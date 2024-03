Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

AURON

WINTER PARTY ESF

Giovedì 7 marzo 2024 dalle 18 alle 20:30.

Piste du Riou



AURON SKI ALPINISME CHALLENGE

Giovedì 7 marzo 2024 dalle 16:30 alle 20:30.

Piste du Riou

Domaine skiable d'Auron



ARRIVÉE DU PARIS-NICE

Sabato 9 marzo 2024.

Place Centrale

Station d'Auron



BEAULIEU SUR MER

FESTIVAL FEMMES EN SCÈNE: “MARIE B” – CREAZIONE MUSICALE E TEATRALE

Giovedì 7 marzo 2024 alle 19:30.

Nell'ambito del festival Femmes en scène, scoprite "Marie B.", una creazione musicale e teatrale. Prenotazione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, presso l'Ufficio informazioni turistiche.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



BREIL

Carnevale a Breil

Sabato 9 Marzo 2024

Una vivace giornata di carnevale per le strade di Breil:

Ritrovo in Place de la Gare alle 13.30 per una sfilata di carnevale con carri e musica.

Vendita di stelle filanti, coriandoli e bombe a filo.

Vari intrattenimenti e bancarelle di frittelle in Place Biancheri.

Place Biancheri

Village



CAGNES SUR MER

THÉÂTRE ENFANTS: « BÉTELGEUSE, L’ENVOYÉE DU CIEL »

Venerdì 8 marzo 2024.

Centre culturel

28 avenue de Verdun



CARNAVAL DES ENFANTS À CAGNES-SUR-MER

Sabato 9 marzo 2024 dalle 14 alle 17.

Centre-ville



CANNES

CONCERT, ODYSSÉE ANGLAISE

Arlucs Symphonique

Giovedì 7 marzo 2024 ore 19,15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



ANIMATIONS, DÉFILÉ DE MODE UP'STYLE

Venerdì 8 marzo 2024 ore 20

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONCERT, SELINA MARTIN

Art-pop - Electro Post Rock

Venerdì 8 marzo 2024 ore 14

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT - BABY CONCERT #3

Sabato 9 marzo 2024 ore 9,15 e 10,45

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SPECTACLE, ELLES / GRÉCO

Sabato 9 marzo 2024

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



CONCERT, ODYSSÉE ANGLAISE

Arlucs Symphonique

Domenica 10 marzo 2024 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SALON ET CONGRÈS, MIPIM 2024

Da martedì 12 marzo 2024 a venerdì 15 marzo 2024

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, DANS SA BULLE

Ombre, mime, marionnette

Mercoledì 13 marzo 2024 ore 10, 14,30 e 16,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



EXPOSITION, BARBARA NAVI - CES PORTES DE CORNE ET D'IVOIRE

Fino a domenica 28 aprile 2024

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

EXPOSITION ZINZIN

DAL 13 MARZO AL 13 APRILE 2024

Médiathèque André Verdet

10-12 rue des Arbusiers



EXPOSITION : MATIÈRES PREMIÈRES

FINO AL 16 GIUGNO 2024

La scena artistica belga è in mostra al Centre International d'Art Contemporain di Carros (Costa Azzurra) dal 3 febbraio al 16 giugno 2024. La mostra si svolge nell'ambito della Presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea.

Nel primo semestre del 2024, il Centre International d'Art Contemporain de Carros (Alpes Maritimes) sarà in orario belga! Il Centro parteciperà alla Presidenza belga del Consiglio europeo, con una grande mostra di opere di artisti visivi belgi incentrata sui materiali.

Come diceva giustamente Paul Eluard, non esiste il caso, ma solo gli appuntamenti. Perché questa mostra Matières Premières non è il frutto del caso, ma il risultato di incontri, entusiasmi e passioni condivise tra amanti dell'arte. Che siano belgi o francesi, di Bruxelles o delle Alpi Marittime.

Centre international d'art contemporain,

Place du Château



FONTAN

Carnevale a Fontan

Domenica 10 Marzo dalle 13 alle 17

Programma:

Ore 13.00: Pittura del viso per i bambini in Place Venezian.

14.00: Sfilata (carri, banda, gruppi...)

Ore 16.00: Bruciatura del Re sul Quai Rosso

Ore 16.30: Aperitivo di chiusura



GORBIO

Mostra fotografica - Vi ho portato un po' di colore -.

Fino al 10 marzo 2024

Jean-Pierre Spies, Corinne Mura, Patricia Bobillon e Catherine Choquier, di PhotoMenton Le Club - hanno unito le forze per proporvi una mostra

una mostra di fotografie in diversi mondi di colore: vivaci, tenui, botanici, surrealisti, esplorativi, ecc.

Château-Musée Lascaris

16 rue du Château



ISOLA

SCOPRIRE LA PALLAVOLO SULLA NEVE

Da giovedì 7 a sabato 9 marzo 2024 dalle 14 alle 18.

Quando: Tutti e tre i giorni dalle 14.00

Dove: Front de neige

Isola 2000



ISOLA 2000 RACCONTA LA SUA STORIA

Sabato 9 marzo 2024 dalle 14 alle 20.

Dalle 14.00: Ciaspolata sulle orme dei soldati italiani

Dalle 16.00: Conferenza sulla creazione del resort

Dalle 17.00: Film per celebrare i 50 anni della stazione al cinema

Isola 2000



LEVENS

LA PORTE À CÔTÉ - TEATRO

Sabato 9 marzo 2024

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Sabato 8 marzo 2024 ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Tu veux ou tu veux pas !

O lo vuoi o non lo vuoi! (Teatro/commedia)

Sabato 9 Marzo 2024 ore 20

Julien è l'uomo che ogni donna desidera per le sue doti di seduzione. È pubblicamente riconosciuto come tale sui siti di incontri. Questo ruolo di amante del sesso, o addirittura di sesso-dipendente, gli si addice perfettamente.

Delusa dalle numerose avventure di una notte, Lise dedica tutta la sua vita al lavoro di medico. Non c'è nemmeno una cotta all'orizzonte. Poi un giorno Julien, il rubacuori, si presenta nel suo ambulatorio. Ha bisogno di lei per rimettersi in forma fisicamente. È uno stalker? Bipolare? O è davvero affetto da una malattia finora sconosciuta? L'assurdità della situazione potrebbe portare all'incontro di due anime profondamente sole.

Casino Barriere Menton

2 avenue Félix Faure



Mostra "Storia dei Giochi Olimpici in Francia

Fino al 16 marzo 2024

In occasione dei Giochi Olimpici del 2024, la biblioteca municipale di Mentone presenta una mostra che racconta la storia dei Giochi i

Fino al 16 marzo 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Atelier Pasta Piemonte - Laboratorio Pasta Piemonte per adulti

Fino al 28 marzo 2024

Raccogliete la sfida di creare pasta fresca nel nostro laboratorio culinario! Imparate a impastare, stendere e modellare la vostra pasta, accompagnata da un'esclusiva ricetta di salsa al limone.

34 rue Partouneaux



Visite guidée : Autour du Marché, Laissez-vous conter Menton

Il 13 marzo 2024 dalle 10 fino alle 10,45

Esplanade du Musée Cocteau-Séverin Winderman

9 Quai de Monleon



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giordino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Esposition : Je reste avec vous

Fino al 17 giugno 2024

In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Jean Cocteau, il museo che lui stesso aveva concepito come testimonianza della sua arte sta tornando al suo assetto storico.

Jean Cocteau muore l'11 ottobre 1963, lasciando un'opera tanto ricca quanto incredibilmente varia. La questione della sua posterità e del futuro della sua arte fu una delle principali preoccupazioni dell'artista nei suoi ultimi anni di vita, e Mentone fornì la soluzione offrendogli il Bastione per allestire il suo museo.

In questa vetrina, decorata dallo stesso Cocteau, egli volle esporre alcune delle opere più emblematiche della sua folgorante carriera: pastelli variopinti, arazzi... Leggi di più

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Symposium - "Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée"

Da giovedì 7 a venerdì 8 marzo 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Tutta l'arte del Cinema - "Sous les figues" - (titolo italiano: "Il frutto della tarda estate")

Venerdì 8 marzo 2024 alle 20

Cinema e Mediterraneo- Sous les figues (2022) (titolo italiano: "Il frutto della tarda estate"). Girato nei frutteti della Tunisia, questo marivaudage dallo spirito libero ricorda Renoir e Kchiche. In collaborazione con les Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concert - "Pierre de Maere"

Sabato 9 marzo 2024, alle 20

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



OPMC - "Concerto sinfonico"

Domenica 10 marzo 2024 alle 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico". Direttore: Charles Dutoit, pianoforte: Martha Argerich. Programma: FAURÉ,

BEETHOVEN, STRAVINSKY.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Spettacolo - "Le Serenissime dell'Umorismo"

Da martedì 12 a sabato 16 marzo 2024

MONACO LIVE PRODUCTIONS celebra la risata e il buon umore in occasione della 18ª edizione delle Serenissime dell'Umorismo, che si terrà dal 12 al 16 marzo 2024. Sotto il patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II, questo Festival della risata nel Principato riunirà per 5 giornate una serie di comici e attori al GRIMALDI FORUM MONACO. Anche quest'anno, Le Serenissime dell'Umorismo sosterranno l'associazione "Fondation Flavien".

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Opéra - "Cavalleria rusticana & Gianni Schicchi"

Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a martedì 12 marzo 2024

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Teatro - "Rien ne s'oppose à la nuit - Fragments"

Martedì 12 marzo 2024 alle 20

"Mia madre è morta, ma io lavoro con materiale vivo". Il bestseller più volte premiato "Rien ne s'oppose à la nuit" tratteggia il ritratto di una madre e, attraverso di lei, quello di una famiglia funestata dalla tragedia, una famiglia tanto singolare quanto universale. L'autrice Delphine de Vigan ha un legame quasi viscerale con questo libro e ha sempre rifiutato di adattarlo al cinema o al teatro. L'amore dell'attrice Elsa Lepoivre per il testo, il suo entusiasmo e la finezza della sua lettura l'hanno convinta a portare la sua voce da sola sul palcoscenico.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Tutta l'arte del Cinema - "Manolesco"

Martedì 12 marzo 2024 alle 20

Monaco en films - Manolesco, Victor Tourjanski (1929). Ivan Mosjoukine e Brigitte Helm sono i protagonisti di questo film muto, girato in parte a Monaco e appena restaurato dalla Fondazione Murnau.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Spettacolo - "Manu Payet"

Le Serenissime dell'Umorismo - A meno di tre anni dal suo ultimo one-man show, "Emmanuel", il comico si accinge a calcare nuovamente il palcoscenico. Dal 19 gennaio 2023 si esibirà al Théâtre de l'Œuvre (Parigi IXe), dove ha dato vita a "Emmanuel". Ammette prontamente che con Emmanuel ha riscoperto il gusto per il palcoscenico. In esso si è rivelato senza vergogna e ha affontato i ricordi della sua adolescenza e del suo rapporto di coppia, sciorinando aneddoti di un passato in cui molti di noi si riconoscono. Lo aspettiamo di nuovo su questo palco, con tutta la semplicità e la disinvoltura che danno l'impressione di passare una serata tra amici...

Martedì 12 marzo 2024, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Spettacolo - "Booder"

Mercoledì 13 marzo 2024 alle 20

Le Serenissime dell'Umorismo - Grazie al suo umorismo sempre spiccato e la sua autoderisione, Booder vi dirà cosa ne pensa di questa "società di bellocci". Dopo il successo riscorso al cinema grazie al suo ruolo in "Neuilly sa mère" e "Beur sur la ville", e dopo il grande successo ottenuto con il suo spettacolo teatrale "La grande évasion", Booder torna al suo primo amore: il one man show, per la gioia del pubblico. La sua esperienza nel campo artistico, i suoi incontri, suo figlio, il suo paese di origine, ce ne sarà per tutti i gusti.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace

Chiesa di Saint-Charles

10, avenue Saint-Charles



Mostra - "Un Principe, un Museo"

Fino a domenica 31 marzo 2024, dalle 9 alle 18

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco celebra l'eredità visionaria del fondatore dell'attuale museo, il Principe Ranieri III. Immergetevi nella storia della creazione del secondo Museo - un Site Museum! - situato nel cuore del Giardino Esotico, a pochi passi dalla Grotta dell'Osservatorio. Scoprite i numerosi scavi effettuati durante il regno del Principe e le donazioni senza precedenti fatte da lui e dalla Principessa Grace Kelly. Esplora una varietà di settori, dal sostegno alla lingua monegasca ai progetti di colonie di vacanza promossi da Louis Barral, allora direttore del Museo.

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a martedì 31 dicembre 2024

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

ARTHUR ET LA SORCIÈRE À MOUSTACHE

Giovedì 7 marzo 2024 alle 10:30.

Uno spettacolo simpatico e partecipativo per grandi e piccini, dove vengono trasportati in un'avventura ammaliante da personaggi originali e accattivanti !

Arthur è un ragazzino a cui piace divertirsi. Ma oggi è tutto solo e annoiato!

Mentre cerca dei compagni di gioco, vivrà una divertente avventura. Incontra Zozo, un gatto pazzo che conosce un sacco di giochi e diventano amici. Zozo arriva al punto di portare Arthur nella foresta dove incontra diversi animali che ancora non conosce.

Ma questa foresta è anche abitata dalla strega con i baffi che tende una trappola ad Artù. Per liberarsi dall'incantesimo della strega, Artù avrà bisogno dell'aiuto dei bambini !!!!...

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



COMME UN AIR DE MONTE-CRISTO - TEATRO

Venerdì 8 marzo 2024 alle 20.

Nel 2007, all'apice della fama, la giovane Gwen Kellis ha visto la sua carriera di attrice interrompersi improvvisamente. Il motivo: un misterioso produttore geloso del suo talento.

Dieci anni dopo, Gwen torna a Hollywood pronta a vendicarsi e determinata a dimostrare al suo nemico e alla sua comunità che la sua carriera non è finita. È l'ora della vendetta.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



MADAMA BUTTERFLY – OPÉRA

Venerdì 8 marzo 2024 alle 20.

Domenica 10 marzo 2024 alle 15.

Martedì 12 marzo 2024 alle 20.

In occasione del centenario della sua morte, l'Opéra de Nice celebra Puccini con una ripresa di uno dei suoi più grandi capolavori: Madama Butterfly.

In Madama Butterfly, il compositore italiano racconta la terribile storia di una giovane geisha, Cio-Cio-San, "sposata" a un ufficiale di marina americano in sosta in Giappone. Dopo la sua partenza, "Butterfly", come lui la chiamava affettuosamente, vive solo nell'attesa del suo ritorno, promettendo al figlio che ha con lui un futuro felice al suo ritorno...

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



LA PETITE SIRÈNE – RÉGIS CAMPO - OPERA

Sabato 9 marzo 2024 alle 15.

Martedì 12 marzo 2024

Orari di apertura ogni giorno alle 12:30 e alle 14:30.

Un giorno, mentre vagava, la Sirenetta si imbatté in un bel giovane su una barca: se ne innamorò perdutamente e volle lasciare il mondo del mare per quello degli umani. Ma l'amore spesso porta a delusioni...

Per la sua nuova opera, il compositore marsigliese Régis Campo ha scelto di reinterpretare la famosa fiaba di Andersen per mostrare quanto sia moderna. Al di là della terribile crudeltà di questa storia, ci parla di amore, di rinuncia e di accoglienza del diverso... Con il suo stile vivace e colorato e un linguaggio semplice e profondo al tempo stesso, questo libro piacerà a grandi e piccini.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



ETE / XAVIER POLYCARPE / JULES JACONELLI (LIVE) - CONCERTO

Sabato 9 marzo 2024 alle 19.

Tre artisti della scena musicale francese saliranno sul palco dello Stockfish sabato 9 marzo. Una serata da non perdere!

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



ESCAPE GAME - OPERA

Sabato 9 marzo 2024 alle 17.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



CONCERT : L’HÉRITAGE GOLDMAN AVEC MICHAEL JONES

Sabato 9 marzo 2024 alle 20:30.

Le più grandi canzoni di GOLDMAN rivisitate da ERICK BENZI. MICHAEL JONES, il CHŒUR GOSPEL DE PARIS e alcune delle più belle voci del palcoscenico francese interpretano i successi di GOLDMAN, circondati dai musicisti e dal team artistico originale di GOLDMAN.

Due ore di musica e spettacoli eccezionali per muoversi, cantare e ballare insieme su un repertorio senza tempo che tocca ogni generazione. "La colonna sonora della nostra vita e di tanti momenti indimenticabili. In tournée in tutti i principali locali della Francia... Una produzione ambiziosa e appassionata per far rivivere, in diretta, la LEGGENDA GOLDMAN.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



PARIS-NICE CYCLISTE

Fino al 10 marzo 2024, ogni giorno.

82° edizione della "Course au Soleil".

Le ultime due tappe si svolgeranno sul territorio Nice Côte d'Azur:

9 marzo: 7a tappa Nizza - Auron, 173 km

10 marzo: 8a tappa Nizza - Nizza, 109,3 km

Nice



EXPOSITION ‘POP ART’

FINO AL 10 MARZO 2024

Centre Commercial Nicetoile

30 av Jean Médecin



CONCERT : THE UNIVERSITY OF WYOMING SYMPHONY ORCHESTRA

Lunedì 11 marzo 2024 dalle 20 alle 21:15.

Il programma del concerto comprende opere di Wagner, Coleman, Bizet e Sibelius.

Église du Voeu



VIENS AVEC TON SMARTPHONE - OPERA

Martedì 12 marzo 2024 alle 14:30.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



EXPOSITION : ROBERT FORTE – REGARD SUR LES ALPES SAUVAGES

FINO AL 17 MARZO 2024

"Un grave incidente stradale mi ha lasciato disabile. Per dare un senso alla mia vita, ho deciso di orientarmi verso la fotografia naturalistica". Robert Forte

Originario di Nizza e amante della montagna, Robert Forte dedica il suo tempo a questa passione, che ci immerge nel meraviglioso mondo della fauna selvatica. Per lui è un'occasione per divertirsi con le cime delle montagne o con i colori del cielo, e per assistere al comportamento degli animali nel loro ambiente naturale.

Approfittiamo di queste osservazioni e incontri magici!

Musée de la Photographie Charles Nègre (Galerie du Musée)

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION : POP’EXPO, DE L’ATELIER AU DÉFILÉ

FINO AL 31 MARZO 2024

La mostra ripercorre la storia del Carnevale, dalla sua creazione nel 1873 fino ai giorni nostri, e mette in evidenza i carri e i costumi ispirati alla cultura pop.

Potrete scoprire creazioni originali con personaggi di film, serie televisive, fumetti e videogiochi.

Inoltre, rende omaggio agli artigiani del Carnevale, che sono i veri creatori dell'evento.

Musée Massena

Rue de France



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : HENRI DAUMAN – THE MANHATTAN DARKROOM

DAL 17 FEBBRAIO A 26 MAGGIO 2024

Questa retrospettiva del lavoro inedito del fotografo francese Henri Dauman segna l'ultima collaborazione con il fotografo, morto il 13 settembre 2023 a New York.

Quasi 170 fotografie accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso la storia recente degli Stati Uniti.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONFERENZA DEL ROTARY CLUB « LE MONDE D’AVANT N’EST PLUS ! OU 4 MUTATIONS ET 1 ENTERREMENT »

Giovedì 7 marzo 2024 dalle 19 alle 21:30.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



SAINT LAURENT DU VAR

LES JAQUONS – ANIMATIONS VACANCES SCOLAIRES FÉVRIER 2024

FINO AL 08 MARZO 2024

589 avenue de la libération



SAINT MARTIN VESUBIE

VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

Giovedì 7 marzo 2024 alle 16.

Venez découvrir l’histoire de notre brasserie et venez échanger avec notre équipe. La bière du Pays niçois à Saint-Martin Vésubie au cœur du Mercantour.

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Lieu-dit Pra de la Majou



GRIMPE DANS LE NOIR

Giovedì 7 marzo 2024 dalle 19 alle 22.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



JOURNÉES MULTI-ACTIVITÉS – VESUBIA MOUNTAIN PARK

FINO AL 10 MARZO 2024

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



STAGES NATATION ET ESCALADE

Fino AL 10 MARZO 2024

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



SPECTACLE “GRÉCO, LA VIE D’UNE JOLIE MÔME…”

Domenica 10 marzo 2024 dalle 16 alle 18.

Salle Jean Gabin

place de la Gare routière



TENDE

Animazione S'aMusée " Il Medioevo sotto la pelle"

Domenica 10 Marzo 2024 dalle 14,30 alle 16

Brandelli di pelle, un pezzo di spago e un po' di destrezza vi trasformeranno in apprendisti calzolai in grado di realizzare l'indispensabile borsetta in cui sono nascosti i vostri beni più preziosi.

Cosa sarebbe il Medioevo senza gli artigiani che lavoravano nelle loro botteghe o i mercanti che trasportavano le merci da una città all'altra e attraverso i diversi territori?

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VENCE

EXPOSITION IMAGES EN MOUVEMENT

FINO AL 28 APRILE 2024

Musée de Vence – Fondation E. Hugues Vence

2 place du Frêne



EXPOSITION ARTOCERCLE

FINO AL 24 MARZO 2024

Chapelle des Pénitents Blancs

Place Frédéric Mistral



EXPOSITION VÉRONIQUE DENOYEL

FINO AL 26 MARZO 2024

Galerie Bleue

3 descente des Moulins