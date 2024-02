Barometro dell'industria manifatturiera monegasca: ecco i primi risultati

Dopo aver avviato alla fine del 2022 un'indagine congiunturale nell'industria manifatturiera, l'IMSEE pubblica i primi risultati di questo barometro, che illustra mensilmente il clima degli affari in questo settore.

Il clima degli affari guadagna 11 punti e raggiunge il 95 a dicembre. Il miglioramento del saldo d'opinione sull'evoluzione passata e prevista della produzione spiega principalmente questo recupero.

Il portafoglio ordini e il livello delle scorte sono in lieve diminuzione. Le prospettive di produzione previste per i prossimi tre mesi sono in forte aumento e ritornano al di sopra del loro valore