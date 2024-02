Monaco, quasi 300 studenti dell'Académie Rainier III hanno animato per una settimana l'Espace Leo Ferré

Le 3 date hanno rappresentato un lavoro significativo sul piano pedagogico in quanto sono stati quasi 300 gli studenti ad esibirsi sul palco durante questa settimana. Programmi ambiziosi da punto di vista musicale con più di 20 ore di prove per portare a termine l'evento.

La direttrice dell'Accademia Jade SAPOLIN, ringrazia la direzione e tutto il team tecnico dell'Espace Léo Ferré: "La musica parla di noi stessi e ci racconta la poesia della nostra vita - dice - Parla delle nostre passioni, non in modo vago e indefinito ma in modo circostanziato, positivo ed ogni movimento del ritmo segna un movimento conosciuto dalla nostra anima. Ogni nota si trasforma in parola, e l'intera poesia entra e entra nel nostro cervello come un dizionario dotato di vita "