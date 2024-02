Monaco reinventa l''Art de la Fête': pronti per la nuova stagione i locali più esclusivi del Principao

Il nuovo 'Art de Vivre' Monte-Carlo continua a reinventarsi con una stagione primaverile 2024 ricca di novità all'insegna della festa.

Dalle rive azzurre del Larvotto alla nuova Place du Casino, Monte-Carlo Société des Bains de Mer fa rivivere l''Art de la Fête', chic e glamour, che ha fatto la sua leggenda, restando al passo con i tempi con esperienze uniche dalle influenze multiple.

Amazonico Monte-Carlo apre le sue porte il 5 aprile 2024!

Il concept ultra-festivo e gourmet è stato creato nel 2010 ed è diventato rapidamente "The Place to Be" a Madrid, Londra e Dubai.

È una promessa di viaggio in America del Sud, grazie sia al suo gustoso menù a base di specialità latinoamericane, e più precisamente di carne, sia alla sua atmosfera: Amazonico Monte-Carlo nasconde un locale notturno esotico e di tendenza che rivoluzionerà le vostre serate!

Vi aspettiamo il 5 aprile per festeggiare l'arrivo della primavera tutta la notte!

Maona Monte-Carlo, The Legend Lives On!

Maona Monte-Carlo, un cabaret estivo all'aperto per celebrare l'eredità monegasca. Non appena cala la sera, lo spirito festoso e spumeggiante della Riviera si risveglia a Monaco. Glamour, gioiosa, deliziosamente retrò, Maona Monte-Carlo ci ricorda ogni sera che la vita è una festa. Una festa che si celebra in riva al mare, ovviamente.

Riapertura 23 maggio 2024, Aperto da mercoledì a lunedì dalle 19.00 alle 23.00

Club La Vigie Monte-Carlo

In un'atmosfera calda e accogliente con accenti bohémien, il Club La Vigie Monte-Carlo si colloca sotto il segno della convivialità in un nuovo arredamento idilliaco di ispirazione etnica. Un viaggio dei sensi ai ritmi vivaci del DJ Resident.

Una cornice per celebrare l'estate, raggiungibile a piedi o direttamente in barca, immersa nel cuore di una pineta affacciata sul Mediterraneo, il nuovo indirizzo festivo dove trascorrere pomeriggi tra amici o con la dolce metà fino al tramontare del sole.

Riapertura il 23 maggio 2024. Aperto da mercoledì a domenica, dalle 12:00 alle 22:30

COYA Monte-Carlo

COYA Monte-Carlo è tornato, con ancora più musica COYA Music, feste e sapori peruviani sublimati dalla chef Victoria Vallenilla.

In un ambiente di foresta tropicale, dove l'artigianato peruviano è al primo posto, il COYA Monte-Carlo vi invita a viaggiare con la sua cucina "fusion". Inoltre, il Pisco Bar del COYA Monte-Carlo offre una coinvolgente avventura sull'acqua e un'atmosfera chic e festosa per tutte le occasioni!

Riapertura il 28 marzo 2024, Aperto da martedì a domenica dalle 19.00

Jimmy'z Monte-Carlo

Il Club mitico della Costa Azzurra, Jimmy'z Monte-Carlo che ha fatto ballare le celebrità del mondo dello sport, del cinema e dello spettacolo festeggia quest'anno il suo 50° anniversario.

Benvenuti in un mondo ultra VIP con la sua cornice d'eccezione, un'atmosfera elettrizzante, una programmazione sofisticata... Esperienza Deep House durante la settimana, con i suoi ritmi che mescolano musica house, jazz-funk e soul. Nel fine settimana, DJ internazionali si alternano ai giradischi con un programma musicale ultra-festivo e al passo con i tempi che mette d'accordo tutti sulla pista da ballo.

Riapertura il 22 marzo 2024. Aperto da mercoledì a sabato dalle 23.30

Le Blue Gin

Il Blue Gin offre una vista spettacolare sul Mediterraneo dalla sua grande terrazza coperta. Al tramonto, la festa inizia con un'atmosfera lounge e cocktail creativi nel più marino dei bar di Monaco. E per quanto riguarda la musica, festeggiate il fine settimana con DJ Live alle piastre, il venerdì e il sabato.

Aperto tutti i giorni, dalle 18:30 alle 01:30

Buddha Bar Monte-Carlo

Entrare al Buddha Bar Monte-Carlo significa avventurarsi in un viaggio verso il lontano Oriente. Tinte calde, statua di Buddha e atmosfera lounge...Il luogo propizio al relax e al divertimento.

Una cornice spettacolare... Il soffitto a sette metri d'altezza, una miscela di legni pregiati, cornici, stucchi e dorature. E un ospite d'eccezione: un gigantesco Buddha giunto direttamente dall'Asia. Due terrazze a cielo aperto completano la cornice fiabesca. C'è di che approfittare per le vostre serate estive!

Aperto dal lunedì al sabato dalle 18.00 alle 24.00

Em Sherif Monte-Carlo

Situato al piano terra dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo, il ristorante Em Sherif Monte-Carlo offre un viaggio dei sensi, con cucina libanese e mediterranea. Assaporate questi piatti gourmet e originali in un'atmosfera calda e frizzante, con una vista mozzafiato sul Mediterraneo.

Riapertura il 3 maggio 2024

Il Bar Américain

Con il suo arredamento unico e l'atmosfera accogliente, scoprite il bar simbolo di Monaco, un indirizzo imperdibile del Principato.

L'atmosfera è quella degli anni Venti, con un glamour discreto e un fascino delicato. Musica dal vivo... Jazz, swing, blues, soul e chanson, il programma musicale del Bar Américain de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo cambia continuamente.

Non esitate, venite al Bar Américain per una serata indimenticabile.

Bar Lounge Salle Europe

Situato nel cuore del Casinò di Monte-Carlo, il Bar Lounge Salle Europe offre un'atmosfera chic e glamour alla James Bond per bere un drink vicino ai giochi del casinò e lasciarsi trasportare dalla musica dal vivo.

Godetevi una serata insolita al Casinò de Monte-Carlo con il Bar Lounge Salle Europe.