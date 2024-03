L'Oroscopo di Corinne dall'8 al 14 marzo

ARIETE: Saggerete ottusità e vigliaccheria constatando che la vita è colma di ripidi sentieri, lupi travestiti da agnellini e, che solo col tempismo, si possono superare ostacoli ed intravedere spiragli di serenità ma ben lungi da chi piglia per i fondelli… Fattibili delle modifiche da apporre ad un ambiente, incavolature ma anche due belle sorprese od un invito gradito. Per la festa della donna: Se nervosette e con le lune strabuzzate statevene in santa pace frequentando solo con chi vi pare e piace.

TORO: Tanti settori verranno messi sotto torchio ma poi, quando meno ve l’aspettate, pioveranno soluzioni impensate, ritrovi gaudenti e una novella devoluta a far tirare respiri di sollievo. Tassativo però non commettere imprudenze, mitigare il nervosismo e consolare chi è giù di morale. Qualche nativo riceverà una proposta inaspettata. Per la festa della donna: I maschietti rimembrino di offrire dei fiori ad un’amica e le appartenenti al gentil sesso si concedano un capriccetto…

GEMELLI: Dopo una fase abbastanza critica inizierete a risalire la china aspettando una ormai vicina primavera carica di mutamenti e promesse… Un po’ di trambusto andrà accreditato a dei corrucci per un familiare, dal dover far valere sacrosante ragioni o sistemare delle cosine rimaste in sospeso. Notizie da chi non sentivate o vedevate da tempo. Per la festa della donna: Un mazzettino di profumatissime mimose sarà perfetto per ossequiare le amicone o una donna stante assai a cuore.

CANCRO: Pur aborrendo le liti vi troverete nella condizione di far valere dei diritti a costo di proclamare ad alta voce scomode verità anche se non varrebbe la pena prendersela per chi non merita niente… Nel contempo una femmina abbisognerà di supporto, un uomo farà salire i fumenti e un combino rallegrerà. Venerdì strampalato. Per la festa della donna: Per voi in esclusiva uno scacciaguai straordinario consistente nel disporre del peperoncino color giallino nel cucinino.

LEONE: Se le grane son trasbordate vedrete dissolversi le nebbie delle trascorse disavventure a favore di una maggior serenità anche se un guizzo di maretta tra le pareti domestiche o in ambito professionale deriverà dalla tensione di tutti quanti. Oltretutto da venerdì sarete talmente impegnati dal non saper da dove iniziare a coordinarvi. Per la festa della donna: Donare o ricevere un’orchidea risulterà di ottimo auspicio come l’indossare una maglietta di colore rosa.

VERGINE: Un po’ giù di carreggiata mancherete di sprint adagiandovi in una posizione di stallo causa un contesto indigesto od una insofferenza ardua da arginare. Una donna vi farà arrabbiare, un uomo vi terrà il musetto e un acciacchino abbisognerà di un controllino così come spuntano dei guazzabugli in casa o in campo sentimentale, un incontro casuale e un progetto da istradare. Per la festa della donna: Se ricevete un invito accettatelo e, se nessuno ve la regala, compratevi della mimosa.

BILANCIA: Vi dividete in tante categorie: quella dei bilancini alle prese con situazioni snervanti e quelli prontissimi a gioire per un evento, un accadimento od un salubre cambiamento, molto dipende ovviamente dall’Ascendente… Per molti comunque si prospettano giorni infuocati contornati da significativi comunicati. Visita semi inattesa. Per la festa della donna: Omaggiate un’amicona con un regalino o andando insieme a prendere un caffè di pomeriggio o di mattino.

SCORPIONE: Tenderete a cercare il pelo nell’uovo mettendo a dura prova la pazienza di chi vi attornia ma, per amor di pace, ammorbidite il pungiglione e scendete ad equi compromessi riguardo una situazione implicate affetti, contratti o quattrini… Nel contempo trascorrerete delle memorabili ore con gente ruspante ed accattivante. Impensato augurio o telefonata. Per la festa della donna: Degustare del formaggio con il miele, oltre essere un’usanza di rito, risulterà di ottimo auspicio.

SAGITTARIO: Quando capita di trattare con chi ha un brutto carattere ottenere ciò che si desidera è certamente più difficile ma, estrapolate l’arma della diplomazia, non pigliatevela oltremisura e, come per incanto, volgerete certe situazioni a vostro vantaggio… Se una scelta non convince tergiversate: il tempo elargirà squisite indicazioni… Per la festa della donna: Pur non essendo in vena di baldorie fatevi un dono tipo quello di andare a trovare un’amica o comprarvi qualcosina di carino.

CAPRICORNO: Faticherete a rinvenire un minimo di requie e così, tra un problemino, un chiodo fisso e un tormentone, giungerete a sabato con la testa nel pallone…Tirando aria di crisi posticipate sborsi voluttuosi e cercate di capire il partner nelle intime contraddizioni. Concedersi una contenuta frivolezza permetterà alle femminucce di recuperare autostima e gaiezza. Per la festa della donna: Non scordate di porgere un omaggio a figlie, mamme, nonne e ad un’amica speciale.

ACQUARIO: Uno spizzico di buonumore non guasta: anche se le cose non fungono come vorreste pigliate la vita con filosofia, soprassedete sull’ignoranza altrui, coltivate un hobby, fate salubri passeggiate, abbiate cura dell’aspetto fisico e fregatevene di chiacchiere dettate dall’invidia e dalla falsità. Ai nati in febbraio capiteranno cose strane. Per la festa della donna: Concedetevi una dolce follia magari andando al ristorante, in pizzeria e ponete in sala o in cucina un vasetto di violette.

PESCI: La settimana appare fermentata e talmente rigurgitante di improvvisate dal non poter dar nulla per scontato…Approfittate altresì del novilunio del 10 marzo per sistemare i capelli o chiarire questioni delicate. Se avanzate d’età solennizzate il compleanno con un brindisi e un benaugurante pranzetto. Per la festa della donna: Dei fiorellini primaverili posizionati al centro di un tavolino emaneranno una positività tale dallo sconfiggere ogni eventuale strale.

Ogni donna è una stella che brilla nell'oscurità della vita.