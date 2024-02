L'Oroscopo di Corinne dal 16 al 23 febbraio

ARIETE: Qualche birbante stellina metterà a dura prova la vostra pazienza in quanto, oltre rendervi un po’ impulsivi, favorisce dei rallentamenti in tutto: dalle risposte che si fanno aspettare a dei lavoretti da ultimare, con conseguenti sbuffi e sospiri così come non sono da escludere accesi scambi di opinione atti a sollevare nell’habitat circostante un polverone. Anche una Venere smorfiosa e capricciosa tenderà a minare rapporti sentimentali o interpersonali. Domenica invece vi sollazzerete.

TORO: Seducente questo primo quarto di Luna che, formandosi il 16 febbraio nella vostra costellazione, permetterà di accedere a soddisfazioni, minute trasformazioni, miglioramenti sul fronte generale malgrado permanga un sottile malcontento per ciò che vorreste fosse diverso. Da partner o collaboratori giungeranno inaspettate notiziole, gioirete per un accadimento spettante voi od un essere carissimo, vi caverete un pallino od effettuerete un acquisto superlativo.

GEMELLI: Essendo ancora sotto torchio e tartassati dalla verga di Saturno soffrirete di sporadiche depressioni compresa la paura di non riuscire a ritrovare quella serenità sottratta da tanti minuti inconvenienti. Ma, forza e coraggio, che in primavera arriverà Giove a sostenervi in qualsiasi impresa e a darvi quell’input di cui abbisognate. Nell’attesa state attenti a non far cavolate, curate lo stato di salute ed abbiate un occhio di riguardo pure per le valute. Sabato sconclusionato.

CANCRO: Fantasiosi, eclettici e di umore variabile, non permetterete a chicchessia di penetrare nei reconditi meandri della vostra personalità, riservando confidenze ed effusioni unicamente a chi effettivamente le merita apparendo agli altri irritabili e scontrosi. Se un congiunto desta preoccupazioni sappiate che, andando ogni pedina al suo posto, vi potrete reputare soddisfatti. In ambito coniugale invece si prevedono alterchi motivati da incomprensioni. Domenica allegrotta.

LEONE: La quadratura di Giove rischia di minare le finanze o di far beccare bidonate… ragion per cui abbondate in prudenza e guardatevi dai marpioni! Per successivi versi la settimana sarà talmente frenetica dal non avere neppure il tempo di pensare a voi stessi stando simultaneamente in ansia per una questione, spettante voi o familiari, atta a chiarirsi soltanto più avanti. Contatterete con enti bancari, pubblici o sanitari e nel week end riceverete un gradevole invito.

VERGINE: Una manciata di allegria non guasta: dopo ogni galleria, per quanto lunga o buia, vi è sempre una luce ad illuminare la via e presto lo capirete! Quindi rimboccatevi le maniche, portate avanti un prospetto, gustate l’attimo effimero e fuggente, dimostrate i vostri sentimenti, accantonate i malumori e confidate in un periodo sicuramente migliore! Poiché vi spettano di diritto reclamate dei soldi che qualcheduno non vi vorrebbe dare… Infreddature.

BILANCIA: Non agitarsi e non inalberarsi risultano essere le regole fondamentali per portare termine ciò che vi eravate prefissati… Non abbandonate quindi un prospetto solo perché qualcosa è andato storto e seguitate imperterriti nel vostro percorso. Un componente del nucleo domestico andrà spronato mentre un posteriore soggetto farà uscire dal seminato… Gli appartenenti al II° decano supereranno egregiamente una prova altri si apprestino ad un importante evento.

SCORPIONE: Tratterete con individui lunatici o antipatici abili nel collocare egoismo ed interessi al di sopra di tutto ma, anziché mugugnare, contrastateli con frecciatine mirate affinché capiscano che nulla gli è dovuto e poi rilassatevi specie se recenti accadimenti hanno destabilizzato. Tra coppie scompaginate si insinueranno tarli rosicchianti e quantunque la goccia traboccasse dal vaso un litigio è quasi assicurato. Combini carini nel week end e notiziola atta a sbalordire.

SAGITTARIO: Siete in una fase di stallo quasi come aspettaste che le cose migliorino lasciandovi, dopo i trascorsi tour de force, respirare un pochettino, ma Saturno seguita a tampinare mettendovi dinanzi a delle prove da superare contando su quelle forze che forse non sapete nemmeno di possedere. Qualcuno cercherà di confondervi le idee o racconterà delle panzane che starà a voi scoprire mentre sul fronte sia domestico che materiale l’imprevedibilità regnerà sovrana.

CAPRICORNO: Non siete appagati in quanto finita una rogna ne spunta un’altra ma non abbacchiatevi in quanto il buon Giove, in aspetto di trigono, consentirà di togliervi un mattoncino dallo stomachino, essere più positivi o sistemare una faccenda intricata. Possibile dobbiate sopperire a sborsi per la casa o per un aggeggio che si guasta, reclamare dei diritti e zittire chi si crede al di sopra delle parti. Nel week end uscite dalle solite quattro mura. Attenti a non scivolare!

ACQUARIO: Non vi è peggior sordo di chi non vuole sentire e ciò lo apprenderete quando nel trattare con qualcuno, che già di per sé non aggrada un granchè, avrete la netta impressione che prenda per i fondelli… Marte nel segno invece vi renderà pimpanti e più che mai pronti ad accogliere le mille sorprese che il fato riserverà. Non da escludere uno spostamento, una gioia impensata e una new devoluta a farvi restar di marmellata. Compleanno memorabile per chi avanza d’età.

PESCI: Ma che giorni ambivalenti vi attendono al varco! Diciamo che tra alti e bassi vi barcamenerete pur restando sulle spine in attesa di una risposta, una conferma, un’oasi di pace, anche se all’ultimo istante riuscirete in un intento, lenirete un tormento o riceverete una profferta da valutare. Buttate dunque alle ortiche timori immotivati, chiaritevi con mezzi intronati e andate in fondo ad un discorso poco chiaro. Acquisti convenienti ed incontri casuali.

Con l’augurio che le stelle vi conducano verso la strada della serenità.