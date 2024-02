Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

AURON

SEMAINE DE LA MAGIE 2024

Fino a venerdì 1° marzo 2024 dalle 17:30 alle 19:30.

Place centrale et salle Rovery



LES ARTISTES À AURON 5ÈME EDITION

ESPOSIZIONE

Dal sabato 2 a martedì 5 marzo 2024.

Centre de la station

Auron



PARADE DE CARNAVAL ET BATUCADA

Domenica 3 marzo 2024 dalle 14:30 alle 19.

Place centrale



BEAUSOLEIL

Laboratorio sui mandala

Domenica 3 Marzo 2024 dalle 13 alle 18

Association "vie et harmonie"

39 bd de la République



CANNES

ATELIER, ACQUA ALTA – LA TRAVERSÉE DU MIROIR

Giovedì 29 febbraio 2024 ore 10,30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



CONCERT, ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES - NOUVEAU MONDE

Sabato 2 marzo 2024 ore 20

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT, ROMANCE ET PASSION

Sabato 2 marzo 2024 ore 20, 30

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre



SPECTACLE, LES JOYAUX DU BALLET

Avec la participation de solistes et danseurs de l'Opéra de Paris

Domenica 3 marzo 2024 ore 18

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, DES CHIFFONS ET DES LETTRES

Domenica 3 marezo 2024 ore 16

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



ÉVÉNEMENT SPORTIFC, LE SEMI DE CANNES 2024

Domenica 3 marezo 2024 ore

Un départ devant les marches du Palais des festivals et des congrès et une arrivée sur l'esplanade de la Pantiero, sur le Vieux-Port à Cannes.



ATELIER, FEMMES, ARTISTES, MODÈLES ET MUSES

Martedì 5 marzo 2024 dalle 14 alle 16

Espace Mimont

5 rue de Mimont



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE

Autour de l'exposition Barbara Navi

Mercoledì 6 marzo 2024 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, CORINNA BUSCH - LA BEAUTÉ DE L'ÂGE

Da mercoledì 6 marzo 2024 fino a domenica 31 marzo 2024

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION, BARBARA NAVI - CES PORTES DE CORNE ET D'IVOIRE

Fino a domenica 28 aprile 2024

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

EXPOSITION : MATIÈRES PREMIÈRES

FINO AL 16 GIUGNO 2024

La scena artistica belga è in mostra al Centre International d'Art Contemporain di Carros (Costa Azzurra) dal 3 febbraio al 16 giugno 2024. La mostra si svolge nell'ambito della Presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea.

Nel primo semestre del 2024, il Centre International d'Art Contemporain de Carros (Alpes Maritimes) sarà in orario belga! Il Centro parteciperà alla Presidenza belga del Consiglio europeo, con una grande mostra di opere di artisti visivi belgi incentrata sui materiali.

Come diceva giustamente Paul Eluard, non esiste il caso, ma solo gli appuntamenti. Perché questa mostra Matières Premières non è il frutto del caso, ma il risultato di incontri, entusiasmi e passioni condivise tra amanti dell'arte. Che siano belgi o francesi, di Bruxelles o delle Alpi Marittime.

Centre international d'art contemporain,

Place du Château



ISOLA

GIORNATA MONDIALE DELLA FAUNA SELVATICA

Dal sabato 2 a domenica 3 marzo 2024.

Giornata mondiale della fauna selvatica

Programma :

Tutto il fine settimana: Mostra e concorso di fotografia animale

Sabato :

16:00: Workshop: discussione su "Come fotografare gli animali nel loro habitat naturale" nella Yurta.

18:00: Proiezione del film "Le Pari" nel cinema. Al termine del film, chiacchierata con il regista e scoperta del vincitore del concorso fotografico sugli animali.

Domenica alle 9.30: passeggiata con le racchette da neve "come osservare gli animali senza disturbarli".

Iscrizione presso l'Ufficio del turismo

Isola 2000



ISOLA 2000 HA UN ALTRO CARNEVALE

Mercoledì 6 marzo 2024 dalle 13 alle 21.

Dalle 13.00 alle 17.00: laboratorio di creazione di maschere e trucco nella Salle Mercière.

17.15: Sfilata di testoni e bambini in maschera nel centro commerciale.

Ore 18.00: Ballo in maschera con NRJ Radio sul fronte della neve.

Ore 19.00: Fiaccolata degli istruttori ESF seguita da fuochi d'artificio.

Isola 2000



MENTON

Exposition de motif d'agrumes

Jardins Biovès (entrée face au Casino Barrière)

Fino a domenica 3 marzo 2024

Inauguration le samedi 17 février à 11h

Entrée libre et gratuite



Agrumes et gastronomie

90a Festa del Limone® - Agrumi e gastronomia

Questo laboratorio vi invita a creare la vostra scatola profumata al bergamotto. Immergetevi nell'incantevole mondo del bergamotto realizzando una scatola artistica infusa di questa delicata fragranza.

Godetevi un'esperienza unica con questo laboratorio gastronomico! Quando un maestro cioccolatiere scopre il limone di Mentone, non può fare a meno di lavorare con questo prodotto meraviglioso e deliziosamente croccante. Raphaël condividerà con voi la sua esperienza, introducendovi alla realizzazione di questo emblematico dessert di Mentone. Imparate i suoi segreti e i suoi trucchi per ottenere risultati perfetti.

Un laboratorio per tutta la famiglia.

Ambiente

Nella periferia della cittàIn prossimità di una fermata di un mezzo di trasporto pubblico

Giovedì 29 Febbraio dalle 14,30 alle 16

Les Serres de la Madonne

74 val de Gorbio



Visite de la salle des mariage Jean cocoteau

Giovedì 29 Febbraio ore 14,30

90a Festa del Limone - Visita alla sala matrimoni Jean Cocteau

Nel 1957 e nel 1958, Jean Cocteau decora la sala dei matrimoni. Nascono così le scenografie di Orfeo ed Euridice, le nozze barbariche, i fidanzati. Il linguaggio simbolico dell'artista si dispiega in tutto il suo splendore.

Salle des Mariages Jean Cocteau - Mairie de Menton

17 rue de la République



Dîner de Gala

Venerdì 1 Marzo

Casino Barrière

2 avenue Félix Faure



Jazz Time

Sabato 2 Marzo 2024 ore 20

Casino Barriere Menton

2 avenue Félix Faure



Mostra "Storia dei Giochi Olimpici in Francia

In occasione dei Giochi Olimpici del 2024, la biblioteca municipale di Mentone presenta una mostra che racconta la storia dei Giochi i

Fino al 16 marzo 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



MONACO

Opéra - "Cavalleria rusticana & Gianni Schicchi"

Giovedì 29 febbraio 2024, ore 20

Opéra de Monte-Carlo Saison 2023/24. Opéra. Direction musicale Speranza Scappucci. Mise en scène Grischa Asagaroff. Melodramma en un acte Musique de Pietro Mascagni (1863-1945). Livret de Giovanni Targioni-Tozzetti et Guido Menasci, tiré de la nouvelle homonyme de Giovanni Verga. Création : Teatro Costanzi, Rome, 17 mai 1890.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



OPMC - "Concerto per il giovane pubblico - Viaggio nell'estremo Nord"

Sabato 2 marzo 2024 alle 15

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico - Viaggio nell'estremo Nord". Direttore: Philippe Béran, attore: Joan Mompart. In programma: GRIEG, LE HERISSIER. Concerto consigliato a un pubblico giovane a partire dai 5 anni.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II

Teatro - "Suite royale - Judith Elmaleh & Hadiren Raccah"

Domenica 3 marzo 2024 alle 17, Théâtre Princesse Grace

In quindici anni di matrimonio, è la prima volta che Antoine invita Pauline in un sontuoso palazzo parigino. Ha prenotato la suite reale, una follia per le loro disponibilità risicate, perché ha una grande notizia da comunicarle. Una notizia che cambierà per sempre la loro tranquilla esistenza. Scritta alla lettera da esperti del genere, questa commedia affonda i personaggi in un ambiente regale dove gli equivoci e i colpi di scena si susseguono con umorismo e cinismo.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



OPMC - "Recital di pianoforte"

Domenica 3 marzo 2024 alle 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Recital di pianoforte" di Simon Trpceski. In programma: MOZART, BEETHOVEN, TCHAIKOVSKY, PROKOFIEV.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Tutta l'arte del cinema - "Viaggio in Italia"

Martedì 5 marzo 2024 alle 20

Les Mardis du Cinéma - Viaggio in Italia, Roberto Rossellini (1953). Uno dei rari film in cui sia i protagonisti che gli spettatori sono colpiti da una grazia imprevedibile e miracolosa.se.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



OPMC - "Happy Hour Musicale"

Mercoledì 6 marzo 2024 alle 18.30

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Happy Hour Musicale". Violino Morgan Bodinaud, violoncello: Delphine Perrone, pianoforte: Héloïse Hervouët. In programma: FAURÉ.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a martedì 12 marzo 2024

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Un Principe, un Museo"

Fino a domenica 31 marzo 2024, dalle 9 alle 18

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco celebra l'eredità visionaria del fondatore dell'attuale museo, il Principe Ranieri III. Immergetevi nella storia della creazione del secondo Museo - un Site Museum! - situato nel cuore del Giardino Esotico, a pochi passi dalla Grotta dell'Osservatorio. Scoprite i numerosi scavi effettuati durante il regno del Principe e le donazioni senza precedenti fatte da lui e dalla Principessa Grace Kelly. Esplora una varietà di settori, dal sostegno alla lingua monegasca ai progetti di colonie di vacanza promossi da Louis Barral, allora direttore del Museo.

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a martedì 31 dicembre 2024

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

FESTIVAL FEMMES EN SCÈNES

Venerdì 1° marzo 2024 alle 19.

Unisciti a noi per la serata di apertura del festival, seguita da uno spettacolo alle 19.30 e da un buffet!

Da 15 anni il festival FEMMES EN SCÈNES lavora per mettere sotto i riflettori le artiste e le tematiche femminili. Le priorità di questo festival, creato nel 2009 per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna, sono offrire palcoscenici diversi e misti, mescolare i generi e combattere gli stereotipi sessisti. ESPACE MAGNAN, partner di lunga data del Festival, è lieta di accogliere questa nuova edizione.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



ARTHUR ET LA SORCIÈRE À MOUSTACHE

Sabato 2 marzo 2024 alle 15.

Giovedì 7 marzo 2024 alle 10:30.

Uno spettacolo simpatico e partecipativo per grandi e piccini, dove vengono trasportati in un'avventura ammaliante da personaggi originali e accattivanti !

Arthur è un ragazzino a cui piace divertirsi. Ma oggi è tutto solo e annoiato!

Mentre cerca dei compagni di gioco, vivrà una divertente avventura. Incontra Zozo, un gatto pazzo che conosce un sacco di giochi e diventano amici. Zozo arriva al punto di portare Arthur nella foresta dove incontra diversi animali che ancora non conosce.

Ma questa foresta è anche abitata dalla strega con i baffi che tende una trappola ad Artù. Per liberarsi dall'incantesimo della strega, Artù avrà bisogno dell'aiuto dei bambini !!!!...

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



CARNAVAL DE NICE : FESTIVITÉS DE CLÔTURE

Da sabato 2 a domenica 3 marzo 2024

Orari di apertura il sabato dalle 11 alle 23. Il domenica dalle 10 alle 14.

Feste e animazioni, l'incenerimento del Re e uno spettacolo di fuochi d'artificio concluderanno il grande Carnevale di Nizza 2024!

2 marzo

Grande festa di chiusura al Villaggio del Carnevale

Promenade du Paillon - Piazza Leclerc

Dalle 11.00 alle 18.00

Promenade des Anglais

Plage du Centenaire



CARNAVAL DE NICE : CORSO CARNAVALESQUE ILLUMINÉ

Sabato 2 marzo 2024 alle 20:30.

La sera, i carri vengono addobbati con le loro luci più belle. Tutto si illumina, le animazioni visive si decuplicano, le troupe artistiche e musicali che animano il percorso offrono un vero e proprio spettacolo di suoni e luci.

Place Masséna



CARNAVAL DE NICE : BATAILLES DE FLEURS

Sabato 2 marzo 2024 alle 14:30.

I carri decorati con composizioni floreali formano un elegante corteo, dove personaggi con costumi straordinari, musica, profumi e colori si mescolano per il piacere degli occhi!

Ogni anno, le attrici in costume sfilano su carri addobbati con bellissimi fiori e inondano il pubblico di fiori.

Place Masséna



SPECTACLE : STARMUSICAL

Domenica 3 marzo 2024 alle 17.

Sul palcoscenico, 15 cantanti originali eseguono le loro famose canzoni e molte altre nel cuore di una scenografia mozzafiato, mescolando canto, danza, teatro e musica dal vivo, nasce STARMUSICAL. La sua fonte di ispirazione: le commedie musicali.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



CARNAVAL DE NICE “ROI DE LA POP CULTURE”

FINO AL 03 MARZO 2024

Place Masséna



CARNAVAL DE NICE : INAUGURATION DU VILLAGE CARNAVAL

FINO AL 03 MARZO 2024

Il Villaggio del Carnevale 2024 si trova nel cuore del villaggio di Nizza, sulla Promenade du Paillon, nella piazza Général Leclerc.

Gratuito e aperto a tutti, il Villaggio permette ai visitatori di riappropriarsi dell'evento "Carnevale di Nizza". Ogni giorno il pubblico troverà animazioni artistiche, stand gastronomici, laboratori creativi e mostre.

Promenade du Paillon



DÉCOUVRIR LES ATELIERS DE FABRICATION DE LA CONFISERIE FLORIAN

FINO AL 03 MARZO 2024

Orari di apertura ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Visitate il laboratorio dove si disegnano maschere di carnevale in cioccolato veneziano e dove ogni pezzo è unico. Producono anche tavolette di cioccolato con coriandoli colorati e dolci.

Confiserie Florian du Vieux-Nice

14 quai Papacino



PARIS-NICE CYCLISTE

Dal 3 marzo al 10 marzo 2024, ogni giorno.

82° edizione della "Course au Soleil".

Le ultime due tappe si svolgeranno sul territorio Nice Côte d'Azur:

9 marzo: 7a tappa Nizza - Auron, 173 km

10 marzo: 8a tappa Nizza - Nizza, 109,3 km

Nice



EXPOSITION : LE MUSÉE DU CARNAVAL S’INVITE AU PALAIS LASCARIS !

Fino al 4 MARZO 2024

Palais Lascaris

15 rue Droite



CONCERT : LORDS OF THE SOUND

Da martedì 5 a mercoledì 6 marzo 2024 alle 20.

La leggendaria orchestra sinfonica LORDS OF THE SOUND presenta il suo programma musicale "The Music of Hans Zimmer", con le composizioni più famose di Hans Zimmer, il grande genio musicale del nostro tempo!

Direttore: Shahrokh Fathizadeh

Solisti : Yaroslav Radionenko e Yaroslava Taran

L'esibizione dell'orchestra LORDS OF THE SOUND è più di un semplice concerto, è un vero e proprio spettacolo!

La durata complessiva del programma del concerto è di circa 2 ore.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



CONCERT : AC/DC TRIBUTE SHOW “HIGHWAY TO SYMPHONY”

Mercoledì 6 marzo 2024 alle 20.

Ascoltare le canzoni dei leggendari AC/DC in un concerto dal vivo: è il sogno di molti fan del rock! "Highway to Symphony" è uno spettacolo che trasforma i sogni in realtà!

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



MADAMA BUTTERFLY – OPÉRA

Mercoledì 6 marzo 2024 alle 20.

Venerdì 8 marzo 2024 alle 20.

Domenica 10 marzo 2024 alle 15.

Martedì 12 marzo 2024 alle 20.

In occasione del centenario della sua morte, l'Opéra de Nice celebra Puccini con una ripresa di uno dei suoi più grandi capolavori: Madama Butterfly.

In Madama Butterfly, il compositore italiano racconta la terribile storia di una giovane geisha, Cio-Cio-San, "sposata" a un ufficiale di marina americano in sosta in Giappone. Dopo la sua partenza, "Butterfly", come lui la chiamava affettuosamente, vive solo nell'attesa del suo ritorno, promettendo al figlio che ha con lui un futuro felice al suo ritorno...

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



JÉRÉMIE KOERING – UNE FAIM D’IMAGES

Mercoledì 6 marzo 2024 alle 19.

Siamo abituati a pensare alle immagini attraverso il prisma della loro visibilità. Ma cosa succede quando la vista lascia il posto al tatto o al gusto e l'artefatto figurativo non viene più solo guardato, ma bevuto, mangiato o ingerito?

Jérémie Koering è professore di Storia dell'arte moderna all'Università di Friburgo (Svizzera). La sua ricerca si concentra sulle dimensioni politiche dell'arte rinascimentale e sull'antropologia storica delle immagini.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



EXPOSITION ‘POP ART’

FINO AL 10 MARZO 2024

Centre Commercial Nicetoile

30 av Jean Médecin



EXPOSITION : ROBERT FORTE – REGARD SUR LES ALPES SAUVAGES

FINO AL 17 MARZO 2024

"Un grave incidente stradale mi ha lasciato disabile. Per dare un senso alla mia vita, ho deciso di orientarmi verso la fotografia naturalistica". Robert Forte

Originario di Nizza e amante della montagna, Robert Forte dedica il suo tempo a questa passione, che ci immerge nel meraviglioso mondo della fauna selvatica. Per lui è un'occasione per divertirsi con le cime delle montagne o con i colori del cielo, e per assistere al comportamento degli animali nel loro ambiente naturale.

Approfittiamo di queste osservazioni e incontri magici!

Musée de la Photographie Charles Nègre (Galerie du Musée)

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT LAURENT DU VAR

LES JAQUONS – ANIMATIONS VACANCES SCOLAIRES FÉVRIER 2024

FINO AL 08 MARZO 2024

589 avenue de la libération



SAINT MARTIN VESUBIE

VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

Giovedì 29 febbraio 2024 alle 16.

Giovedì 7 marzo 2024 alle 16.

Venez découvrir l’histoire de notre brasserie et venez échanger avec notre équipe. La bière du Pays niçois à Saint-Martin Vésubie au cœur du Mercantour.

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Lieu-dit Pra de la Majou



POOL PARTY – VESUBIA MOUNTAIN PARK

Giovedì 29 febbraio 2024 dalle 19 alle 21:30.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



SPECTACLE JEUNE PUBLIC “ALL ABOARD !!!”

Venerdì 1° marzo 2024 alle 16.

Mediathèque Valléenne

Boulevard Lazare Raiberti



CARNAVAL, TITOUN, ROI DE L’OLYMPE

Dal sabato 2 a martedì 5 marzo 2024.

Samedi 2 mars 15h30 : tournée du héraut annonçant l’arrivée de sa Majesté dans les rues du village

17h : arrivée de sa majesté Titoun sur son char suivi du vin chaud offert par "Le St Mart’"

22h00 : Bal costumé animé par DJ Djook, Salle Jean Gabin

Dimanche 3 mars, place du Général de Gaulle

11h30 : dégustation de Pépa réalisée par les polentiers du village

14h30 : Défilé Carnavalesque à l'hôpital St Antoine

Lundi 4 mars Dès 7h : tournée dans le haut du village et ses alentours avec le Biffou Djouve.

11h00 : Arrivée du Biffou place du Général de Gaulle.

15h00 : après-midi enfantine et visite du Biffou, salle Jean Gabin.

Mardi 5 mars - Dès 7h : tournée dans le bas du village et ses alentours avec le Biffou Madje.

15h00 : défilé carnavalesque jusqu'à la place de la Frairie.

16h30 : Ambégu, place de la Frairie offert par la Municipalité.

17h30 : tirage de la tombola, vin chaud et boudins offerts par la boucherie "Chez Marco" et les artisans de Saint Martin Vésubie, place Général de Gaulle.

21h00 : feu d’artifice suivi de la procession des Pénitents Blancs et incinération de sa Majesté Titoun sur la place de la Gare

22h00 : Bal costumé animé par DJ Bechetti salle Jean Gabin.

Village

Saint-Martin-Vésubie



JOURNÉES MULTI-ACTIVITÉS – VESUBIA MOUNTAIN PARK

FINO AL 10 MARZO 2024

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



STAGES NATATION ET ESCALADE

fino AL 10 MARZO 2024

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



TENDE

Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

DESCENTE AUX FLAMBEAUX ET FEUX D’ARTIFICE

Venerdì 1° marzo 2024.

Descente aux Flambeaux et feu d'artifice

La descente aux flambeaux est suivie d'un feu d'artifice.

Chocolat chaud et vin chaud offerts par les commerçants de La Colmiane.

Distribution de friandises.

La Colmiane

06420 Valdeblore



VENCE

EXPOSITION IMAGES EN MOUVEMENT

FINO AL 28 APRILE 2024

Musée de Vence – Fondation E. Hugues Vence

2 place du Frêne



EXPOSITION ARTOCERCLE

FINO AL24 MARZO 2024

Chapelle des Pénitents Blancs

Place Frédéric Mistral



EXPOSITION VÉRONIQUE DENOYEL

FINO AL 26 MARZO 2024

Galerie Bleue

3 descente des Moulins



VILLEFRANCHE SUR MER

CONVEGNO SU “LE GALERE E I GALEOTTI”

Dal sabato 2 a domenica 3 marzo 2024

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert