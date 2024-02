Casa del Digitale di Monaco: 1.500 visitatori in 6 mesi di apertura

Inaugurata lo scorso luglio da S.A.S. il Principe Alberto II, la Casa del digitale propone ai monegaschi, residenti e lavoratori un accompagnamento di prossimità sul digitale.

Il progetto è guidato dal Governo del Principato, da Monaco Telecom e dal Comune di Monaco, nell'ambito del programma di trasformazione digitale del Principato, Extended Monaco. Questo luogo unico, situato nel cuore dei Giardini di Apolline, ha già accolto 1.500 persone.

Lunedì 19 febbraio, la Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale (DITN), l'operatore monegasco e i team della Maison du Digital si sono riuniti per fare un primo bilancio e svelare il programma dell'anno. Dotato di terminali interattivi e una vasta gamma di apparecchiature informatiche e digitali (smartphone, tablet, computer, smart TV, modem in fibra, terminali WIFI ecc.), la Casa del Digitale.

In uno spazio interamente modulabile, il digitale ha accolto 250 utenti ogni mese, principalmente monegaschi e residenti, di un'età media di circa 65 anni. La programmazione è varia e permette un accompagnamento adeguato in funzione del bisogno:

- Aiuto per l'uso gratuito, con consulenti digitali presenti sul posto dal martedì al sabato per guidare i visitatori nell'uso degli strumenti digitali, dei servizi online e delle applicazioni più comunemente utilizzati sul territorio monegasco.

- laboratori organizzati in piccoli gruppi in base al calendario stagionale per offrire ai partecipanti l'opportunità di approfondire in modo ludico e pratico le loro conoscenze su diversi argomenti.

- Conferenze tematiche in cui esperti condividono esperienze didattiche e didattiche per informare e sensibilizzare il pubblico sulle ultime tendenze e progressi nel campo del digitale. Un'intera settimana, denominata «Immersive Week», era stata organizzata lo scorso novembre attorno al Museo della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale, accogliendo un centinaio di studenti, appassionati e curiosi di tutte le età.

Durante la conferenza stampa, Pascal Rouison, Responsabile della DITN, ha ricordato l'ambizione comune degli attori pubblici e privati del Principato di Monaco: rendere il digitale accessibile a tutti, in un contesto in cui è diventato un pilastro essenziale per le città-Stato come Monaco, sul piano economico, ma anche nella vita quotidiana.

"Il digitale a Monaco è un successo da 5 anni. - ha detto Rouison- Ma ha senso solo se è inclusivo. E contrariamente a quanto si pensa, gli anziani non sono gli unici colpiti dal divario digitale. Il nostro ruolo è quello di offrire alla popolazione le chiavi per comprendere i prodotti e i servizi digitali diffusi sul territorio, e accompagnarla per far fronte a nuove interruzioni tecnologiche come l'intelligenza artificiale".

Da parte sua, Martin Peronnet, Direttore Generale di Monaco Telecom, ha ribadito l'importanza di proporre una soluzione a qualsiasi utente per sviluppare un rapporto di fiducia, aumentare le conoscenze di ciascuno e perpetuare un servizio di prossimità caro all'operatore monegasco: "Siamo consapevoli che l'innovazione è inutile se non è condivisa da tutti. La Casa del digitale è un importante passo avanti nella vicinanza e nell'accompagnamento che desideriamo proporre a ciascuno dei nostri clienti".

In conclusione, Anthony Boccone, Responsabile della Casa del Digitale, ha svelato il programma dei prossimi mesi, con nuovi workshop in programma, come la scoperta dell'applicazione Il mio Spazio Domini, le buone pratiche dei social network o l'uso di ChatGPT. Ha inoltre annunciato l'istituzione di workshop in lingua inglese e di nuovi formati di eventi per includere altre comunità, come quella dei giovani professionisti, dei genitori o persone con disabilità.

La sua dichiarazione: "La transizione digitale richiede mezzi e supporto adeguati. Grazie alla Casa del digitale, tutti possono seguire questa evoluzione al proprio ritmo".