte tra la danza classica e la danza contemporanea grazie a coreografi internazionali che si distinguono per la loro audacia e la loro tecnica esigente.

Nella stessa serata, gli spettatori potranno vedere Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon, Autodance di Sharon Eyal & Gai Behar e Verso un paese saggio di Jean-Christophe Maillot.

I coreografi si preoccuperanno di confrontare il loro approccio creativo con l'interpretazione che può farne una compagnia di formazione accademica e tuttavia capace di portare la danza verso nuovi orizzonti

L'appuntamento è per il 21 giugno prossimo alle 19.30 con replica due giorni dopo, domenica 23 giugno, alle 15.30 Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo in Place du Casino a Monaco.

Informazioni e prevendita al Grimaldi Forum dal martedì al sabato dalle 12 alle 19. Tel +377 99 99 30 00, oppure online su www.balletsdemontecarlo.com