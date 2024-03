Nizza: sempre più “controcorrente” torna Mars aux Musées

Il festival «Mars aux Musées», curato dall’Université Côte d'Azur in collaborazione con la Città di Nizza, fa il suo grande ritorno per una 23a edizione «controcorrente» dal 9 al 23 marzo 2024.

La sua programmazione, realizzata dagli studenti del master Eventi, Mediazione e Ingegneria Culturale (EMIC) dell'Università Costa Azzurra, aiuterà a riscoprire, con una nuova prospettiva, cinque musei di Nizza che si trasformeranno in teatro di eventi culturali diversi, audaci e innovativi.





In ogni museo la sua tematica: quest'anno, il confronto estetico al Museo di Belle Arti Jules Chéret, la disinvoltura al Museo Internazionale d'Arte Naïf Anatole Jakovsky, la rivelazione scientifica al Museo di Storia Naturale, ma anche a spettacoli urbani al museo Massena e un'atmosfera futuristica invaderà il museo archeologico di Nizza-Cimiez.