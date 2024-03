Haut de Cagnes: una giornata dedicata all’arte in festa

Un anno fa, a Cagnes sur Mer è stato creato un evento mensile “forte”! con l'obiettivo di mettere in evidenza gli artisti e «Far rinascere la piccola Montmartre di un tempo».

La festa illumina i vicoli del vecchio borgo di Cagnes-sur-Mer ed offre uno spettacolo artistico accattivante.

In occasione del primo anniversario Haut-de-Cagnes Art en Fête il borgo si appresta a celebrare un anno di successo, ispirazione e creatività.

Fin dalla sua creazione, Haut-de-Cagnes Art en Fête si è imposto come un appuntamento mensile imperdibile, che mette in luce il talento degli artisti locali che aprono le porte dei loro laboratori.

Ogni prima domenica del mese, la città di Cagnes-sur-Mer offre una programmazione ricca di musica, animazioni e scoperte artistiche ed attira appassionati d'arte e famiglie in cerca di intrattenimento culturale.



In occasione del primo anniversario, domenica 3 marzo 2024 dalle 11 alle 18 gli artisti del vecchio borgo di Cagnes-sur-Mer espongono ciascuno un'opera rappresentativa della loro visione di Haut-de-Cagnes.

Questa mostra, vera testimonianza della ricchezza artistica del nostro comune,



Una giornata eccezionale di animazioni e musica





Per celebrare questa giornata speciale, è in programma un concerto intitolato «Un partenariat exemplaire» con la pianista Maegan Milatz e il violoncellista Cameron Crozman, l’appuntamento è al Château-musée Grimaldi alle 15.30.

Una performance che promette di infiammare i cuori e trasportare gli spettatori in un universo musicale intriso di grazia ed emozione.



Oltre al concerto, animazioni gratuite ritmeranno la giornata promettendo un'esperienza artistica coinvolgente e divertente.

Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo.