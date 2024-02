Anne Eastwood ricevuta a Malta quale nuova ambasciatrice non residente del Paese

Già accreditata in Italia e Slovenia, Anne EASTWOOD ha presentato le proprie credenziali a George VELLA, Presidente della Repubblica di Malta, in una cerimonia tenutasi il 30 gennaio scorso al Palazzo Presidenziale di La Valletta.

Le discussioni condotte in udienza privata hanno evidenziato le solide relazioni di amicizia tra Malta e Monaco, due piccoli Stati d'Europa di tradizione cattolica uniti da una comune identità mediterranea e da valori e convinzioni condivise, tra cui l'importanza attribuita all'azione nelle sedi internazionali, per accelerare i progressi in particolare sul piano ambientale, dove i due paesi sono molto impegnati e parlano frequentemente con una sola voce.

Gli scambi sono proseguiti durante un pranzo offerto dal Presidente della Repubblica e da sua moglie a Palazzo Sant'Anton, Residenza della coppia presidenziale, alla presenza di una trentina di ospiti. L'Ambasciatore ha inoltre potuto incontrare Ian BORG, Ministro degli Affari esteri ed europei e del Commercio, con il quale sono state discusse delle possibilità di cooperazione in settori economici dotati di sinergie come il turismo, la nautica da diporto e l'intelligenza artificiale.

Sono state sottolineate anche le convergenze nel posizionamento dei due paesi sulle grandi tematiche multilaterali e rispetto ai due principali conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente.

L'Ambasciatore ha elogiato a tale riguardo il ruolo di rilievo svolto da Malta sulle questioni di pace e di sicurezza attraverso il suo mandato in corso in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU e, da gennaio, a capo dell'OSCE, testimone della capacità dei paesi di influire sulle grandi sfide strategiche, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Infine, Anne EASTWOOD è stata ricevuta all'indomani del suo accreditamento al Parlamento dal sig. Angelo FERRUGIA, Presidente della Camera dei Rappresentanti, prima di recarsi in visita presso Epic, primo operatore di telefonia mobile a Malta e filiale di Monaco Telecom dal 2020.

Anne EASTWOOD è il secondo Ambasciatore e la prima donna accreditata del Principato presso la Repubblica di Malta, dopo Robert FILLON nel 2018